 Из поезда "Харьков-Киев" высадили пассажиров из-за сообщения о заминировании (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Для проведения оперативных действий поезд был остановлен в 11:12 на станции Миргород. Пассажиры высажены из поезда. На месте работают представители Нацполиции, ГСЧС, СБУ и военизированной охраны Укрзализныци", - говорится в сообщении.

В компании просят пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Позже пресс-служба "Укрзализныци" сообщила: "Взрывотехники и правоохранители проверили поезд №719 Харьков - Киев и не обнаружили в нем взрывчатку. Поезд, который был остановлен в 11:12 на станции Миргород для проведения оперативных действий, отправился по своему маршруту в 13:31. Общее время задержки поезда составило 2 ч. 19 мин.".

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