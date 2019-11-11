 Бронежилеты "Корсар М3С-1-4" не противоречат требованиям договора о поставке Минобороны, - заявление НПП "Темп-3000"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом предприятие сообщило на своей странице в сети Facebook.

"Все бронежилеты и шлемы производства компании соответствуют Техническим условиям, утвержденным еще в 2003 году и с тех пор изменения, которые происходили в конструкции бронежилетов, были направлены только на повышение эксплуатационных характеристик изделий", - говорится в сообщении.

4 марта 2019 между Министерством обороны Украины и ООО "НПП "Темп-3000" был заключен договор о поставке за средства Государственного бюджета бронежилетов "Корсар м3с-1-4" в маскировочном рисунке ММ-14.

Отмечается, что с 2003 года бронежилеты имеют одинаковый баллистический состав.

"Договором № 286/3/19/56 четко предусмотрено, что бронежилеты "Корсар м3с-1-4" изготавливаются по ТУ У 18.2-31778043.046-2003 с изменениями №1-11 и должны соответствовать образцу-эталону, который утверждается первый раз, для того чтобы Предприятие было допущено к процедуре тендерных закупок, и второй раз перед подписанием Договора на поставку продукции, а ГОСТ и ДСТУ применяются только в случае, если они не противоречат Техническим условиям ТУ У 18.2-31778043.046-2003", - отметили в предприятии.

Что касается климатического изготовления бронежилетов, то в предприятии обращают внимание на то, что в ТУ У 18.2-31778043.046-2003, четко указано, что климатическое исполнение изделий осуществляется по ГОСТ 15150. "Этот стандарт должен применяться при проектировании и изготовлении изделий. В частности, он должен применяться при составлении технических заданий на разработку модернизацию изделий, а также при разработке государственных стандартов и технических условий, устанавливающих требования в части воздействия климатических факторов внешней среды для группы изделий, а при отсутствии указанных групповых документов - для отдельных видов изделий, тестироваться при влажности 70% при 15 ° С (среднегодовое значение) и 98% при 25 ° С (максимальное значение)", - сообщили в "Темп-3000".

Таким образом, фактически производитель, выбрав климатическое исполнение изделия, не может использовать во время испытаний другую интенсивность дождя и время дождевания.

В подтверждение правильности применения данного критерия (интенсивность и время дождевания) для изделий в климатическом исполнении У.1.1. по ГОСТ 15150 было получено Экспертное заключение по результатам проведения дополнительного физико-химического экспертного исследования методов испытания и показателей качества бронежилетов от 25.09.2019 №28710.

Согласно заключению, производитель продукции, изготовленной в климатическом исполнении У 1.1 по ГОСТ 15150 для испытаний устойчивости к воздействию средств впечатление бронежилетов при воздействии атмосферных осадков (действия дождя) может использовать условия проведения испытаний предусмотрены обязательным приложением 5 ГОСТ 15150, в частности, интенсивностью 3 мм/мин, продолжительностью 5 мин подряд.

Отмечается, что бронежилеты получили квалификацию еще в 2003 году.

Предприятие обращает внимание на тот факт, что перед регистрацией Военстандартом Министерства обороны Украины, предприятие согласовало с Главным военным представительством МОУ "Методику определения устойчивости бронежилетов" Корсар М3" к воздействию атмосферных осадков (дождеванию) при квалификационных испытаниях", в которой четко определены интенсивность дождевания 3мм/мин и время дождевания 5 мин. То есть ни Заказчик, ни Производитель не предусматривали погружение бронежилетов под воду.

"Главна цель мягкого балпакета - защита от осколков", - отметили в предприятии. Защитная структура бронежилетов Корсар 1- 4 класса защиты является неизменной с 2003 по 2019 год, то есть одинаковой по сегодняшний день.

"Это 18 слоев арамидной ткани мягкого баллистического пакета и жестких бронеэлементов толщиной 5-7мм. Также в Технических условиях указано, что осколкоустойчивость 18 слоев арамидной ткани составляет не менее 500 м/с в соответствии со стандартом STANAG 2920. ... Поскольку на сегодняшний день официальная статистика показывает, что 80% поражений в современных боевых действиях происходит от осколка, предприятие с 2003 по 2019 год уделяло основное внимание тесту на осколкоустойчивость баллистического пакета вместе с чехлом в дождевом состоянии (в комплектации максимально приближенной к боевым условиях), который выдерживал заявленные 500 м/с по стандарту STANAG 2920. Проверка на осколкоустойчивость бронежилетов после воздействия атмосферных осадков была регулярной, поскольку с 2015 года на предприятии была организована лаборатория по проверке изделий по стандарту STANAG 2920", - говорится в сообщении.

Таким образом, бронежилеты, которые в 2003 году были в серийном производстве в соответствии с квалификационными испытаниями, и все последующие партии бронежилетов, которые выпускались с 2003 года по 2019 год имеют одинаковый баллистический состав, и соответствуют баллистической стойкости.

Коллектив предприятия подчеркивает, что бронежилет "Корсар м3с-1-4" полностью соответствует требованиям договора о поставке для государственных нужд материально-технических средств вещевой службы.

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