 Оккупанты скрывают суициды и небоевые потери в своих подразделениях, пряча тела погибших в гражданских моргах, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Как отмечают в украинской разведке, при этом нередкими являются случаи принудительного призыва местных жителей, в т.ч. непригодных к военной службе по состоянию здоровья, когда медицинское обследование кандидатов осуществляется по упрощенной процедуре, без учета выводов врачебных комиссий по месту их проживания.
"Российские кадровые офицеры крайне негативно относятся к такому варианту "пополнения" подразделений, ведь часто его следствием является увеличение количества случаев суицида, а также небоевых потерь, связанных с нарушениями мер безопасности при обращении с оружием и выполнении хозяйственных работ", - сказано в сообщении.
В то же время российско-оккупационное командование пытается скрывать такие инциденты, в т.ч. практикуя хранение тел погибших в гражданских моргах длительное время.
Тела мертвые по моргам...
Я ТАКИЕ разведданные могу писать пачками.
Кстати, можно адресок где в ОРДЛО НЕгражданские морги?