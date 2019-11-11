 В КПВВ на линии разграничения должны быть открыты детские комнаты, - Сивохо

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Для детей вообще должны быть созданы особые условия пересечения, потому что дети, new generation, будут нас воспринимать в соответствии с тем, как мы к ним относимся. Поэтому - детские комнаты, особый режим пересечения линии соприкосновения - мы работаем над этим. Очень хочется облегчить детям переход", - сказал Сивохо.

Он также подчеркнул, что сегодня "власти стали уделять гораздо больше внимания этим вопросам" и отдельно передал слова благодарности Министру по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ и главе Донецкой военно-гражданской администрации.

"На сегодняшний день порядок пересечения линии разграничения предусматривает, что родители должны предоставить свидетельство о рождении этого ребенка. Новым порядком (постановление Кабмина №815. - Ред.) Предполагается, что такими документами могут быть: проездной документ ребенка, паспорт в виде id-карты, паспорт гражданина Украины для выезда за границу", - отметила адвокационный менеджер Центра прав человека "ZMINA" Алена Лунева.

Она также подчеркнула, что, поскольку проездной документ ребенка не выдается с 2015 года, а id-карта выдается с 14 лет, прохождение ребенком линии разграничения возможно только при наличии загранпаспорта.

"Именно эти положения вызвали наибольший общественный резонанс. И общественные организации со своей стороны поддерживают возвращение свидетельства о рождении в перечень документов, по которым можно позволить пересечение линии разграничения", - добавила Лунева.

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