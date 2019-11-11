 "Слуга народа" сегодня обсудит на заседании фракции вопрос земельной реформы, - Верещук

Об этом Верещук рассказала журналистам после заседания согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы выходим на дискуссию. Да, она будет острой. Сегодня будет заседание фракции, и мы в очередной раз будем обсуждать позицию (по вопросу продажи земли. - Ред.). Никто не сдаст украинских интересов. И гарантированные права владельцев будут защищены", - сказала Верещук.
"Могу еще раз заверить общество: ни президент, ни правительство, ни "Слуга народа" не будут предлагать тех законопроектов, которые не гарантируют сохранения нашего национального богатства - украинской земли", - добавила она.
Лошок.
Если что ребята на востоке могут и уйти со своих позиций и кому тогда будет принадлежать ваша земля?
За землю воюют, остаются инвалидами, ломают жизни и не тебе одному решать что делать с землёй и кому продавать.
В таком случае в Израиле шизыловка, во Франции шизыловка, в Канаде шизыловка.
Марс мы не осваиваем и за "твою" землю проливали кровь поколениями, чтобы у тебя была возможность выращивать что-то на ней жить и питаться.
Шизыловка у тех, кто собирается назад в рабовладельческий строй, в феодализм.
Ещё раз, в развитых странах собственники даже не выращивают на типа их земле что хотят, это общественное достояние и ты не имеешь право на это.
Если ты за продажу без законов продавай, ты и сейчас это можешь сделать, клоун аморальный.
украинский чернозём в руках умных украинских хозяев мог бы стать мировым мега-брендом и кормить пол мира,принося украинцам триллионы $ за экспортируемую сх продукцию,а не за наспех напечатанные долговые ОВГЗ..
не видеть надвигающегося мирового 3,14ца в продсекторе,настаивать на скорейшей передаче в чужие руки единственного супервостребованного актива Украины,данного ей Богом - земли - может только её враг..
Интересы группы людей и ваши личные не могут быть выше интересов будущего страны, жизни всех и будущих поколений.
За вашу землю втч умирали поколениями и умирают, поэтому не указывайте кому и что делать
Там не могут продать ее кому угодно, есть четкие требования и сколько угодно.
Мне плевать, тоже для тупых, что там они вообще накалякали. Законы для начала нужно исполнять, а пока у нас возможны Княжичи можно делать что угодно, у нас беззаконие.
Для того, чтобы сделать этот закон, который (для тупых) не должен быть на двух страницах, нужно подготовить все от кадастра до судов, от правоохранительной системы до экономике, от посадок олигархов в случае нарушения законов до посадок чиновников схематозников, а уж тогда можно заикаться о рынке.
Без этого это не рынок это грабеж.
За рынок земли те, для кого Украина как торт и они готовы ее резать по частям и продавать всем.
Те кто за феодальный строй.
Те кто хочет, чтобы украинцы присоединились к позорному списку наций без своей земли!
Это не рынок как в ЕС, со строгим и честным контролем и законами, это Аргентина; это путь американских индейцев!
но по другому,видно,из украинцев нацию не сделать..
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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tZE inform
@tZEinform
Реакция режима Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук
Так может сначала референдум, а потом обсуждать?
В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
tZE inform
@tZEinform
Реакция режима Рынок земли. Зеленский записал видеообращение к украинцам
Методичку новую подвезут и шоу покажут.
Реформа это не про то, чтобы разрезать Украину как торт и продать по частям.
только граждане Украины.
Иностранцы могут покупать только в одном случае - через учреждение фирм в Украине, обязательно с участием украинских граждан, где гражданам Украины принадлежит не менее 51 % уставного капитала,
уменьшение доли украинских граждан в такой фирме- расторжение договора купли-продажи земли.
важное уточнение. наличие паспорта азиопского мордора(паРаши) - автоматический запрет на покупку Украинской земли!
*еще раз - некоторым иностранцам нельзя покупать украинскую землю ни в каком виде - это касается граждан страны-агрессора, обосРахи то есть, даже если гражданство паРаши наряду с украинским.
Отказ от рассеянского, проживание после отказа не менее 5 лет, только тогда имевший рашистскую ксиву украинский гражданин сможет купить, как и все остальные.