 С начала года в ДТП на территории Украины погибли 2716 человек, травмированы - 26 739, - Билошицкий

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий во время выступления на Международном конгрессе по безопасности на транспорте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"За 10 месяцев этого года в нашей стране произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. Из них 21 033 ДТП с пострадавшими, в которых были травмированы 26 739 человек. И к сожалению 2 716 человек погибло", - сказал Билошицкий.

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Напомним, 10 ноября в Киевской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли четыре человека - двое взрослых и двое детей. Еще четыре человека были госпитализированы.