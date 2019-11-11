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 С начала года в ДТП на территории Украины погибли 2716 человек, травмированы - 26 739, - Билошицкий

За 10 месяцев текущего года в Украине произошло почти 130 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 2716 человек.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий во время выступления на Международном конгрессе по безопасности на транспорте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"За 10 месяцев этого года в нашей стране произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. Из них 21 033 ДТП с пострадавшими, в которых были травмированы 26 739 человек. И к сожалению 2 716 человек погибло", - сказал Билошицкий.

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Напомним, 10 ноября в Киевской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли четыре человека - двое взрослых и двое детей. Еще четыре человека были госпитализированы.

Источник: https://censor.net.ua/n3158930
 
 
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Во где война! Работы - непочатый край.30000 пострадавших.
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и что делает полиция для уменьшения количества дтп или она их только констатирует?
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це просто статистичні данні? чи сигнал, що далі так жити не можна?
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Война на дорогах. Вот это масштабы - первые в мире. В Китае с ихними миллиардами людей меньше.
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