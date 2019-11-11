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 Политика Украины
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Все про:нормандская четверка (754) Макрон (337) Понсен (6)

 Условия для встречи в нормандском формате выполнены. Пока нет подтверждения дат, - посол Франции Понсен

Даты встречи лидеров нормандского формата (Франция, Германия, Украина, Россия) все еще нет, несмотря на выполнение Украиной необходимых условий.

"Сейчас разведение сил уже осуществлено, оно было проведено на выходных. Оба условия (для встречи нормандской четверки. - Ред.) были выполнены, так что мы ожидаем проведения саммита. Пока нет подтверждения дат. Мы все еще работаем над тем, чтобы провести такую встречу в конце ноября", - сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен "Интерфакс-Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Говоря о возможном визите президента Франции в Украину, Понсен отметил, что посольство пока не ведет подготовку такого визита.

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"Пока слишком рано говорить об этом. Мы хотим двигаться шаг за шагом. Сейчас все наши усилия направлены на саммит. Президент Макрон был приглашен и хотел бы побывать в Украине, но на данный момент мы не ведем работу над повесткой дня визита или датами", - рассказал дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3158934
 
   
 Топ комментарии
 
Ничего Украине эта встреча не принесет кроме сдачи собственных интересов с Зе будут говорить как со слабым не способным дать сдачи
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Нікого не коробить, що умови для зустрічі Нормандської четвірки видвигаються тільки Україні? Питання, звичайно, риторичне.
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
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Если бьі Порошенко нормально занимался армией , то он бьі привлек к работе Гриценко еще в 2014г. Но Пепа назначил министром обороньі прохиндея Гелетея...
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Вместо того что бы ввести войска в Донецк и Луганск и наконец закончить войну зелибоба пытается подлизнуть лидерам стран. Помним Будапештский меморандум, помним...
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Понсен отметил, что посольство пока не ведет подготовку такого визита.
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Ну, не получається так, то він з "чорного" входу влізе, по самі гланди.
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Так пытались ввести, потом пороху пришлось срочно минские подписывать.
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Сказали же все и давно - силового решения нет, пока россия не развалится.
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Ничего Украине эта встреча не принесет кроме сдачи собственных интересов с Зе будут говорить как со слабым не способным дать сдачи
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Ага. А так оно - просто Геракл. Только карликовый...
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Минский подписаньій не забудьте,порохоботьі.
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"Пока нет подтверждения дат" - это вы от ***** ждете какого "подтверждения дат"?

Что вам мешает согласовать втроем дату и ткнуть ***** в нее носом ?
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не я, а, похоже, французы и немцы перепутали ***** с равноправным и добросовестным партнером.
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А с кем его можно перепутать?
Оно, *****, единственное в своем экземпляре. Владимир Владимирович
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блин...Куйло поставил с Меркель и Макроном Зеленому только одно условие для встречи в Нормандском формате и это КАПИТУЛЯЦИЯ !!!! Текст для подписания уже подготовлен...
На встречу с еврогеями и мокшей Зе ехать НЕЛЬЗЯ .. Нужно тянуть время и искать выход...
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Не забудьте вови дать с собой ваЗЕлину. Оно ж мелкое, порвут...
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Нікого не коробить, що умови для зустрічі Нормандської четвірки видвигаються тільки Україні? Питання, звичайно, риторичне.
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Даты встречи лидеров нормандского формата (Франция, Германия, Украина, Россия) все еще нет, несмотря на выполнение Украиной необходимых условий.Источник:https://censor.net.ua/n3158934

Должно быть так. Даты встречи лидеров Будапештского формата (США, Великобритании, Украина, Россия). ... все остальное от лукавого.
Ведь доверия Украины к западным адептам кремля как Франция, Германия. НЕТ!
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Петяшботы вы должны сказать всей Европе четкое НЕТ КАПИТУЛЯЦИИ а потом пойти за петей в долгий путь ! )))
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А що далі. Припустимо приїхали сторони на цю "стрелку". А що далі? Що дасть ця зустріч? Виходить, що пітін до цього не знав, що його військові і зброя вбиває українців і наш Великий йому скаже про це і той вибачиться і забере все взад? Чи підготували документ про капітуляцію і особливий статус доунбаса, поки народ не розібрався?
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Доказательство антиукраинской власти в Украине.

Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по иску, в котором "Украина" обвиняет Россию в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма (и это при 7 доказательств присутствия военных России на Донбассе ...Спалились: ОБСЕ выложила официальное доказательство ...ОБСЕ выложила официальное доказательство присутствия российских войск в Украине. Доказательства российской агрессии - Информационно ...У НАТО есть доказательства присутствия войск РФ вhttps://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_ruUA760UA761&q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B5&sa=X&ved=2ahUKEwi8t5_ameLlAhVn-yoKHWuRAJUQ1QIoBHoECAoQBQи о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В иске, поданном в январе 2017 года, Украина просит у суда, в частности, обязать Россию прекратить поддерживать "вооруженные группы, совершающие акты терроризма в Украине", компенсировать убытки, связанные с катастрофой МН17 и целым рядом "террористических актов", в причастности к которым Киев обвиняет Москву, а также гарантировать полную защиту всех этнических групп в Крыму.(Дожили. Татары и украинцы этнические группы!
Кацапы-оккупанты коренное населения.) ГАНЬБА!
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Кого цікавить позиція Франції? Вони й так ніяких умов не висували. Зеля хоче зустрітись із ******, ось його нехай і запитує, усі умови виконані, чи ні. Ніякий посол Франції, його думка і бажання, тут значення не має.
Портніков красиво усе по полицям розклав https://www.youtube.com/watch?v=RYVXeP0QiJo з 21 хв... хоча і до 21 є багато цікавого.
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Инициатива президента Украиньі о срочном созьіве встречи в Нормандском формате сработала , как ложка крепкой горчицьі под хвост Пуйла - лижет добровольно и с "песнями" , но от саммита отказаться боится!
Додавят болезного , совместньіми усилиями Франции и Германии. Имхо
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Виконані не умови, а вимоги пуйла до України... А фєдєрасти як вбивали українців, так й продовжують... Тепер чекаємо нових вимог... - шмаркля готова виконувати аби мати нагоду лизнути чобот пуйла...
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Франция и Россия и Германия хотят Украину слить России. им веры нет! Они уже столько за историю стран вместе уничтожили. Минские договоренности - это аналог Мюнхенских договоренностей 1938 года! Украине нужно только на себя рассчитывать и на свою армию! я предлагаю вернуть ядерный статус! не третий в мире, но какое то ядерное оружие иметься должно! Все сильные страны имеют ядерное оружие! Нужно строить миллионную армию с резервом в несколько миллионов! И еще нужно создать аналог французского легиона, чтобы наемников нанимать воевать за Украину за бабки и за гражданство с гарантией не выдачи ни одной стране мира!
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