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Все про:Газ (9175) Тарифы на газ (157)

 Рост цен на газ может привести к социальному взрыву, - глава Никольского райсовета Донетчины Митько

Рост цен на газ в Украине, который будет неизбежен после повышения тарифов на транспортировку голубого топлива, может привести к социальному взрыву, считает глава Никольского районного совета (район расположен недалеко от Мариуполя) Василий Митько.

 Об этом говорится в статье "Газовая атака: Власти готовят новое повышение тарифов, которое затронет и промышленность, и население"., передает 112.

Отметим, "Оператор ГТС" хочет поднять тарифы на транспортировку газа в четыре раза. С 1 января 2020 года для внутренних точек входа тариф увеличится в 3,5 раза (с 91,87 до 320,77 грн/1000 м3), для внутренних точек выхода – в 4,7 раза (с 157,19 до 735,36 грн/1000 м3). Это спровоцирует удорожание голубого топлива для промышленности и бытовых потребителей.

"Доходы наших людей очень низкие. Мы видим, что неплатежи за газ растут, и в случае дальнейшего повышения тарифов можем получить взрыв негодования со стороны населения, - отметил Василий Митько. - Повышение тарифов на транспортировку газа, которое приведет к увеличению его стоимости, это к тому же дополнительная нагрузка на районный бюджет. На балансе Никольского района находится 16 школ и 12 детсадов, которые отапливаются газовыми котельными. Вместо того чтобы повышать зарплату учителям, мы будем вынуждены направить деньги на оплату тарифа".

На круглом столе, организованном в Федерации работодателей Украины, участники отдельно подчеркнули, что повышение тарифов происходит на фоне предвыборных обещаний нынешней власти снизить стоимость коммунальных платежей. Вместо этого происходит резкое увеличение тарифов.

Особенно остро проблема стоит в регионах, где доходы населения намного скромнее, чем у жителей крупных городов. По словам первого заместителя главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, долги за поставки природного газа населению на конец сентября составляли 983 млн грн. По отоплению и горячей воде они достигли 515 млн грн. Общая задолженность по услугам ЖКХ в области составляет около 3 млрд грн, и эта сумма продолжает расти. В результате применения новых тарифов "Оператора ГТС" дополнительная финансовая нагрузка на концерн "Городские тепловые сети Запорожья" составит 180 млн грн. "Мы уже отреагировали на планы Нацкомиссии утвердить повышение тарифа: на уровне облсовета зарегистрирован проект решения обратиться к НКРЭКУ, к президенту, Кабмину с просьбой не допустить повышения тарифа. Аналогичным образом отреагировали местные органы управления: Днепровский районный совет, депутаты Днепрорудненского совета Запорожской области. Мы просим Федерацию работодателей и все промышленные предприятия включиться, чтобы не допустить этого повышения", - сказал Федоров.

По расчетам первого заместителя главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, если НКРЭКУ утвердит повышение тарифов на транспортировку газа в 4 раза, цена на топливо вырастет минимум на 25%, а с учетом того, что биржевые цены на газ пошли вверх, конечная цена для населения увеличится минимум в 1,5 раза, что приведет к значительному росту в платежках бытовых потребителей на тепло и горячую воду.

Источник: https://censor.net.ua/n3158926
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо Зеленскому за повышение тарифов!!!
Рост цен на газ может привести к социальному взрыву, - глава Никольского райсовета Донетчины Митько - Цензор.НЕТ 9832
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Цей мудрий український нарІд цього заслужив!)))
Без землі...без грошей...без трусів!
Ви наробили це разом!
Жеріть тепер і не тявкайте...
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Ты не забывал орать:"Дякую, Петро Олексійович!", когда в десятки раз поднимали тарифы?
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напомни-ка, на что это Порох повысил тарифы "в десятки раз"?
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А....

"когда в десятки раз поднимали тарифы?"
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Скоро будут писать что в тысячи, потом, после очередного повышения, что в миллионы! ЗЕбе-бе-лы они такие!
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Ці зелені це адові аферисти рвуть все в кармани пхають ! Яка ціна ще на газ? Ви кончані все розпродають землю розпродають корупція адова бєня все попросерали ! А цей клоун лохам відео з тесли знімає
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Пуйло сказал, что нам сделает скидку на газ, электроэнергию начали у кацапов покупать, а они тарифы повышают, прав был Лящко когда Герпесу морду бил и рубашку рвал!!!!
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Надо шляшка на ЗЕлену дрислю натравить. Он с перепугу и обосцится и обосрется.

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Зебабуины обрадуются и скажут, еще надо 4.5 года подождать, дайте ему время...
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Или глубже Порошенко виноват,или ответ зеботов так при Пети дорого было,так для этого вы и поменяли пороха на Зе,обещал снизить,и что томас на хлеб не намажеш а вышло что и газ не на мажеш и свободу тоже
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В том то и дело, что это студенты, которые еще на мамкиных харчах в основном - им глубоко по барабану те самые тарифы. От того столько у них "шютак" на эту тему.
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А тебя не задевает что ****** твой кумир,или ради того чтоб порохоботам не показывать разачорование и что всё ок,и ты глаза закрываеш на все что не устраивает эта власть,вспомни Порошенко его обливали грязью и критиковали нет,не зеботы,тогда их не было свои кто голосовал за Пороха,почему же вы не признаете промахи своего Зе и делаете вид что все идёт пучком,и ссылаетесь на пороха даже сейчас
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Ни какого взрыва не будет, украинцы готовы платить за свободу бедностью.
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Один нас пять лет грабил, называя это «Життя по-новому». Второй пришёл и грабит под лозунгом «Кінець епохи бідності». Слова разные, а суть одна...
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Ну а с какого перепуга, можно взять и начать жить лучше? Патриоты не хотят торговать с агрессором, который покупал всё что производилось в Украине. Европе товары и даром не нужны им бы свои впарить кому нибудь. Так что теперь осталась только свобода, как у бомжа.
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иди в спам гниль козломордая винторогая гнида.
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Да просто савокупность лжи некомпетентности вранья єтой власти и приведет к социальному взрыву
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Так цены на газ для населения за последние 5 лет увеличились в 8 раз.
У меня три вопроса - был ли социальный взрыв, на сколько за это же время увеличились тарифы на транспортировку и кто забирает разницу между дорогим газом для населения и дешевой транспортировкой себе в карман?
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А ведь так оно и будет !!!! Майдан неизбежен, если зе-лохи не угомонятся !!!!
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Ні до чого ріст цін не призведе - "хохли" як завжди будуть мовчати.
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Твои, как ты выразилось, "хохли", радуются, бо без Пети. Дето мы это уже видели Рост цен на газ может привести к социальному взрыву, - глава Никольского райсовета Донетчины Митько - Цензор.НЕТ 4174.
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Цей мудрий український нарІд цього заслужив!)))
Без землі...без грошей...без трусів!
Ви наробили це разом!
Жеріть тепер і не тявкайте...
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" повышение тарифов происходит на фоне предвыборных обещаний нынешней власти снизить стоимость коммунальных платежей. Вместо этого происходит резкое увеличение тарифов.Источник: https://censor.net.ua/n3158926"
Та не будет никакого взрыва. У электората Зеленского память максимум на 2 недели. Придумают им какое нибудь шоу, отвлекут внимание, ну или папередниками прикроются.
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Ненавиджу блаЗЄнських, але.

У нас будуть купувати смартфони для себе та своїх неповнолітніх дітей, лише не платитимуть за газ/тепло/світло.
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А я ненавижу троллей и провокаторов, считаю их врагами Украины.
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Режим Порошенко заложил в экономику Украины "бомбу" замедленного действия, поднять цены легко, но попробуйте их понизить, когда маховик уже запущен. За это поперечники должны ответить.
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А ще ці кляті папереднікі по ночам сруть в штанішки нашему Солнцелікому малишу і його малороській команді!)))
Порох....ти падлец!!))))
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Кого немцы свиньями называют, а кого чеченцы называют баранами?
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То клоун если не смог снизить цены, решил что нужно их поднять?? Мудрое решение ЗЕбубачки..ЗЕбилы одобряют.
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чуєш, васіліч, а що заважає знизити ціни новому керівництву країни? Як папєрєднікі їм заважають? Просто брехати не потрібно. От і все. А населення має зрозуміти що нижчими ціни вже не стануть, не важливо яке прізвище в президента країни. Тезу про "конец епохі бєдності" та "снизим тариф на комуналку" використали блазні та обдурили інших блазнів. Вони знають що ціни адекватні, не нашому гаманцю, а тарифам у відповідності до вартості послуг, все прекрасно знали, але брехали. А шо ж, ідіотів треба вчити. От і навчили отих 73 відсотки ідіотів.. Аж смішно.
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Все б було, якщо б Тимошенко.
Я дуже хотів би щоб вона стала прем'єром, їй не має рівних. Всі хто заслуговує вже б сиділи, повернувши Україні все,що в неї вкрали.
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Тарифи теж були б знижені, жінки на пенсію виходили у 55 років, все б було.
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це точно, по крадіжкам, міжнародним кредитам та підкилимним домовленостям з ****** - їй рівних немає.
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да хватит уже этого популизма ! Повышайте уже , ёпт..
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И присоединится Зеля к Петрушке в клубе мародеров и пойдет на три буквы следом за зарвавшимся барыгой, потому что станет такой же скотиной в этом случае.
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Земля прісоєдінітся к Ізраїлю!)))
Діти ваші присоєдіняться до рабов їхніх...
А ви дол...и по праху під ногами їхніми.

Бо ви дурники наробили це разом!
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А чем твое чмо соевое петрушка лучше и чем лучше ты проголосовавший за это соевое чмо?
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То ЗЕбилятня голосовала за кловуна шоб было так же как и при Порошенко, а ЗЕбилы вместо снижения тарифов визжали бы про Порошенко??
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Ты порохоскот голосовал за шоколадное чмо зная наверняка, что что этот мародер будет поднимать цены до тех пор, пока его не остановят и что, это тебя олигофрена остановило? Поднимет этот цены, будет вместе с твоим шоколадным чмом сидеть на лавке аутсайдеров, а ты дальше создавай культ личности своего мародера по образу и подобию рашкостана и верь в его второе пришествие. Зростання цін на газ може призвести до соціального вибуху, - глава Нікольської райради Донеччини Мітько - Цензор.НЕТ 211
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охолонь вже, андруша. Порох вже більше ніж півроку не президент. Чи тобі куратори ще й досі про це не сказали?
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а краще скажи, чому він (зелена шмаркля) ті ціни не знизить?? Ні, не знаєш?? Ото ж.. А вам, ідіотам, все Порох винний.
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а як же ж "снизить комуналку" ?? Зелені виродки прийшли нахапати. То, 73 % будуть глибоко у гузні. Баили очі що купували, тепер їжте хоч повилазьте !
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никакого взрыва не будет, мне газ как то пофигу, у меня электрика. а цены росли и будут расти. при чем на все.
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я все чекаю обіцяний порохоботами дефолт і холодомор від блокади торгівлі на крові на Донбасі .... Порохоботи, коли ж це все буде? .. Ви ж обіцяли )))))
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Спав три роки, а тепер прокинувся? Почухай пузо, чи потилицю та інтернет почитай! Доброго 2019 року ранку!
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Это будет тогда, когда ЗЕкловун тарифы ЗЕбилам снизит.
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Перед выборами в фейсбуке ЗЕкловуна его прихлебаи и жополизы аж усерались визжали про "тарифный генацид от бариги", и с пеной у рта наперебой рассказывали друг другу как ЗЕбубачка выигарет выборы и сразу отменит Парашенковские тарифы...Интересно где вся та жополизная ЗЕбилятня сейчас?Наверно радостно готовяца к повыщению тарифов от ЗЕбубачки и проклинают в этом Порошенко))))
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