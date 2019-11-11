 Даты проведения встречи лидеров "нормандской четверки" по-прежнему нет, нужно дождаться разведения сил на Донбассе, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Давайте дождемся все-таки завершения (разведения сил)", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что для этого должно быть подтверждение от всех сторон, участвующих в этом процессе.
Он также подчеркнул, что "даты ("нормандского саммита") по-прежнему нет.
Ранее в украинских СМИ в качестве возможной даты проведения саммита "нормандской четверки" назывались 24 или 26 ноября.
Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.
Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.
Він на весь Світ продемонстрував в ООН, лист Дамбасского Уркі до *****, з БЛАГАННЯМ до Россіі почати війну проти Україну.
А уж потом идти к барину с повинной.
«14:49, 11 ноября 2019 Украина одержала новую победу над «Газпромом».
«Нафтогаз Украины» сумел добиться ареста счетов компании GazAsia Capital S.A., которая выпустила еврооблигации «Газпрома» в японских иенах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на меморандум нового выпуска еврооблигаций российской компании.
Сейчас долг «Газпрома» Украине с учетом штрафа приблизился к ТРЕМ МИЛЛИАРДАМ долларов.»
хтось явно бреше... мабуть брехунцю потрібно дати по наглій брехливій, зеленій морді?
Цікаво, що ти заспіваєш, коли ***** почне примушувати нас до миру, захопивши спочатку сіру зону, а потім прорубуючи коридор до Криму...
И теперь хочет обманом вытащить наших бойцов из оборудоанных укрытий
и нанести удар.
А потом можно будет и поговорить.
В чём "ответственность" главнокомандующего Зеленского ?
Он что, застрелится? Или Коломойский все деньги направит в бюджет Украины ?
Пора собирать подписи о недоверии этому клоуну.
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Як же так?
Источник: российское издание ТАСС
Прямая речь: "Ведущие европейские державы пошли на поводу у тех, кто захватил незаконно власть, и кто последовательно поощряет и закрывает глаза на продолжающийся рост неонацизма на Украине…
В Европе тоже такие тенденции есть. На Украине неонацисты просто правят бал. Неонацисты сегодня в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти".
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Тремя участками не обошлось?
И главное шо б дорога на Крым и допуск к Крымскому каналу были!
После этого клоун должен пять раз отсосать.. ну а потом мы посмотрим какие еще условия этому мудаку выдвинуть.