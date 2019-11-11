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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3612) земля (1558) референдум (1247) земельная реформа (121)

 Вопрос права иностранцев покупать землю будет вынесен на референдум, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал провести референдум относительно земельной реформы.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Принято следующее решение: между первым и вторым чтением в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами", - заявил Зеленский.

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"Иностранцы и компании, имеющие среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это даст разрешение народ Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет прописан в законе", - заявил президент.

"В ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума, и наконец-то даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного дня них вопроса", - резюмировал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3158916
 
   
 Топ комментарии
 
Это Украинская земля! И пренадлежит она - украинцам. У Вас президент - идиот.
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Вопрос самой продажи земли будете выносить на референдум?
А то получается, что хотим - выносим, что не хотим - не выносим, рыбу заворачиваем...
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Ну сегодня есть , а завтра нету.Это такое дело
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А ты видать свечку держал, или в порохоботской библии так написано?
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я Порошенко ненавижу рыга сраного! его вздернуть надо!
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Блазень припини шахраювати, тобі чудово відома відповідь. РЕФЕРЕНДУМ ПРОДАВАТИ ЧИ НЕ ПРОДАВАТИ!!!
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А ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО НАВІЩО ЗІБРАЛИСЬ ВВОДИТИ? ВОВА ТИ ШАХРАЙ.
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ОРЕНДА!
Крапка. Держава - єдиний, хто може викупити пай.
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Держава единий власник и сдает в аренду.А дальше наши дети разберутся. Мы и так все прфукали. Но можем повторить.
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Попов,Румянцев, Никулин, все в цирковых училищах учились, а Зеленский клоун-самоучка.
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шмаркля - це гнилий блазень, а не кловун.
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Вовочка учился в цирковом юридическом училище Кривого Рога! Не наговаривайте на него! Питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1871
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Хлопчики рвуться до землі?!! Видно дуже скоро наша земелька їх нагодує !!! Питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1795
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Надія, а у вас багато земельки? може й мозолі на руках маєте? Ой, навряд чи...
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Ні не багато , але для життя нормально -12 соток . А мозолів на руках вже нема , бо стара і хвора . Колись від мозолів руки не відходили . А вам пане Крупа , раджу не злорадствувати , бо через вашу байдужість , ваші ж діти будуть голі і босі !!!
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У Бени тройное гражданство - вот кто стоит в очереди первым.
Зеленский, не заговаривай нам зубы: на референдм надо вопрос о продаже.
А не о продаже иностранцам.
А перед рефендумом - выразить недоверие тебе, предателю.
Ты хочешь распродать земли и свалить в Москву снимать новое кино ?
Можешь валить в Москву сразу - прямо завтра, прямо сегодня вечером, на Тесле.
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мне одному непонятно, почему вместо реферундума в целом по "продаже земли - надо или нет?" нам подсовывают референдум по "можно или нельзя продавать иностранцам"?
слишком стремно это выглядит, вы типа проголосуйте по иностранцам, а мы остальное там быренько сами "допилим до кондиции". а что мешает иностранцам нанять местного Иван Иваныча, попросить открыть какие ТОВ АгроПодагра, положить туда 5000 грн уставного капитала и начинать скупать землю, фактическими владельцами которой будут китайцы или росияне?
может сначала узнаем как народ Украины вообще думает нсчет рынка земли сельхозназначения?
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Кто у кого покупать будет, чучело? Городской житель вычеркнут из списка, кидалово такое же как и приватизация госпредприятий и под теми же гаслами, будет рост, будет ввп, да идите вы нахрен, для чего гончарук проводит инвентаризацию государственных земель, правильно, для приватизации, продажи, кто такой гончарук, что бы продавать НАШУ землю, никто. Если вы хотите что бы вас поддержали украинцы в этом вопросе, должен быть создан механизм (жеребьевка) при котором ВСЕ граждане Украины проживающие не менее 15 лет в Украине и т.д. и т.п. станут собственниками земли (согласно конституции), нужно создать земельные банки и выработать правила долгосрочной аренды, обеспечить возможность продать свой участок или же оставить его в аренде у крупных агрохолдингов или фермерских хозяйств, или же передать по наследству, или же обменять, или же добывать\разрешать добывать ресурсы, или же заняться самому бизнесом на этой земле, и т.д., и т.п. Тогда и только тогда население поддержит продажу земли, когда большинство станет реально владеть ею.
Имел я тебя зеленский и твои земельные реформы, никакого роста это не даст, село будет уничтожено, а жирные клопы станут еще жирнее, некому эту падаль вынести с Украины, раздавить пролетарским плят сапогом... Питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1332 Доиграетесь, шо коммунисты вернутся (или появятся новые, в вышиванках), левацкие настроения очень сильны, а вы подливаете масла в огонь своими калечными реформами. И да, война ведь не закончена, разве это не похоже на мародерство -продавать национальное достояние за бесценок, когда каждый день гибнут простые украинцы, "за рідну землю", землю которую у них хотят украсть.
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а на референдуме точно вопрос будет ВЕРНО сформулирован???
например:
"вы за то чтобы продать с/х землю Украины "иностранныым инвесторам" - кипрским, швейцарским офшорам РФ и путина"?
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не про продаж землі іноземцям і всим тим з них, які мають тут своїх підставних осіб в Україні( що взагалі неможливо!!! в жодному разі!!!) треба вести мову! Але й взгалі про продаж землі олігархам, які виграють зі своїм краденим(в декого справді заробленим) баблом всі тендери, не може бути і мови!!! А тільки про скупівлю землі виключно ДЕРЖАВОЮ(!!!!) в громадян України, що схочуть її продати і тільки за ринковими цінами!!! Люди, не дайте розпродати землі вищенаведеним товарісчам! Бо без землі не буде України!!!
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вольдемар дрібне шахрайство то не твоє. якщо юридичні особи отримають право купувати землю ще в таких великих обсягах в одні руки це буде дуже непопулярне рішення особливо для тебе.
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Читаю на Цензоре - В мире осталось всего шесть стран, где действует мораторий на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Серди них Конго, Таджикистан, Северная Корея, Куба, Венесуэла и Украина. Нашли несколько несимпатичных для простого обывателя стран, умалчивая при этом, что, например, в Израиле 93% земли находятся в разных формах государственной собственности. Частными в стране являются 7% земель, однако, более чем три четверти этой земли приходится на недвижимость и производственные мощности в крупных городах. Государство строго регламентирует оборот земельных ресурсов. В Израиле, где хорошо знают цену земле, пахота предоставляется в аренду на разные сроки - 29, 49, 69 лет. Ее нельзя застраивать или использовать не по прямому назначению. Наши евреи умнее тех евреев, которые в Израиле? Никогда не поверю.
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просто те евреи-хотят как не у себя...гешефт то надо делать...
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для начала -легалайз канабиса и автоматического оружия. Чем фермеру защищаться?
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Голосовать за то, что ТОЛЬКО в Украине ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫЕ предприятия могут покупать сх землю. Хочет владелец офшора купить сотню - другую тыщ га-пожалуста, переоформи предприятие с Кипра в Украину, покупай и плати нормально налоги...А нехочешь-не покупай.
Вот за такое надо голосовать.
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НИКАКИХ ИНОСТРАНЦЕВ!
только граждане Украины.


Иностранцы могут покупать только в одном случае - через учреждение фирм в Украине, обязательно с участием украинских граждан, где гражданам Украины принадлежит не менее 51 % уставного капитала,
уменьшение доли украинских граждан в такой фирме- расторжение договора купли-продажи земли.
важное уточнение. наличие паспорта азиопского мордора(паРаши) - автоматический запрет на покупку Украинской земли!



*еще раз - некоторым иностранцам нельзя покупать украинскую землю ни в каком виде - это касается граждан страны-агрессора, обосРахи то есть, даже если гражданство паРаши наряду с украинским.
Отказ от рассеянского, проживание после отказа не менее 5 лет, только тогда имевший рашистскую ксиву украинский гражданин сможет купить, как и все остальные.




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А 49% типа китайца котрый находит себе Фунта на2 % , а остальное дело техники. Умнее
Зели хочешь быть?
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жидва прийняла рішення привласнити Україну повністю - з землею
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а чого їм відмовлятися, якщо українці мовчать
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В Києві, при Льоні-Космосі теж "можна" було отримати типу 10 соток. В підсумку, шляхом махінацій, земля опинилась у власності конкретних пацанів, десятками гектарів! В масштабах України буде теж саме, тільки вже мільйонами гектарів!..
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Это ж получается,что я,пенсионер,буду решать земельный вопрос в Украине? Круто! Ну если не сказать,что это полный пипец!
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а мене нудить від однієї думки про те, як ця зєлєЧМОніка на Новий рік перепаскудить своїм гундяво-сиплим белькотінням свято...
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Сдохни мразь зеленская. Гореть тебе в аду, подонок.
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