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Все про:Госрезерв (34) обыск (1376) Варченко Ольга (54) ГБР (688)

 Просроченные продукты на сумму 60,5 млн грн найдены на складах Госрезерва, - Варченко

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски на складах и одном из подведомственных предприятий Государственного агентства резерва Украины. На складах обнаружены простроченные продукты на сумму свыше 60,5 млн грн.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас проводим санкционированные судом обыски и временные доступы к документам в Государственном агентстве резерва Украины. В частности, на складах и на одном из предприятий агентства. Причина - обнаружили просроченную продукцию на складах", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины, на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 млн грн.

Следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины, повлекшие тяжкие последствия Государственным интересам Украины.

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Просроченные продукты на сумму 60,5 млн грн найдены на складах Госрезерва, - Варченко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158941
 
   
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Нужно проверить на придатность и раздать неимущим.
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Проверить лабораторно пригодность и отправить в ВСУ.Все сроки относительны.Мы на гаупвахте питались в военторге на работах просроченными детскими смесями.Не губа ,а курорт.
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Тут постане гостро питання оновлення резерву, якщо оновлення не відбулось за часів Віті Ростовського? Просроченные продукты на сумму 60,5 млн грн найдены на складах Госрезерва, - Варченко - Цензор.НЕТ 57
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А чого постачальників не притягують ? Держрезерв за красиві очі не закуповує гімно, там відкат не менше 50%
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