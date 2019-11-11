 В КПВВ на линии разграничения должны быть открыты детские комнаты, - Сивохо

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Для детей вообще должны быть созданы особые условия пересечения, потому что дети, new generation, будут нас воспринимать в соответствии с тем, как мы к ним относимся. Поэтому - детские комнаты, особый режим пересечения линии соприкосновения - мы работаем над этим. Очень хочется облегчить детям переход", - сказал Сивохо.
Он также подчеркнул, что сегодня "власти стали уделять гораздо больше внимания этим вопросам" и отдельно передал слова благодарности Министру по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ и главе Донецкой военно-гражданской администрации.
"На сегодняшний день порядок пересечения линии разграничения предусматривает, что родители должны предоставить свидетельство о рождении этого ребенка. Новым порядком (постановление Кабмина №815. - Ред.) Предполагается, что такими документами могут быть: проездной документ ребенка, паспорт в виде id-карты, паспорт гражданина Украины для выезда за границу", - отметила адвокационный менеджер Центра прав человека "ZMINA" Алена Лунева.
Она также подчеркнула, что, поскольку проездной документ ребенка не выдается с 2015 года, а id-карта выдается с 14 лет, прохождение ребенком линии разграничения возможно только при наличии загранпаспорта.
"Именно эти положения вызвали наибольший общественный резонанс. И общественные организации со своей стороны поддерживают возвращение свидетельства о рождении в перечень документов, по которым можно позволить пересечение линии разграничения", - добавила Лунева.
до чего ж унизительно... до боли, пля, унизительно ... зеленая масса, вы меня поддерживаете? Чувствуете унижение? Ваш ставленник, зепляди...
Зебобики - это тупые СУЩЕСТВА!
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що означатиме для жителів Донбасу "формула Зеленського".
За його словами, врегулювання ситуації на сході країни відбудеться у декілька етапів.
Про це повідомляє видання "Європейська правда".
Зокрема, одним з кроків до покращення зв'язків з мешканцями окупованих територій Пристайко бачить відновлення сплати українських пенсій.
"Відновимо сплату пенсій. Потрібно максимально знайти формулу, за якої люди зможуть отримати те, що вони реально заробили", - розповідає міністр закордонних справ.
Як саме мешканцям окупованих територій планують передавати кошти - Пристайко не уточнив.
Адже українським банкам там гарантувати безпеку не можуть. А тим, хто оформив статус тимчасово переміщеної особи (переселенця), на підконтрольній територій виплати і так надходять.
А иначе пусть мочу пьют или Пристайко из личных шишов их содержит!
И референдум по этому поводу они точно проводить не будут.
Ведь во всем виноват порошенко и агрессивное меньшинство.
Взяли понавешали российских флагов разграбили банки и магазины и выгнали пенсионный фонд и налоговую.
А те що люди по три місяці без зарплатні зелень не хвилює, ні?
Мамкам их цветы...
Папкам наливайки...
Каждой бабке по дедке...
дедке по бабке!
Впрочем, как и их недоукраинские, недорусские родители воспринимают украинцев, которые им платят за то, что те воюют с Украиной.
Для донбабвийцев газенвагены надо строить на КПВВ. Тогда проблема Донбабве довольно скоро исчерпает себя за неимением этого скоторесурса.
Попал 10 раз из 10 - футболку с черно-красным флагом и трезубцем.
Оно же ни в политике ни в гуманитарке ни гу гу.....
Вот и мелет чушь, что бы показать вид деятельности!
-Миша, откуда ты к нам приехал?
-Из Донецка.
-А где вы теперь живёте.
-Нам дали квартиру.
-А мама твоя где?
-На новой работе.
-А папа?
-Папа мочит укропов.
Юзік з 95-го ...кварталу відомо !
11.11.2019 15:07
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https://www.youtube.com/watch?v=mS4nESONiIw
Как в Киеве живут предатели-сепаратисты с Донбасса - Достало! 22.06
Сивоху с украинофобского даунбасса. Оно и понятно. Сивохо, а может еще по тортику за каждого сданного мгб украинского патриота?
А так-же комнаты ожидания..
Рюмочные..
Закусочные...
Комната игровых автоматов..
и казино.
Сивохо! Уважаемый! Может, уже хватит нести бред?! ИдиТЕ лучше со своей командой отстраивать Донбасс своими собственными руЧками!! ТАК будет гооораздо лучше. Они Вам спасибОВ навысказывают).
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