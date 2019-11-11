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 Политика Украины
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Все про:земля (1558) земельная реформа (121) Слуга народа (457) Верещук (22)

 "Слуга народа" сегодня обсудит на заседании фракции вопрос земельной реформы, - Верещук

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что сегодня, 11 ноября, состоится заседание фракции, где будут обсуждать вопрос земли.

Об этом Верещук рассказала журналистам после заседания согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы выходим на дискуссию. Да, она будет острой. Сегодня будет заседание фракции, и мы в очередной раз будем обсуждать позицию (по вопросу продажи земли. - Ред.). Никто не сдаст украинских интересов. И гарантированные права владельцев будут защищены", - сказала Верещук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос права иностранцев покупать землю будет вынесен на референдум, - Зеленский. ВИДЕО

"Могу еще раз заверить общество: ни президент, ни правительство, ни "Слуга народа" не будут предлагать тех законопроектов, которые не гарантируют сохранения нашего национального богатства - украинской земли", - добавила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3158920
 
 
 Топ комментарии
 
меняющийся климат берёт своё,площадь пахотных земель быстро сокращается,население Земли растёт в прогрессии..
украинский чернозём в руках умных украинских хозяев мог бы стать мировым мега-брендом и кормить пол мира,принося украинцам триллионы $ за экспортируемую сх продукцию,а не за наспех напечатанные долговые ОВГЗ..
не видеть надвигающегося мирового 3,14ца в продсекторе,настаивать на скорейшей передаче в чужие руки единственного супервостребованного актива Украины,данного ей Богом - земли - может только её враг..
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Что там обсуждать если выродок Зеленый сейчас выступает за продажу земли и говорит - все,что вы читали в конституции,это брехня. Никакая земля не принадлежит народу Украины и права у народа нет. ... Говорит - зробимо їх разом... Хм - их это кого?
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Повторю для очень тупых - Землю можно продавать в стране с развитой экономикой и высоким уровнем жизни.Сегодня открытие рынка земли - это возможность скупки Коломойским, Пинчуком и компанией земли за копейки, с последующей перепродажей иностранцам по рыночной стоимости! Народ останется в стороне и без денег и земли!
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Хмельниччина пішла, з того шо землю, межу на хуторі Суботові неподілили.
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против рынка земли те, у кого этой земли сроду не было и нет
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А Пінчук за. ІСТВ аж з штанів випригує.
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пофиг . почему какое-то чмо запрещает мне распоряжаться МОЕЙ землей? это моя собственность и если я хочу ее продать-то никто не имеет права меня в этом ограничивать!
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Так, за продаж в основному халявщики. Вірять що їм пінчуки забашляють.
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дешевле 3тыс уе за га ине продам..и вообще это не твое дело что я буду делать со своей собственностью! за своим барахлом следи!
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тебе какое дело до МОЕЙ земли? отверни свою морду от моей собственности!
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Она не ваша она часть территории. Так что не указывай всей Украине что делать с землёй
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ты совконутая. это МОЕ ! а те кто говорит что не только мое- получат заряд дроби в рыло и топором по макушке
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я думаю лаятись безглуздо 3 тис дол така твоя ціна як 4 тис дол зп у вчителів, і мін пенсія не нижче прожиткового мінімуму 4 тис гр знижені тарифи,ітд нас зробили разом
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Твоя собственность буде там на ...!!! 1 на 2 м. Бо в тебе і роду свого нема !!! "Слуга народу" сьогодні обговорить на засіданні фракції питання земельної реформи, - Верещук - Цензор.НЕТ 5762
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затухни, нищебродка! если у тебя нет в собственности земли- не указывай что делать тем у кого она есть. отверни свою мордяку от моей собственности
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гос земля принадлежит всем украинцам..то есть никому.
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Она принадлежит всем украинцам и никто единолично не имеет права ей распоряжаться! Поэтому не указывай нам что нам делать с нашей землёй!
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ну вот и решайте за свою общую собственность а не за чью-то. отверни свое грязное рыло от МОЕЙ земли!
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Ещё раз, ваша земля не принадлежит только вам.
Если что ребята на востоке могут и уйти со своих позиций и кому тогда будет принадлежать ваша земля?
За землю воюют, остаются инвалидами, ломают жизни и не тебе одному решать что делать с землёй и кому продавать.
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если это моя собственность-то принадлежит ТОЛЬКО мне. а твоя размазня- бред. с таким же успехом можно сказать что твоя машина принадлежит не только тебе..или твои сережки принадлежат не только тебе. приплело оно "погибают" ..."защищают".. твои аргументы- шизиловка не имеющая к моей собственности отношения
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Это твои аргументы шизыловка.
В таком случае в Израиле шизыловка, во Франции шизыловка, в Канаде шизыловка.
Марс мы не осваиваем и за "твою" землю проливали кровь поколениями, чтобы у тебя была возможность выращивать что-то на ней жить и питаться.

Шизыловка у тех, кто собирается назад в рабовладельческий строй, в феодализм.
Ещё раз, в развитых странах собственники даже не выращивают на типа их земле что хотят, это общественное достояние и ты не имеешь право на это.
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общественное достояние- то что не в частной собственности. а то что в частной- не лезь туда своей грязной мордой- а то башку отстрелю,если полезешь
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Ох и придурок, ещё раз в ЕС законы касаются и земель в частной собственности.
Если ты за продажу без законов продавай, ты и сейчас это можешь сделать, клоун аморальный.
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отвали нафиг, совковая шмара! лезет оно своим уродским таблищем в чужие дела. убери свою харю от моей собственности а то раскрою башку топором
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меняющийся климат берёт своё,площадь пахотных земель быстро сокращается,население Земли растёт в прогрессии..
украинский чернозём в руках умных украинских хозяев мог бы стать мировым мега-брендом и кормить пол мира,принося украинцам триллионы $ за экспортируемую сх продукцию,а не за наспех напечатанные долговые ОВГЗ..
не видеть надвигающегося мирового 3,14ца в продсекторе,настаивать на скорейшей передаче в чужие руки единственного супервостребованного актива Украины,данного ей Богом - земли - может только её враг..
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не указывай что мне делать с МОЕЙ собственностью и я не скажу куда тебе идти
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я думаю тільки приймуть закон,і тобі зразу скажуть чия тепер твоя земля і куди тобі знеї йти зроблять і тебе разом
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В ЕС и во Франции указывают, а здесь нет?
Интересы группы людей и ваши личные не могут быть выше интересов будущего страны, жизни всех и будущих поколений.
За вашу землю втч умирали поколениями и умирают, поэтому не указывайте кому и что делать
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нигде не указывают как распоряжаться своей собственностью. государственной- командуйте сколько влезет. а от моей собственности - отверите морды
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Указывают ещё и как, в ЕС никто не может выращивать на типа своей земли что угодно, нужно лицензию получить.
Там не могут продать ее кому угодно, есть четкие требования и сколько угодно.
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для таких тупых повторяю: для этого и принимается закон о рынке земли. только быдлостадо вонючее у которых земли никогда не было воняют против
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В этом законе ничего нет о черных нотариусах, о наказании монополистов, о службах контроля за ними о лицензировании.

Мне плевать, тоже для тупых, что там они вообще накалякали. Законы для начала нужно исполнять, а пока у нас возможны Княжичи можно делать что угодно, у нас беззаконие.

Для того, чтобы сделать этот закон, который (для тупых) не должен быть на двух страницах, нужно подготовить все от кадастра до судов, от правоохранительной системы до экономике, от посадок олигархов в случае нарушения законов до посадок чиновников схематозников, а уж тогда можно заикаться о рынке.
Без этого это не рынок это грабеж.
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если у тебя нет земли- то пошла ты наЙ, нищебродка!
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Вот именно, что делать тем, у кого этой земли никогда не было, напр. городским жителям? Ведь согласно Конституции, все природные ресурсы, к которым относится и земля, пренадлежат всему народу Украины. Какую выгоду получат от продажи земли те, которые не имеют паев?
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ЗЕМЛЯ ЕСТЬ У ВСЕХ, В ЧЕЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОС ЗЕМЛИ?

За рынок земли те, для кого Украина как торт и они готовы ее резать по частям и продавать всем.
Те кто за феодальный строй.
Те кто хочет, чтобы украинцы присоединились к позорному списку наций без своей земли!

Это не рынок как в ЕС, со строгим и честным контролем и законами, это Аргентина; это путь американских индейцев!
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залезь на землю которая в моей собственности- я тебе из ружья объясню куда нельзя лазить и чьё это. и буду прав так как защищаю свою собственность
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Попробуй и тебя посадят далеко и надолго. Так кто будет прав? Ты даже оружием не имеешь права владеть без лицензии, а на землю хочешь неограниченные права?)))
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вот таких тварей потом и увозят в морги когда залазят на чужую территорию.. разинула тварь рот на мою собственность. жесть из пальца тебе,а не мою землю. убивать буду выродков, командующих чужой собственностью.
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я думаю що підшумок продадуть землю,не повисять пенсії, зарплати,піднімуть тарифи і по наїждженій дорозі нові бариги із краденим поїдуть у лондон ,цікаво одне чужу землю будуть від росіян захищати наші чи чужі війська нових хазяїв землі мабуть вони уже зробили нас разом
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китайцы и саудовцы ,а с пересичных за украденный колосок будут шкуру снимать на сувениры..
но по другому,видно,из украинцев нацию не сделать..
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Что там обсуждать если выродок Зеленый сейчас выступает за продажу земли и говорит - все,что вы читали в конституции,это брехня. Никакая земля не принадлежит народу Украины и права у народа нет. ... Говорит - зробимо їх разом... Хм - их это кого?
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мои 3 га принадлежат не народу а мне.и не указывай мне как я должен распоряжаться своей собственностью
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Создадут Банк земли - заложешь ее в банк и узнаешь ее реальную цену а не продашь за копейки латифундистам..
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отверни морду от моей собственности и не указывай мне что делать
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та мне пох твоя собственность я за Людей переживаю а ты к ним не относишься , и кста - можешь еще вместе с землей и свою квартиру продать.. "Слуга народу" сьогодні обговорить на засіданні фракції питання земельної реформи, - Верещук - Цензор.НЕТ 2773
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еще раз говорю- убал свой пятак от моей собственности. за чужую собственность оно переживает! кто ты такое чтоб решать кому что делать со своей землей? у всяких казлин никто не должен спрашивать продавать мне землю или нет
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Повторю для очень тупых - Землю можно продавать в стране с развитой экономикой и высоким уровнем жизни.Сегодня открытие рынка земли - это возможность скупки Коломойским, Пинчуком и компанией земли за копейки, с последующей перепродажей иностранцам по рыночной стоимости! Народ останется в стороне и без денег и земли!
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для тупых: иностранцам продажа запрещена
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Виявляється, земельна реформа партією не обговорювалася, але подана у Раду. Це як? Іза що вони голосувати хотіли, якби не протести? За чий проект? Бєні?
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Ви уявляєте: тамада, манікюрщиця, комік та інші члени і членині СН обговорюють питання ринку землі?
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tZE inform

@tZEinform

Реакция режима Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук
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Вопрос права иностранцев покупать землю будет вынесен на референдум - Зеленский.

Так может сначала референдум, а потом обсуждать?
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Новый представительКабмина в Раде ИРИНА ВЕРЕЩУК попала в список Слуги народа по квоте Суркова.
В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
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Наивные эти слуги какие то думают что их планы сбудутся и после голосования поставят точку, нет это будет только начало расплаты за вашу зраду.
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tZE inform

@tZEinform

Реакция режима Рынок земли. Зеленский записал видеообращение к украинцам
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Немає вам уже віри. Ви, зелені, запросто здасте інтереси українців і України. Ви наче зелені інопланетні чоловічки з Марсу, (а точніше не з Марсу, а з Америки) вам нічого земне не болить, а Україна - тим паче. Команда Зе - найнекомпетентніша, найбезграмотніша з усіх, які були при владі. Від вас можна чекати всього, що завгодно. А в питанні продажу української землі ваша команда просто шокує суспільство. Українці майже 80% проти продажу землі, але Зе-команда нікого й нічого не чує і планує таки прийняти цю недолугу і невиважену земельну реформу. І горе буде українцям, якщо зелені приймуть таки цю реформу. "Ми виходимо на дискусію" - стверджує І. Верещук. Та яка дискусія? Там уже про все домовлено, то лише для окозамилювння буде проведена типу дискусія. А від того "земельного договорняка" постраждають, як завжди, прості люди. А ************ Зе-команду до дерибану української землі заокеанські держиморди (євреї типу Сороса тощо) та й наші теж - Козломойський та йому подібні. Окремо хотілось би наголосити на позиції Кабміну. Це - просто жах! Гончарук дає клас! 40% ріст ВВП! Ну як не скажеш - во даёт! Люди з іншої планети і галактики! Де ви родилися і де ви вчилися, а головне - як вчилися. Гнати вас потрібно у три шиї, та так, щоб і не озиралися.
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Безмозглое стадо обсудит... Рассмешили ))
Методичку новую подвезут и шоу покажут.
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я не боюсь ни какого турборежима .... для меня его просто нет .. всьо происходит слишком медленно ... А когда порохоботы лепят из Зеленского диктатора мне реально смешно ... и в то же время грустно ... потому что уже должны были быть проголосованы медицинская, пенсионная и налоговая с земельной реформы .. ну и начаться массовые посадки попередников ... Чем дольше АП и новое монобольшинство тянут с этим тем меньше времени у них остается до следующих выборов на то чтоб эти реформы начали давать результат .... бо всегда первая реакция на либеральные реформы негативная ... срабатывает банальный страх перед всем новым ... причем народ кроме советского прошлого и олигархического капитализма настоящего больше ничего и не знает .....
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Вверещук часто несе таку ахінею, що краще би вже мовчала.
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а їй і остається тільки верещати, на донбасі відводять війська і частину землі віддають росіянам безкоштовно,щоб бойовими діями не помішав розпродати неокуповану землю
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Ти зелена верещалка , закрила би вже свою брудну пащеку !!! Бо напхаємо тобі в неї землі по самі гланди !!! Дивись , щоб не обіср...лась !!! "Слуга народу" сьогодні обговорить на засіданні фракції питання земельної реформи, - Верещук - Цензор.НЕТ 1570
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ОН ДОЛЖЕН ОБСУЖДАТЬ ЕГО СО ВСЕМИ.
Реформа это не про то, чтобы разрезать Украину как торт и продать по частям.
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Конго, Таджикистан, Северная Корея, Венесуэла, Куба и Украина. Это страны где нет рынка земли. Противники рынка земли, вы что не понимаете что вас пугают небылицами чтобы большие агрохолдинги арендовали/покупали земли за копейки?
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НИКАКИХ ИНОСТРАНЦЕВ!
только граждане Украины.

Иностранцы могут покупать только в одном случае - через учреждение фирм в Украине, обязательно с участием украинских граждан, где гражданам Украины принадлежит не менее 51 % уставного капитала,
уменьшение доли украинских граждан в такой фирме- расторжение договора купли-продажи земли.
важное уточнение. наличие паспорта азиопского мордора(паРаши) - автоматический запрет на покупку Украинской земли!

*еще раз - некоторым иностранцам нельзя покупать украинскую землю ни в каком виде - это касается граждан страны-агрессора, обосРахи то есть, даже если гражданство паРаши наряду с украинским.
Отказ от рассеянского, проживание после отказа не менее 5 лет, только тогда имевший рашистскую ксиву украинский гражданин сможет купить, как и все остальные.
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