 Самая распространенная причина ДТП в Украине в 2019 году - превышение скорости, - Билошицкий

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий во время выступления на Международном конгрессе по безопасности на транспорте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"Хотел бы заметить по поводу распространенных причин дорожно-транспортных происшествий в этом году, которые непосредственно стали предпосылками тех последствий, о которых я вам уже рассказал. Это, прежде всего, превышение безопасной скорости движения. У нас это 34% всех ДТП с пострадавшими. Это нарушение правил маневрирования - более 22%, нарушение правил проезда перекрестков - почти 8,5%, несоблюдение безопасной дистанции - 7,5%, нарушение проезда на пешеходном переходе - 6%, и управление в состоянии опьянения - 5%", - сказал Билошицкий.
По его словам, среди самых распространенных ДТП по видам, которые случились в этом году, является столкновение, наезд на транспортное средство, которое стоит, наезд на препятствие, наезд на пешехода и съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Напомним, 10 ноября в Киевской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли четыре человека - двое взрослых и двое детей. Еще четыре человека были госпитализированы.
Скажи каЦАП, ДА.
Читай маленький нюанс: не превышение допустимой скорости, а превышение БЕЗОПАСНОЙ скорости. Это значит, что под эту формулировку можно подвести все что угодно. Ехал тихо-тихо, под колеса кто-то выскочил - неправильно выбрал безопасную скорость движения и превысил правильную. Бинго. Пошло в статистику.
Вот так у меня в трех метрах под колеса выскочила собака. Тормозной путь метров пять (на краю города было, скорость маленькая), но у собаки не стало головы, а у меня противотуманки. Вот это и называется: превысил безопасную скорость.
Там пьяный протрезвеет путем обсы-я!
Да и на Киев я пару раз по встречке ямы объезжал!
Сначала создайте условия и спидвеи, развязки и условия комфортного движения, а потом требуйте. Тогда это будет обоснованно. Хотя пьянка за рулем - ни есть хорошо.