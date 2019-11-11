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 Зеленский назначил Балоня главой Кировоградской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Балоня главой Кировоградской ОГА.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №836/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Балоня Андрея Богдановича председателем Кировоградской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Указом №835/2019 Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской ОГА Светлану Лобанову.

Андрей Балонь с 2013 по 2016 работал следователем.

В мае 2017 года стал заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации Гордеева Андрея. После его снятия с должности в апреле 2019 года Балонь также покинул пост.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158950
 
 
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Блин где он чиновников с такими фамилиями находит ?? в КВН ? сопля балоня итд
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Слідаки розумні люди, але вони не знають роботу голови ОДА.
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«Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю»(с) Зеленский. пацан сказал - пацан сделал.
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Такого города как Кировоград нет, а значить и области нет
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Ещё одна тупая скотина из какого то комик шоу.
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