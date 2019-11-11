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 Самая распространенная причина ДТП в Украине в 2019 году - превышение скорости, - Билошицкий

Самой распространенной причиной дорожно-транспортных происшествий в этом году в Украине прежде всего является превышение безопасной скорости движения.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий во время выступления на Международном конгрессе по безопасности на транспорте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Хотел бы заметить по поводу распространенных причин дорожно-транспортных происшествий в этом году, которые непосредственно стали предпосылками тех последствий, о которых я вам уже рассказал. Это, прежде всего, превышение безопасной скорости движения. У нас это 34% всех ДТП с пострадавшими. Это нарушение правил маневрирования - более 22%, нарушение правил проезда перекрестков - почти 8,5%, несоблюдение безопасной дистанции - 7,5%, нарушение проезда на пешеходном переходе - 6%, и управление в состоянии опьянения - 5%", - сказал Билошицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в ДТП на территории Украины погибли 2716 человек, травмированы - 26 739, - Билошицкий

По его словам, среди самых распространенных ДТП по видам, которые случились в этом году, является столкновение, наезд на транспортное средство, которое стоит, наезд на препятствие, наезд на пешехода и съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, 10 ноября в Киевской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли четыре человека - двое взрослых и двое детей. Еще четыре человека были госпитализированы.

Источник: https://censor.net.ua/n3158935
 
   
 Топ комментарии
 
Самая распространенная причина ДТП--отсутствие мозга у некоторых водителей.
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Возможность откупиться - вот основная причина
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Можна й так сказати, а можна і по іншому - причиною є невідповідність наших доріг, сучасним вимогам по швидкості руху...
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Самая распространенная причина ДТП--отсутствие мозга у некоторых водителей.
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Превышение скорости после алкогольного опьянения. Самая распространенная причина ДТП в Украине в 2019 году - превышение скорости, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 2471
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По пьяни превышение почти всегда заканчивается ДТП. Не перечислю сколько раз приходилось уворачиваться от таких.
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И комментаторов также, только хромосома лишняя покоя не даёт.
Скажи каЦАП, ДА.
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Возможность откупиться - вот основная причина
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и управление в состоянии опьянения - 5% Самая распространенная причина ДТП в Украине в 2019 году - превышение скорости, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 8596 что он несёт только за пару дне куча новостей как бухие трощят машины и людей....
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це питання до журналістів чому сотні інших новин про ДТП із перевищенням вони ігнорують. Мабуть тому, що намагаються вибрати те, що вас зацікавить? Вам же не цікаво слухати про ідіота продавця бананів на ринку, який на євроблясі влетів у якесь там дерево? Вам потрібно про прокурора чи суддю, бажано бухого... ось і маєте пару новик, замість тисячі
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Можна й так сказати, а можна і по іншому - причиною є невідповідність наших доріг, ******** вимогам по швидкості руху...
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Мне бы ваши проблемы. Американские гаишники лишь жирно облизнулись бы. Дорожное строительство бы расцвело- и ездить не превышая разрешённой скорости стало бы ещё легче.
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сделайте штраф в 51 тыс а не 510 грн и многие задумаются
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За что штраф?
Читай маленький нюанс: не превышение допустимой скорости, а превышение БЕЗОПАСНОЙ скорости. Это значит, что под эту формулировку можно подвести все что угодно. Ехал тихо-тихо, под колеса кто-то выскочил - неправильно выбрал безопасную скорость движения и превысил правильную. Бинго. Пошло в статистику.
Вот так у меня в трех метрах под колеса выскочила собака. Тормозной путь метров пять (на краю города было, скорость маленькая), но у собаки не стало головы, а у меня противотуманки. Вот это и называется: превысил безопасную скорость.
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Оказвается пъянка за рулем - самый безопасный способ нарушения. А при привышении скорости - машина просто вызрывается, непосредственно создавая ДТП!
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А оно пробывало на дороге Херсон - Днепр или Кр.Рог превысит скорость?
Там пьяный протрезвеет путем обсы-я!
Да и на Киев я пару раз по встречке ямы объезжал!
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Состояние дорог, а этого вроде никто не видит. Давай штрафы лепить, так это уже было.И что?
Сначала создайте условия и спидвеи, развязки и условия комфортного движения, а потом требуйте. Тогда это будет обоснованно. Хотя пьянка за рулем - ни есть хорошо.
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