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 Политика Украины, Общество
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Все про:дети (3743) Донбасс (19882) КПВВ (71) Сивохо (8)

 В КПВВ на линии разграничения должны быть открыты детские комнаты, - Сивохо

Советник Секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо считает необходимым создать особые условия пересечения линии разграничения для детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Для детей вообще должны быть созданы особые условия пересечения, потому что дети, new generation, будут нас воспринимать в соответствии с тем, как мы к ним относимся. Поэтому - детские комнаты, особый режим пересечения линии соприкосновения - мы работаем над этим. Очень хочется облегчить детям переход", - сказал Сивохо.

Он также подчеркнул, что сегодня "власти стали уделять гораздо больше внимания этим вопросам" и отдельно передал слова благодарности Министру по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ и главе Донецкой военно-гражданской администрации.

"На сегодняшний день порядок пересечения линии разграничения предусматривает, что родители должны предоставить свидетельство о рождении этого ребенка. Новым порядком (постановление Кабмина №815. - Ред.) Предполагается, что такими документами могут быть: проездной документ ребенка, паспорт в виде id-карты, паспорт гражданина Украины для выезда за границу", - отметила адвокационный менеджер Центра прав человека "ZMINA" Алена Лунева.

Она также подчеркнула, что, поскольку проездной документ ребенка не выдается с 2015 года, а id-карта выдается с 14 лет, прохождение ребенком линии разграничения возможно только при наличии загранпаспорта.

"Именно эти положения вызвали наибольший общественный резонанс. И общественные организации со своей стороны поддерживают возвращение свидетельства о рождении в перечень документов, по которым можно позволить пересечение линии разграничения", - добавила Лунева.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158947
 
 
 Топ комментарии
 
Пздц ((( Может, родителям еще и наливать на халяву? Ну, чтобы они комфортно в особых условиях за наш счет отдохнули, заодно за чашечкой элитного стекломоя дебильным хахлам кости помыли?
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надеюсь, этот урод отойдет пописать от дороги, и подорвется на ДНРовской мине..
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Ну вот дождались судьбоносного решения. Это то, что жирное тело, родило за время своего пребывания на должности.
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Перетинання лінії розмежування з дітьми має бути заборонено! Лінія розмежування це лінія фронту, де мешканці ОРДЛО знаходяться під постійною небезпекою застосування зброї терористами або використання людей як живого щита для наступу на КПВВ! Тому дітей ні лінії фронту бути не може в принципі! Дітей взагалі не мають випускати в ОРДЛО! Якщо якась людина хоче вивести дитину в ОРДЛО, то представники ювенальної юстиції мають забрати дитину в таких батьків і направити дитину в інтернат! Людина яка вивозить дітей в ОРДЛО там де немає законної влади України - така людина психічно нездорова і якщо вона сама не може цього зрозуміти, то держава Україна має забезпечити безпеку дитини і відправити її в безпечне місце, подалі від лінії фронту! Сивохо взагалі там ********! Які діти в ОРДЛО? Україна має міжнародні зобов'язання у випадку війни вивезти все місцеве населення з окупованих територій і якщо дорослі ідіоти хочуть жити з терористами, то діти не можуть виїжджати в ОРДЛО в жодному випадку!
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Тебе дураку уже лет и лет! Илди играй в домино, эксПерд по всем вопросам!
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детские комнаты полиции? зачем, лучше сразу на зону.
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А дитячі АКМ з коротним стволом та складним прикладом здавати де будуть? В КПВВ на линии разграничения должны быть открыты детские комнаты, - Сивохо - Цензор.НЕТ 5808
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Підозрюю що не будуть здавати. Хто дитячі іграшки здає?
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І скільки вже "валантьйори" з ОРДЛО вже зібрали бабла на "детские комнати" для хунти? В КПВВ на линии разграничения должны быть открыты детские комнаты, - Сивохо - Цензор.НЕТ 7001
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и бордели. Для почетных рыгов и слуг уродов
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надеюсь, этот урод отойдет пописать от дороги, и подорвется на ДНРовской мине..
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Пздц ((( Может, родителям еще и наливать на халяву? Ну, чтобы они комфортно в особых условиях за наш счет отдохнули, заодно за чашечкой элитного стекломоя дебильным хахлам кости помыли?
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Угу. И своих детей недоразвитых туда посади
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Ну вот дождались судьбоносного решения. Это то, что жирное тело, родило за время своего пребывания на должности.
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Блин а еще что за счет налогов народа ты предоставишь оружейные комнаты для боевиков чтоб когда на территорию Украины проходили чтоб оружие хранилось в сохранности чтоб после разведки возврата они наших людей убивали и говорили спасибо сивохе наш парень
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Этому деятелю хотя бы раз надо пересечь линию разграничения, что б знать, что вся проблема не в наших КПП, где стоишь в нормальных условиях минут 15-20, а сепарских, где искусственно затягивают время и можешь весь день простоять
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ему пофиг. там такой приказ. так положено. надо понимать. а тут бардак. 15 минут дите без комнаты.
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він не дурак, він прихований ворог
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к сожалению, оно не только дурак, но и сволочь
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жирлбас родил мышь...
до чего ж унизительно... до боли, пля, унизительно ... зеленая масса, вы меня поддерживаете? Чувствуете унижение? Ваш ставленник, зепляди...
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нда…… Жирное и тупое родило - открыть детские комнаты на линии фронта..... Все? На этом мозги закончились?

Зебобики - это тупые СУЩЕСТВА!
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Вангую, что следующая ноу-хау, заботливого сивоха, будет доставка укр.соцвыплат и пенсий в лугандон. Люди ведь страдают, при пересечении линии разграничения.
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Это уже анонсировал его брат по разуму Пристайко.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що означатиме для жителів Донбасу "формула Зеленського".
За його словами, врегулювання ситуації на сході країни відбудеться у декілька етапів.


Про це повідомляє видання "Європейська правда".
Зокрема, одним з кроків до покращення зв'язків з мешканцями окупованих територій Пристайко бачить відновлення сплати українських пенсій.
"Відновимо сплату пенсій. Потрібно максимально знайти формулу, за якої люди зможуть отримати те, що вони реально заробили", - розповідає міністр закордонних справ.

Як саме мешканцям окупованих територій планують передавати кошти - Пристайко не уточнив.
Адже українським банкам там гарантувати безпеку не можуть. А тим, хто оформив статус тимчасово переміщеної особи (переселенця), на підконтрольній територій виплати і так надходять.
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Дякую за инфо. Оказывается, шо они думают об этом всерьез. Пипец, нет слов.
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У нас солидарная пенсионная система, то что "вони реально заробили" выплачивали их родителям, а теперь они "зароблять" только то что придёт налогами оттуда.
А иначе пусть мочу пьют или Пристайко из личных шишов их содержит!
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Мнение гоев их не колышет.
И референдум по этому поводу они точно проводить не будут.
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Вполне может быть.
Ведь во всем виноват порошенко и агрессивное меньшинство.
Взяли понавешали российских флагов разграбили банки и магазины и выгнали пенсионный фонд и налоговую.
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А не они ли сами создали эти линии разграничения, когда волали Путен введи?
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.....летом неприменно ЛЕТНИЕ ДУШИ , а зимой БАНИ !!!
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.....и легкий ПЕРЕКУС апосля , а ......ли ????? братья !!!))))
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Все для наших кармільцев з Данбасса!
А те що люди по три місяці без зарплатні зелень не хвилює, ні?
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Я отказывать финансировать этот проект.
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....страна не борется , БЕСЫ БЕСНУЮТЬСЯ (((( а что вы хотели ??? ДАЛИ БУДЕ !!!
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Детям мороженое...
Мамкам их цветы...
Папкам наливайки...
Каждой бабке по дедке...
дедке по бабке!
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Не забудьте сплатити податки, щоб ці ніштяки збулися.
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ага и комнаты отдыха для ополченцев . где можно попить чаю из самовара и побренчать на балалайке В КПВВ на линии разграничения должны быть открыты детские комнаты, - Сивохо - Цензор.НЕТ 8654
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Дети донбабве людей, которые строят им специальные комнаты будут воспринимать, как лохов.

Впрочем, как и их недоукраинские, недорусские родители воспринимают украинцев, которые им платят за то, что те воюют с Украиной.
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Надеюсь, что 73% зебилов поддержат финансово этот нужный и своевременный проэкт.
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...эта ХУ+++++++++Я ляжет на КАЖДОГО Украинца !!! в любом соусе (тарифа на жкх, налогов , зарплатах ) ЗАПОМНИТЕ на КАЖДОГО !!! чтоб не думали , что эта хрень незаденет !!
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Пля...
Для донбабвийцев газенвагены надо строить на КПВВ. Тогда проблема Донбабве довольно скоро исчерпает себя за неимением этого скоторесурса.
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ЗАТРАХАЕТЕСЬ ЛУГАНДОНИЮ содержать , а потом САМИ побежите в ВОЕНКОМАТЫ , хотя бы ради ДЕТЕЙ и СВОИХ ВНУКОВ !!! як наши ПРАЩЮРЫ наши , думали что ОБОЙДЕТСЯ , а потом ..... УЧИТЕ историю Украины , е......вашу мать !!!
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а ночные бары тоже нужны? стрептиз- клубы?откуда он уппал этот сивуха?И ВООБЩЕ ГДЕ ТАКИХ НЕДАЛЕКИХ ДЕЛАЮТ?
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Сівоха- з Донецька. Мама його в Донецьку і мешкає, активно допомагала ;апалчєнію;. Отримала російський паспорт. Всі п'ять років синочок регулярно відвідував маму і привозив їй зароблених у хунті грошей.
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да-да и качельки поставить... популисты мля
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На тривалий час обладнують переходи. Добротно. Навіки.
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Патужна рехворма!!! Давайте там еще Лигу Смеха проведем.
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.....вон выше СТРОЧКИ посмотрите . ПОТОЛОК РУХНУЛ не на ферме молочной !!! а в ПОЛИЦИИ видно уж ОЧЕНЬ давил на ПОЛИЦЕЙСКИХ ((((( ЗАВАЛИМСЯ все от ЖЕЛАНИЙ ЛУГАНДОНЦЕВ !!! (из истории МИРА ) ((((
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Для тих дітей треба відкривати "Дєтскіє комнати міліції" і ставити їх там на облік.
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кацапсиной попахивает очень сильно от сивохо .там могут и стрелять какие комнати ?прикрыватся что ли теми детьми ?
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На первой фотке израильская девочка готовится в ЦАХАЛ?
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А ганчірку Власова для понтів начепила?
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Так говорил жи ж кровавый карлик, что оне впереди себя поставят женщин и детей
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А там детский тир с мишенями в виде солдат с расейскими нашивками. Попал 3 раза из 3 - получай шарик с логотипом "Правого Сектора".
Попал 10 раз из 10 - футболку с черно-красным флагом и трезубцем.
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сівохо, коли прочитає написане Вами, всереться на місці, я Вас запевняю У КПВВ на лінії розмежування мають бути відкриті дитячі кімнати, - Сивохо - Цензор.НЕТ 2199
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Я на это надеюсь. Желательно чтоб взрыв пукана был такой силы чтобы он улетел на орбиту Земли.
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Така маса лише засмердить все навколо в радіусі кілометра. Без потужного прискорювача від землі він не відірветься
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Пусть Сивохо (за свой счет, конечно) построит ТАМ новый город со всеми удобствами. А то так ото. Начнут с детской комнаты, а постепенно запросы будут расти. То им комнату с игральными автоматами (не путать с огнестрельными) построй, то пивнуюс закусочной, то медпункт, то то, то сё... Лиха беда - начало. Но! Сначала постройте огромный заборчик метров 8-10 высотой, а уж потОм... все остальные забаганки). Рубите сразу правду народу, а не по частям). Хватит по чайной ложке в день нас дурить).
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Ну шо вы хотите от старого клоуна......
Оно же ни в политике ни в гуманитарке ни гу гу.....
Вот и мелет чушь, что бы показать вид деятельности!
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"Для детей вообще должны быть созданы особые условия..."- клоун вже створив особливі умови для дітей батьків українських процентів ,котрі голосували за них???
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В дет садике.
-Миша, откуда ты к нам приехал?
-Из Донецка.
-А где вы теперь живёте.
-Нам дали квартиру.
-А мама твоя где?
-На новой работе.
-А папа?
-Папа мочит укропов.
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Я извиняюсь.Вопрос нескромный .А кто маму имеет,пока тот убивает?
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И еще важно то, в какой из городов они приехали и им там дали квартиру). Не в Ростов ведь.
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Ссорі ...))))
Юзік з 95-го ...кварталу відомо ! У КПВВ на лінії розмежування мають бути відкриті дитячі кімнати, - Сивохо - Цензор.НЕТ 5495
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А чи не хоче Сівуха відкрити дитячі кімнати на цвинтарях, для дітей у яких ховають, загиблих в боях за Українську землю, батьків? Бо з такими інтелектуальними діячами, іх геніальними рішеннями, на жаль ще багато дітей КРАЩИХ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ залишаться сиротами!
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А може кімнату з аніматорами з 95 кварталу облаштувати, москалоязике ти даунецьке пугало?
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В КПВВ на линии разграничения должны быть открыты детские комнаты, - Сивохо

Сивоху с украинофобского даунбасса. Оно и понятно. Сивохо, а может еще по тортику за каждого сданного мгб украинского патриота?
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должны быть открыты детские комнаты//

А так-же комнаты ожидания..
Рюмочные..
Закусочные...
Комната игровых автоматов..
и казино.
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Может и пятизвездочные отели со всей инфраструктурой для молодых сепаров...
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Туда же...Родильные дома. Хаты с проститутками (ведь к тому времени проституцию легали...шо?)). И самое главное! Несколько БЮРО ритуальных услуг - в первую очередь. А шо? Родильные дома, комнаты детские. кладбище. Всё в жизни закономерно. Не будут же они ехать в другие страны хоронить... Сорри, вроде, как и шутка. но не очень приятная.
Сивохо! Уважаемый! Может, уже хватит нести бред?! ИдиТЕ лучше со своей командой отстраивать Донбасс своими собственными руЧками!! ТАК будет гооораздо лучше. Они Вам спасибОВ навысказывают).
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