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 Пять человек доставлены в управление полиции после стычки между представителями УПЦ КП и сотрудниками суда в Киеве: правоохранители применили слезоточивый газ

В результате столкновения в помещении Шестого апелляционного административного суда Киева в управление полиции доставили пять человек. Правоохранители отбирают их объяснения для установления всех обстоятельств инцидента. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева

"Сегодня во время судебного заседания в помещении суда на улице Московский произошла стычка между представителями религиозной организации и работниками суда. На месте работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. По предварительной информации, группа лиц разбила стеклянные двери в здании суда и пытались попасть на заседание, в результате чего произошло столкновение с представителями суда. Для прекращения конфликта работники полиции применили слезоточивый газ. Пять активных участников события правоохранители доставили в управление полиции, где устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проверки будет дана правовая оценка действиям участников инцидента", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Быдло, я тебя запомнил, сука бл#дь": сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями: "Быдло, я тебя запомнил, сука бл#дь".

Напомним, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

В Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.

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Патриарх Филарет обратился к Министерству юстиции и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой продлить регистрацию и защитить права верующих УПЦ КП.

27 августа Окружной административный суд Киева начал заседание по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры об отмене приказа об их ликвидации, однако был вынужден перенести слушание на 11 сентября из-за нарушения правопорядка.

11 сентября ОАСК признал противоправным приказ Министерства культуры, которым отменено действие уставов Украинской православной церкви Киевского патриархата и Киевской патриархии.

Юридическая служба Киевской митрополии Православной церкви Украины на сайте ПЦУ опубликовала разъяснения относительно постановления. В частности, в разъяснении говорилось о том, что "ни субъекты, ни действия этих субъектов, которые указанным постановлением им запрещено совершать, не являются ни предметом судебного разбирательства, ни даже следствием этого предмета.

Источник: https://censor.net.ua/n3158933
 
   
 Топ комментарии
 
"Пустите добрых людей, а то мы двери вынесем" (С)
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Скорее это Филарет предал идею общеукраинской церкви, попытавшись в очередной раз устроить раскол в угоду своих личных амбиций.
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Верующие оказуется опасные люди. А если это верущие зебилы, то вообще ховайся Пять человек доставлены в управление полиции после стычки между представителями УПЦ КП и сотрудниками суда в Киеве: правоохранители применили слезоточивый газ - Цензор.НЕТ 3408
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Якщо гундяевський дьячок МП з 2009-го Петро Порошенко там-все буде ПЦУ.
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"Пустите добрых людей, а то мы двери вынесем" (С)
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Бедный Филарет, как жестоко был обманут(и предан).
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Скорее это Филарет предал идею общеукраинской церкви, попытавшись в очередной раз устроить раскол в угоду своих личных амбиций.
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Это Филарет оказывается предал церковь, проданную туркам за бумажку? Мне кажется это свин предал страну, за бумажки и обищалки.
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Никто туркам ничего не продавал. Сделать украинскую церковь каноничной, добиться ее признания можно біло только через возврат территории Украині к каноническому Вселенскому Патриархату и получению через него автокефалии.
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Так це були прихожані віртуальної Упц кп)))
Шанрвний...який ТОМОС?)))
ЇХ навіть мокшані не визнають))))
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В церкви ходят совсем наивные (это я так, мягко, чтоб не обидеть). Уже в упор показывают, что это такие же бандитские группировки, как фракции в Раде. Все равно ходят и верят в святость чертей в рясах.
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Все що потрібно знати про ці релігійні справи - канонічною є УПЦ (МП). Решта - то все бізнес.
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Дурня.
Канонычною на території України є ПЦУ та Вселенський Патріархат. Московські попи-нквдшники на території України вже давно неканонічні.
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Твій "вселенський патріархат" був Вселенським - пів тисячоліття тому. А нині це один із самих "голімих" патріархатів. Вже достатньо того факту як він видав томаса біризі з нариком.

Хоча - кожному своє.
Головне це - віра в Бога.
А хто вже і де молитиметься Богу - його особиста справа.
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Він і нині - перший серед усіх. Головне - не розмір.
А Томос він видав Православній Церкві України, а не якомусь-там баризі.
А от МП, який був воссозданий Сталіним у 1943му році, нічого спільного із вірою у Бога та каноничністю не має. Це чисто КБшний філіал, де попами працюють співробітники КГБ-ФСБ.
Тобто МП - це взагалі не церква, а філіал спецслубж ворожої держави.
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Якщо ви курви не відчините двері...то ми вас всіх вбємо во імя Гундяева...Сраліна і духа СССР!)))
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Не плутайте тепле із м'яким. Філарет - сам по собі, Гундяй - сам по собі.
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Пора сажать, иначе беспределы будут шириться. Пять человек доставлены в управление полиции после стычки между представителями УПЦ КП и сотрудниками суда в Киеве: правоохранители применили слезоточивый газ - Цензор.НЕТ 384
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Хорошо что Тутмаса вна суде не было, Филарет(он живой еще?) прорвался бы с книгой заклинаний а разорвал бы Тутмаса как туалетную бумагу, а потом - "фаерболом" его, "фаерболом".....
)) прикольная новость - вероползающие так спорили кто крепче лижет мощи, что аж загремели в отделение. пусть полицейских там проклянут, как тот поп что пьяным во Львове поймали - крепко проклял всю семью патрульных Пять человек доставлены в управление полиции после стычки между представителями УПЦ КП и сотрудниками суда в Киеве: правоохранители применили слезоточивый газ - Цензор.НЕТ 424
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недостатньо потравили тараканів.
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