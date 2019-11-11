EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  1646  59
Материалы по теме:
Все про:опрос (1763) ТВ (1792) Донбасс (19882)

 46% жителей оккупированного Донбасса считают, что украинские телеканалы почти всегда искажают информацию о ситуации в Украине, - опрос. ИНФОГРАФИКА

46,3% жителей ОРДЛО считают, что украинские телеканалы почти всегда искажают информацию о ситуации в Украине. В то же время российским телеканалам полностью или в основном доверяют 73,5% опрошенных жителей ОРДЛО, иного мнения придерживаются 11,8%.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенном при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

По данным исследования, подавляющее большинство опрошенных жителей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не включали западные телеканалы, 24,1% участников опроса уверены, что те искажают информацию об Украине почти всегда, 34,1% полагают - "делают это время от времени", 15,7% - "редко". И только каждый десятый думает, что западные телекомпании никогда или почти никогда не искажают информацию о происходящем в Украине.

Не менее подозрительно относятся живущие в "ДНР/ЛНР" и к украинским телеканалам. Полностью или "скорее не доверяют" общенациональным телеканалам 37,2% участников опроса, в то время как 9,4% придерживаются противоположного мнения. Украинским местным телеканалам полностью или "скорее не доверяют" 18,9% от общего числа опрошенных, иначе полагают 5,1%. При этом немногим более половины опрошенных жителей ОРДЛО не смотрят украинские общенациональные телеканалы вообще, а три четверти респондентов не включают украинские местные телеканалы.

46% жителей оккупированного Донбасса считают, что украинские телеканалы почти всегда искажают информацию о ситуации в Украине, - опрос 01

Иное дело — российские телеканалы. Доверие к ним массовое и почти абсолютное. Федеральным телеканалам полностью или в основном доверяют 73,5% опрошенных жителей ОРДЛО, иного мнения придерживаются 11,8%. Не смотрит их каждый седьмой участник опроса. Российским телеканалам, вещающим в приграничных с Украиной областях, полностью или в основном доверяют 56,1%, противоположную позицию занимают - 15,4%. Не смотрят - 15,2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 60% жителей оккупированного Донбасса не имеют доступа к украинским общенациональным телеканалам, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Но даже при таком доверии к российским массмедиа опрошенные жители ОРДЛО все же признают: российские телеканалы могут исказить информацию о ситуации в Украине. 8,2% респондентов даже уверены, что российские тележурналисты так делают всегда, 30,1% - время от времени, а каждый третий - очень редко. Но зато четверть участников опроса полагают, что российские телеканалы никогда или почти никогда не передергивают информацию о происходящем в Украине.

46% жителей оккупированного Донбасса считают, что украинские телеканалы почти всегда искажают информацию о ситуации в Украине, - опрос 02

Подобные ответы практически идентичны ответам опрошенных жителей ОРДЛО и в отношении телеканалов "ДНР/ЛНР". В том, что телеканалы, контролируемые сепаратистами, почти всегда искажают информацию о ситуации в нашей стране, убеждены лишь 7% респондентов. Треть респондентов уверены, что иногда, а 29,8% думают, что редко. И каждый четвертый полагает, что телеканалы "Л/ДНР" никогда или почти никогда не искривляют новости об Украине. В отличие от украинских каналов, как уверены почти половина участников исследования.

46% жителей оккупированного Донбасса считают, что украинские телеканалы почти всегда искажают информацию о ситуации в Украине, - опрос 03
Инфографика: ZN.ua

Отвечая на вопрос, "Как часто украинские телеканалы искажают информацию о ситуации в Украине?", 46,3% участников опроса ответили, что почти всегда, 38,2% — иногда, 7,5% — редко, 2,3% — почти никогда и только 3,25% — никогда.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Источник: https://censor.net.ua/n3158921
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто нам пропонують миритися з "геніями", які вірять в распятих мальчіков і ізнасілованих старушок???

Яке нафіг примирення? Які нафіг вибори? Які нафіг пенсії їм? Тільки колючий дріт і мінні поля по всій лінії розмежування!
 показать весь комментарий
 
Ці "тимчасові мешканці" ОРДЛО мають готуватись виїжджати в росію на курорти Баренцева моря. В нас немає часу переконувати дебілів в своїй правоті. Всім кому Україна ворога - дорога на Колиму!
 показать весь комментарий
 
"В то же время российским телеканалам полностью или в основном доверяют 73,5% опрошенных жителей ОРДЛОИ" да за зе тожы 73% было - совпадение????
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а о каких каналах идет речь? каналов у нас много и разных....
 показать весь комментарий
 
 
Ці "тимчасові мешканці" ОРДЛО мають готуватись виїжджати в росію на курорти Баренцева моря. В нас немає часу переконувати дебілів в своїй правоті. Всім кому Україна ворога - дорога на Колиму!
 показать весь комментарий
 
 
На превеликий жаль, Ви праві - біологічне сміття, інакше назвати цей непотріб складно...
 показать весь комментарий
 
 
Тобто нам пропонують миритися з "геніями", які вірять в распятих мальчіков і ізнасілованих старушок???

Яке нафіг примирення? Які нафіг вибори? Які нафіг пенсії їм? Тільки колючий дріт і мінні поля по всій лінії розмежування!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если взять ПРЯМОЙ и 5-ый, процент будет еще выше.
И не только на оккупированных.
 показать весь комментарий
 
 
"В то же время российским телеканалам полностью или в основном доверяют 73,5% опрошенных жителей ОРДЛОИ" да за зе тожы 73% было - совпадение????
 показать весь комментарий
 
 
В ОРДЛО сказали,что полностью доверяют педофилу Путлеру,а Зеленскому не доверяют совсем 46% жителей оккупированного Донбасса считают, что украинские телеканалы почти всегда искажают информацию о ситуации в Украине, - опрос - Цензор.НЕТ 5069
 показать весь комментарий
 
Щось таких "совпадений" все більше і більше: Х.йло прищучив своїх ФОПів - Клоун тоже, Х.йло ввів цензуру в своїх ЗМІ - Клоун тоже збирається, Х.йло каже, що у війні винні "воинственное меньшинство" націоналістів - підручні Клоуна тоже, Х.йло називає терористів-сєпарів "ополченцями" - Клоун тоже.
 показать весь комментарий
 
Шо у папуасов шо у даунбасят сролсить...
 показать весь комментарий
 
 
з криводзеркального задзеркалля реальність виглядає досить дивно
 показать весь комментарий
 
 
"украинские телеканалы почти всегда искажают информацию о ситуации в Украине" - а расейские нет, зачем им это нужно...... какиеже дебилы там существуют......
 показать весь комментарий
 
 
Пффффф.
Знаю від київських друзів про столичних кацапів, у яких в 2014 просто перед очима відбувалися драматичні події - але їхньою реакцією було "мля, нихмуя не панятна, пайду ОРТ пасмарю - хучь узнаю, чавой тут у нас на Украине..." 46% жителей оккупированного Донбасса считают, что украинские телеканалы почти всегда искажают информацию о ситуации в Украине, - опрос - Цензор.НЕТ 2758
 показать весь комментарий
 
 
После соцопросса "Нью Имидж Маркетинг Групп", в оккупированной части Донбасса в бандитской резервации " лугандонии" стало известно, что 73,4% полностью зомбированных фашистской идеологией кремля жителей - сепаратистов ОРДЛО не желают допускать к участию в местных выборах каких либо украинских политических партий. И только около четверти респондентов выразили желание допустить к выборам украинские но прокремлёвские партии типа антиукраинских ОПЖ ( Жыття сепаратистов) и СН ( Слуга сепаратистов) для участия в преступных выборах на оккупированных российскими захватчиками украинских территориях..
Так даже немцы, после поражения во Второй мировой войне, в 1945-48 годах не проводили выборов, так как тогда буквально во всех опросах немецкие избиратели 4 года подряд отдавали безоговорочное преимущество разным замаскированным но прогитлеровским национал-социалистическим партиям. Через это выборы перенесли аж на 1949, и только тогда с большим трудом победили и пришли к власти не нацисты а центристы Христианско-демократический союз (ХДС).
Так что продажные ЗЕбилы - капитулянты хотят своими преступными выборами террористов на оккупированных территориях пустить во власть: путлинских фашистов, коммунофашистов, сепаратистов , коллаборантов, кровавых нелюдей убийц... всяких лютых врагов Украины. Чтобы создать бандитский - кацапский анклав - бандустан на оккупированном Донбассе некое союзное вражеской нам паРаше государство и даже фиктивно якобы в составе Украины, чтобы уничтожить ее..
 показать весь комментарий
 
 
у сивохи другие данные,он всем вашим опросам не верит.....
а данные сходятся пачемута
46% жителей оккупированного Донбасса считают, что украинские телеканалы почти всегда искажают информацию о ситуации в Украине, - опрос - Цензор.НЕТ 1537
 показать весь комментарий
 
 
Псих в психбольнице тоже думает что он в санатории
 показать весь комментарий
 
 
РашаТВ не викривляє реальність, вона її підмінює, цим прийомом користуються і бєніни канали. Нарід не зміг відрізнити голобородька від кловуна.
 показать весь комментарий
 
 
Кааанечна! Там не показують як я їм руцкаєзичних мальчикаф.
 показать весь комментарий
 
Так вважають не лише жителі Донбасу.
Тому я з 2014 року майже не дивлюся українських каналів. Новини завжди продивляюсь на кількох українських та кількох російських ресурсах.
Правда - десь по середині.
 показать весь комментарий
 
 
Да полнейшая лобуда этот "соцопрос". Ну кто в здравом уме ответит "опрощикам" с нашивками "МыГыБы ДыНыРы" правду?
 показать весь комментарий
 
 
Что говорить о людях живущих практически в рашке. У меня хорошие знакомые ватники из Николаева тоже не доверяют украинским СМИ, потому как не читают и не смотрят.
 показать весь комментарий
 
Когда в более кисель из соловьиного помета, что другого ожидать..
 показать весь комментарий
 
 
У меня тещя родная - сказала , что мы Бандеровцы сожрем дочку ее!!!! Пришлось развестись и ехать одному!!!!
В Днепре , сепаров через одного ! Коммуняки хорошо людей изувечили!!!Иногда так грустно, но потом ..... да нас...ть!!!
 показать весь комментарий
 
 
Верить "ящику" могут только лишнехромосомные.
 показать весь комментарий
 
 
Даунбас - то невиліковно. Десятиліттями цей анклав перетворювали в мозковий лепрозорій, де не було місця реальному мисленню і адекватному сприйняттю дійсності. Тому і маємо такі проблеми з тим Донбасом, і це ще на багато поколінь вперед.
 показать весь комментарий
 
 
Эту дикую орду, которая только верит путлеру, давно пора в резервацию и не впускать в Украину.
 показать весь комментарий
 
 
А что - кому-то не насрать на то, что думают там???? Мне так точно... пусть верят расейЦким, там правда. Я, правда, не смотрю никаких каналов. Но это у них впереди, далеко впереди
 показать весь комментарий
 
 
Украина должна вернуть свои территории. Точка.
Что о этом думают те, кто там сейчас живет, спросим потом.
Как по мне, вариантов два: либо ты затыкаешься и живешь здесь дальше, уважая законы этой страны, либо собираешь вещи и пи#дуешь в "землю обетованную", где русский изыг, нет "бендеровцев", едят блины с лопат и получают "пенсию в рублях".
 показать весь комментарий
 
 
Проблема в тому, що вони "пи#дують" разом із територіями.
 показать весь комментарий
 
реалії життя-обстріли української території з боку росії, постачання зброї та бойовиків.
Якби не це, Донбас давно був би під нашим контролем, як і обіцяв Порох.
 показать весь комментарий
 
 
В такому випадку ще кажуть:"Ах, если бы, да кабы".
 показать весь комментарий
 
 
українці в такому випадку кажуть путін-****, росія-агресор.
Згоден?
 показать весь комментарий
 
 
МОЖНО БЫТЬ МИЛЫМ И УМНЫМ МАЛЬЧИКОМ, ПРЕКРАСНО УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ, ОТЛИЧНО ПРОЙТИ КУРС УНИВЕРСИТЕТСКИХ НАУК - И
ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ИСПРАВНОГО ПОСЕЩЕНИЯ КИНЕМАТОГРАФА ПРЕВРАТИТСЯ В ИДИОТА

Ильф и Петров
 показать весь комментарий
 
 
Не все так просто і однозначно..............
Офіційна позиція Києва - "ми воюємо з Росією, жителі Донбасу цілком підтримують Україну і чекають на звільнення".
А подібні результати вказують на дещо інше.
 показать весь комментарий
 
 
А кому вообще интересно мнение даунбассовских тварей?
 показать весь комментарий
 
 
"Цензор", это ваше сообщение, котрое было, чуть раньше, в 11:03. -
Почти 60% жителей оккупированного Донбасса не имеют доступа к украинским общенациональным телеканалам, - опрос.

А теперь скажите, откуда 46% знают, что украинские телеканалы врут?! Если у 60% нет доступа к украинским телеканалам!!! То есть, так считают 46% от оставшихся 40%, у которых, есть доступ к украинским телеканалам, так?! 46% от 40 и оказывается, что так считают, всего около 17-18%. На лицо, ваше противоречие самим себе, т.е. враньё!!!
 показать весь комментарий
 
 
Просто редактор цензора кормится с рук Педро
 показать весь комментарий
 
 
Как они могут судить о украинских каналах, которых они не могут смотреть???
В эфирке их нет, за исключением благоприятных обстоятельств.
Кабельным операторам запрещено их транслировать.
Спутниковые антенны у малой части.
 показать весь комментарий
 
А может Цензору уже хватит эту фигню публиковать? .... лучше-бы поинтересовались, что за конторы эти "Нью Имидж Маркетинг Групп".и институт будущего .. 46% жителів окупованого Донбасу вважають, що українські телеканали майже завжди спотворюють інформацію про ситуацію в Україні, - опитування - Цензор.НЕТ 7607
 показать весь комментарий
 
"зе" согласно "штанмаера" ,должен требовать отвод рашистских пропогандистских каналов с украинского Донбасса,как таковых,которые без согласия Украины не имели и не имеют права вещания на суверенной територии Украины... за линию границы Украины иначе отведение войск в Золотом и в Петровском есть пособничество в оккупации Украины.
 показать весь комментарий
 
сегодня в мире нет вообще не искажённой информации. цифровые технологии поставили промывку мозгов на небывалый уровень ((.
 показать весь комментарий
 
И снова эти 73% убЮ юдков и сепаров,оградить колючей проволокой до полной этнической чистки ЛДНР,а в идеале нужно лишит гражданства всех кто учавствовал в акции "путинвведивойска".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх