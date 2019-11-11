 46% жителей оккупированного Донбасса считают, что украинские телеканалы почти всегда искажают информацию о ситуации в Украине, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенном при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".
По данным исследования, подавляющее большинство опрошенных жителей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не включали западные телеканалы, 24,1% участников опроса уверены, что те искажают информацию об Украине почти всегда, 34,1% полагают - "делают это время от времени", 15,7% - "редко". И только каждый десятый думает, что западные телекомпании никогда или почти никогда не искажают информацию о происходящем в Украине.
Не менее подозрительно относятся живущие в "ДНР/ЛНР" и к украинским телеканалам. Полностью или "скорее не доверяют" общенациональным телеканалам 37,2% участников опроса, в то время как 9,4% придерживаются противоположного мнения. Украинским местным телеканалам полностью или "скорее не доверяют" 18,9% от общего числа опрошенных, иначе полагают 5,1%. При этом немногим более половины опрошенных жителей ОРДЛО не смотрят украинские общенациональные телеканалы вообще, а три четверти респондентов не включают украинские местные телеканалы.
Иное дело — российские телеканалы. Доверие к ним массовое и почти абсолютное. Федеральным телеканалам полностью или в основном доверяют 73,5% опрошенных жителей ОРДЛО, иного мнения придерживаются 11,8%. Не смотрит их каждый седьмой участник опроса. Российским телеканалам, вещающим в приграничных с Украиной областях, полностью или в основном доверяют 56,1%, противоположную позицию занимают - 15,4%. Не смотрят - 15,2%.
Но даже при таком доверии к российским массмедиа опрошенные жители ОРДЛО все же признают: российские телеканалы могут исказить информацию о ситуации в Украине. 8,2% респондентов даже уверены, что российские тележурналисты так делают всегда, 30,1% - время от времени, а каждый третий - очень редко. Но зато четверть участников опроса полагают, что российские телеканалы никогда или почти никогда не передергивают информацию о происходящем в Украине.
Подобные ответы практически идентичны ответам опрошенных жителей ОРДЛО и в отношении телеканалов "ДНР/ЛНР". В том, что телеканалы, контролируемые сепаратистами, почти всегда искажают информацию о ситуации в нашей стране, убеждены лишь 7% респондентов. Треть респондентов уверены, что иногда, а 29,8% думают, что редко. И каждый четвертый полагает, что телеканалы "Л/ДНР" никогда или почти никогда не искривляют новости об Украине. В отличие от украинских каналов, как уверены почти половина участников исследования.
Отвечая на вопрос, "Как часто украинские телеканалы искажают информацию о ситуации в Украине?", 46,3% участников опроса ответили, что почти всегда, 38,2% — иногда, 7,5% — редко, 2,3% — почти никогда и только 3,25% — никогда.
Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.
Яке нафіг примирення? Які нафіг вибори? Які нафіг пенсії їм? Тільки колючий дріт і мінні поля по всій лінії розмежування!
И не только на оккупированных.
Знаю від київських друзів про столичних кацапів, у яких в 2014 просто перед очима відбувалися драматичні події - але їхньою реакцією було "мля, нихмуя не панятна, пайду ОРТ пасмарю - хучь узнаю, чавой тут у нас на Украине..."
Так даже немцы, после поражения во Второй мировой войне, в 1945-48 годах не проводили выборов, так как тогда буквально во всех опросах немецкие избиратели 4 года подряд отдавали безоговорочное преимущество разным замаскированным но прогитлеровским национал-социалистическим партиям. Через это выборы перенесли аж на 1949, и только тогда с большим трудом победили и пришли к власти не нацисты а центристы Христианско-демократический союз (ХДС).
Так что продажные ЗЕбилы - капитулянты хотят своими преступными выборами террористов на оккупированных территориях пустить во власть: путлинских фашистов, коммунофашистов, сепаратистов , коллаборантов, кровавых нелюдей убийц... всяких лютых врагов Украины. Чтобы создать бандитский - кацапский анклав - бандустан на оккупированном Донбассе некое союзное вражеской нам паРаше государство и даже фиктивно якобы в составе Украины, чтобы уничтожить ее..
а данные сходятся пачемута
Тому я з 2014 року майже не дивлюся українських каналів. Новини завжди продивляюсь на кількох українських та кількох російських ресурсах.
Правда - десь по середині.
В Днепре , сепаров через одного ! Коммуняки хорошо людей изувечили!!!Иногда так грустно, но потом ..... да нас...ть!!!
Что о этом думают те, кто там сейчас живет, спросим потом.
Как по мне, вариантов два: либо ты затыкаешься и живешь здесь дальше, уважая законы этой страны, либо собираешь вещи и пи#дуешь в "землю обетованную", где русский изыг, нет "бендеровцев", едят блины с лопат и получают "пенсию в рублях".
Якби не це, Донбас давно був би під нашим контролем, як і обіцяв Порох.
Згоден?
ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ИСПРАВНОГО ПОСЕЩЕНИЯ КИНЕМАТОГРАФА ПРЕВРАТИТСЯ В ИДИОТА
Ильф и Петров
Офіційна позиція Києва - "ми воюємо з Росією, жителі Донбасу цілком підтримують Україну і чекають на звільнення".
А подібні результати вказують на дещо інше.
Почти 60% жителей оккупированного Донбасса не имеют доступа к украинским общенациональным телеканалам, - опрос.
А теперь скажите, откуда 46% знают, что украинские телеканалы врут?! Если у 60% нет доступа к украинским телеканалам!!! То есть, так считают 46% от оставшихся 40%, у которых, есть доступ к украинским телеканалам, так?! 46% от 40 и оказывается, что так считают, всего около 17-18%. На лицо, ваше противоречие самим себе, т.е. враньё!!!
В эфирке их нет, за исключением благоприятных обстоятельств.
Кабельным операторам запрещено их транслировать.
Спутниковые антенны у малой части.