 Условия для встречи в нормандском формате выполнены. Пока нет подтверждения дат, - посол Франции Понсен

"Сейчас разведение сил уже осуществлено, оно было проведено на выходных. Оба условия (для встречи нормандской четверки. - Ред.) были выполнены, так что мы ожидаем проведения саммита. Пока нет подтверждения дат. Мы все еще работаем над тем, чтобы провести такую встречу в конце ноября", - сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен "Интерфакс-Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
Говоря о возможном визите президента Франции в Украину, Понсен отметил, что посольство пока не ведет подготовку такого визита.
"Пока слишком рано говорить об этом. Мы хотим двигаться шаг за шагом. Сейчас все наши усилия направлены на саммит. Президент Макрон был приглашен и хотел бы побывать в Украине, но на данный момент мы не ведем работу над повесткой дня визита или датами", - рассказал дипломат.
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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Что вам мешает согласовать втроем дату и ткнуть ***** в нее носом ?
Оно, *****, единственное в своем экземпляре. Владимир Владимирович
На встречу с еврогеями и мокшей Зе ехать НЕЛЬЗЯ .. Нужно тянуть время и искать выход...
Должно быть так. Даты встречи лидеров Будапештского формата (США, Великобритании, Украина, Россия). ... все остальное от лукавого.
Ведь доверия Украины к западным адептам кремля как Франция, Германия. НЕТ!
Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по иску, в котором "Украина" обвиняет Россию в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма (и это при 7 доказательств присутствия военных России на Донбассе ...Спалились: ОБСЕ выложила официальное доказательство ...ОБСЕ выложила официальное доказательство присутствия российских войск в Украине. Доказательства российской агрессии - Информационно ...У НАТО есть доказательства присутствия войск РФ вhttps://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_ruUA760UA761&q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B5&sa=X&ved=2ahUKEwi8t5_ameLlAhVn-yoKHWuRAJUQ1QIoBHoECAoQBQи о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В иске, поданном в январе 2017 года, Украина просит у суда, в частности, обязать Россию прекратить поддерживать "вооруженные группы, совершающие акты терроризма в Украине", компенсировать убытки, связанные с катастрофой МН17 и целым рядом "террористических актов", в причастности к которым Киев обвиняет Москву, а также гарантировать полную защиту всех этнических групп в Крыму.(Дожили. Татары и украинцы этнические группы!
Кацапы-оккупанты коренное населения.) ГАНЬБА!
Портніков красиво усе по полицям розклав https://www.youtube.com/watch?v=RYVXeP0QiJo з 21 хв... хоча і до 21 є багато цікавого.
Додавят болезного , совместньіми усилиями Франции и Германии. Имхо