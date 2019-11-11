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Все про:минирование (863) поезд (745) Укрзализныця (1737)

 Из поезда "Харьков-Киев" высадили пассажиров из-за сообщения о заминировании (обновлено)

Взрывотехники и правоохранители проверяют поезд №719 Харьков - Киев. Сегодня около 11 часов неизвестный сообщил полиции о его заминировании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Для проведения оперативных действий поезд был остановлен в 11:12 на станции Миргород. Пассажиры высажены из поезда. На месте работают представители Нацполиции, ГСЧС, СБУ и военизированной охраны Укрзализныци", - говорится в сообщении.

В компании просят пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Позже пресс-служба "Укрзализныци" сообщила: "Взрывотехники и правоохранители проверили поезд №719 Харьков - Киев и не обнаружили в нем взрывчатку. Поезд, который был остановлен в 11:12 на станции Миргород для проведения оперативных действий, отправился по своему маршруту в 13:31. Общее время задержки поезда составило 2 ч. 19 мин.".

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Источник: https://censor.net.ua/n3158936
 
 
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по новой традиции, нужно было провести референдум по вопросам:
1) не выходим, сидим бухаем дальше:
2) выходим, но на конечной остановке;
3) это такой розыгрыш от 95 квартала, и щас Зеленский будет разносить чай;
4) это все проделки биндеравцав;
5) это ошибка, должны были заминировать другой поезд;
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...и люди сошли где-то под Таганрогом, среди бескрайних степей...
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Все должны быть в тонусе, когда мутин нападёт.
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наверное ультрас ДК домой возвращались ))
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Верняк! И Тайсон в ментовку 100 пудово позвонил о заминировании
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