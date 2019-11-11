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 Оккупанты скрывают суициды и небоевые потери в своих подразделениях, пряча тела погибших в гражданских моргах, - разведка

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о дальнейшей активизации командованием российско-оккупационных войск мер по укомплектованию личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как отмечают в украинской разведке, при этом нередкими являются случаи принудительного призыва местных жителей, в т.ч. непригодных к военной службе по состоянию здоровья, когда медицинское обследование кандидатов осуществляется по упрощенной процедуре, без учета выводов врачебных комиссий по месту их проживания.

"Российские кадровые офицеры крайне негативно относятся к такому варианту "пополнения" подразделений, ведь часто его следствием является увеличение количества случаев суицида, а также небоевых потерь, связанных с нарушениями мер безопасности при обращении с оружием и выполнении хозяйственных работ", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ проводит подготовку боевой готовности к немедленному применению в своих соединениях на Донбассе, - разведка

В то же время российско-оккупационное командование пытается скрывать такие инциденты, в т.ч. практикуя хранение тел погибших в гражданских моргах длительное время.

Источник: https://censor.net.ua/n3158924
 
   
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Глупый сепар робко прячет
Тела мертвые по моргам...
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Госдума засекретила потери 100 лет назад. Не только в Украине- но и в Сирии тоже. Выполняют приказ Путина. Теперь никто не знает их потерь- только чувствуется лёгкая вонь.
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хрень какую-то разведывают.... вы бы сказали сколько , чего на какие суммы поставлено рашистом, склады, боеприпасов, количество войск, моб-ресурс..постят хрень про суициды....
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В ГУР дебилы.
Я ТАКИЕ разведданные могу писать пачками.
Кстати, можно адресок где в ОРДЛО НЕгражданские морги?
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а в ВСУ начались гонения на офицеров, которые критически высказывались (ются) по поводу разведения и отступления ВСУ ...
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Мені якось до лампочки скільки їх там дохне. Для мене чим більше їх здохне тим краще для України...
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