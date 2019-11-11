 Вопрос права иностранцев покупать землю будет вынесен на референдум, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Принято следующее решение: между первым и вторым чтением в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами", - заявил Зеленский.
"Иностранцы и компании, имеющие среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это даст разрешение народ Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет прописан в законе", - заявил президент.
"В ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума, и наконец-то даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного дня них вопроса", - резюмировал Зеленский.
Крапка. Держава - єдиний, хто може викупити пай.
Зеленский, не заговаривай нам зубы: на референдм надо вопрос о продаже.
А не о продаже иностранцам.
А перед рефендумом - выразить недоверие тебе, предателю.
Ты хочешь распродать земли и свалить в Москву снимать новое кино ?
Можешь валить в Москву сразу - прямо завтра, прямо сегодня вечером, на Тесле.
слишком стремно это выглядит, вы типа проголосуйте по иностранцам, а мы остальное там быренько сами "допилим до кондиции". а что мешает иностранцам нанять местного Иван Иваныча, попросить открыть какие ТОВ АгроПодагра, положить туда 5000 грн уставного капитала и начинать скупать землю, фактическими владельцами которой будут китайцы или росияне?
может сначала узнаем как народ Украины вообще думает нсчет рынка земли сельхозназначения?
Имел я тебя зеленский и твои земельные реформы, никакого роста это не даст, село будет уничтожено, а жирные клопы станут еще жирнее, некому эту падаль вынести с Украины, раздавить пролетарским плят сапогом... Доиграетесь, шо коммунисты вернутся (или появятся новые, в вышиванках), левацкие настроения очень сильны, а вы подливаете масла в огонь своими калечными реформами. И да, война ведь не закончена, разве это не похоже на мародерство -продавать национальное достояние за бесценок, когда каждый день гибнут простые украинцы, "за рідну землю", землю которую у них хотят украсть.
например:
"вы за то чтобы продать с/х землю Украины "иностранныым инвесторам" - кипрским, швейцарским офшорам РФ и путина"?
Вот за такое надо голосовать.
только граждане Украины.
Иностранцы могут покупать только в одном случае - через учреждение фирм в Украине, обязательно с участием украинских граждан, где гражданам Украины принадлежит не менее 51 % уставного капитала,
уменьшение доли украинских граждан в такой фирме- расторжение договора купли-продажи земли.
важное уточнение. наличие паспорта азиопского мордора(паРаши) - автоматический запрет на покупку Украинской земли!
*еще раз - некоторым иностранцам нельзя покупать украинскую землю ни в каком виде - это касается граждан страны-агрессора, обосРахи то есть, даже если гражданство паРаши наряду с украинским.
Отказ от рассеянского, проживание после отказа не менее 5 лет, только тогда имевший рашистскую ксиву украинский гражданин сможет купить, как и все остальные.
Зели хочешь быть?