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Все про:Песков (976) Россия (74237) Донбасс (19882) нормандская четверка (754) разведение сил (79)

 Даты проведения встречи лидеров "нормандской четверки" по-прежнему нет, нужно дождаться разведения сил на Донбассе, - Песков

В Кремле заявили, что дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки" по-прежнему не определена, и призвали для начала дождаться полного разведения сил на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Давайте дождемся все-таки завершения (разведения сил)", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что для этого должно быть подтверждение от всех сторон, участвующих в этом процессе.

Он также подчеркнул, что "даты ("нормандского саммита") по-прежнему нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Условия для встречи в нормандском формате выполнены. Пока нет подтверждения дат, - посол Франции Понсен

Ранее в украинских СМИ в качестве возможной даты проведения саммита "нормандской четверки" назывались 24 или 26 ноября.

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3158942
 
 
 Топ комментарии
 
Зелений, тобі відкрито говорять що ти лох! а ти нам що чешеш? Що тобі 42 і тому ти не лох?
хтось явно бреше... мабуть брехунцю потрібно дати по наглій брехливій, зеленій морді?
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вот и весь пуй до копейки, Вова.
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Ещё нет,клиент не окончательно разведен,ещё не дошёл до нужной кондиции
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Чуркін наостанку так оборзєл, шо фатально проколовся.
Він на весь Світ продемонстрував в ООН, лист Дамбасского Уркі до *****, з БЛАГАННЯМ до Россіі почати війну проти Україну.
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Чуркин в кулуарах ООН фатально оговорился , назвав "конфузом ополченцев" уничтожение Боинга МН-17 над Донбассом. Прожил недолго после єтого...
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Бубочке надо еще развести.

А уж потом идти к барину с повинной.
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Значит зебобика будут продолжать доить...
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Коболєву РЕСПЕКТ!
«14:49, 11 ноября 2019 Украина одержала новую победу над «Газпромом».
«Нафтогаз Украины» сумел добиться ареста счетов компании GazAsia Capital S.A., которая выпустила еврооблигации «Газпрома» в японских иенах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на меморандум нового выпуска еврооблигаций российской компании.
Сейчас долг «Газпрома» Украине с учетом штрафа приблизился к ТРЕМ МИЛЛИАРДАМ долларов.»
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хм... и там есть еще одно условия кацапов - отказаться от претензий по решения суда в Стокгольме по нафтогаз-гаспрома .. а там цена вопроса который суд уже принял почти 20 лярдов долл.
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Ось якщо відверто, Ви би особисто що обрали - відмова якоїсь там України, яка йому в буй не впала і яку він цінує тільки тому, що вона досі схожа на Росію, від 20 лярдів, чи втрату прав на трансляцію його серіалів на території РФії?
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Мой ответ очевиден. Кацапы еще не разу не побеждали Украину силой. Каждый раз появлялся очередной зеленский...
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Зелений, тобі відкрито говорять що ти лох! а ти нам що чешеш? Що тобі 42 і тому ти не лох?
хтось явно бреше... мабуть брехунцю потрібно дати по наглій брехливій, зеленій морді?
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Це тобі Зелений не АТОшнику тикати ховаючись за держ.охороною і не серіали знімати, і навіть не на роялі грати...
Цікаво, що ти заспіваєш, коли ***** почне примушувати нас до миру, захопивши спочатку сіру зону, а потім прорубуючи коридор до Криму...
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Дарма ви це виклали, 73% краще не знати як глузуть у світі з нашої країни через їх вибір... По Г+Г такого не покажуть...
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Перед каждыми переговорами Москва наносила удар.
И теперь хочет обманом вытащить наших бойцов из оборудоанных укрытий
и нанести удар.
А потом можно будет и поговорить.
В чём "ответственность" главнокомандующего Зеленского ?
Он что, застрелится? Или Коломойский все деньги направит в бюджет Украины ?
Пора собирать подписи о недоверии этому клоуну.
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Разводить будем, как я понимаю, до Киева. Кого-то таки да "развели".
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кацапские твари еще раз доказали свою сущность, но у украины нет другого выбора, слабые страны не играют в мировой политике самостоятельно.
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А Вовік уже й сісєчки поголив....
Як же так?
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Владимир Александрович! Нужно срочно запилить новый ролик для плебса. Ну или сделать ещё какую-нибудь великолепную х@йNu как вы умеете. На рояле сыграть, гирей помахать. Отвлекайте срочно! А то ваши избиратели начнут подозревать что вы их разводите.
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ЗЕбил тобой гордится кремль:Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новая украинская власть внедряет "миролюбивые инициативы", но ей мешают украинские "неонацисты".

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "Ведущие европейские державы пошли на поводу у тех, кто захватил незаконно власть, и кто последовательно поощряет и закрывает глаза на продолжающийся рост неонацизма на Украине…

В Европе тоже такие тенденции есть. На Украине неонацисты просто правят бал. Неонацисты сегодня в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти".
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Герус дозволив іморт електроенергіі з Росії, виробленної з вугілля з ОРДЛО, - екс-нардепЕкс-народний депутат Тетяна Чорновол різко розкритикувала «поправку Геруса», що дозволила імпорт електроенергії з Росії, адже, за її словами, вона може бути вироблена з вугілля, що незаконно видобувається в окупованому Донбасі...........
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"дождаться полного разведения сил на Донбассе"
Тремя участками не обошлось?
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Насколько я понимаю речь идет о полном разведение по всей линии соприкосновения.... к этому и шли миролюбивые инициативы 42 летнего президента Украины.
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Ну таки да - развод прямо по Днепру!!!!
И главное шо б дорога на Крым и допуск к Крымскому каналу были!
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Що Зебіл знову облизня дістав? Звони швидко Х.йлу, спитай куди ще відвести війська і в якій позі він тебе готовий приняти.
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ахахах , мего облом для ЗЕ от ***** , ыыыы, до слез)))
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Песков уже не отрицает дату саммита в конце ноября , а его шеф молчит. Похоже , что Кремль додавят на проведение переговоров в Нормандском формате , все идет по плану Зеленского . Респект!
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нужно дождаться разведения сил на Донбассе..

После этого клоун должен пять раз отсосать.. ну а потом мы посмотрим какие еще условия этому мудаку выдвинуть.
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