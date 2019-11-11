EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  2638  84
Все про:Минобороны (6080) Бронежилет (28)

 Бронежилеты "Корсар М3С-1-4" не противоречат требованиям договора о поставке Минобороны, - заявление НПП "Темп-3000"

Научно-производственное предприятие "Темп-3000" категорически отвергает все обвинения в качестве своей продукции, которые распространяются в СМИ и обращается к отечественным медиа с просьбой не использовать искусственно созданные нарративы о "некачественных бронежилетах", поскольку эта информация не соответствует действительности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом предприятие сообщило на своей странице в сети Facebook.

"Все бронежилеты и шлемы производства компании соответствуют Техническим условиям, утвержденным еще в 2003 году и с тех пор изменения, которые происходили в конструкции бронежилетов, были направлены только на повышение эксплуатационных характеристик изделий", - говорится в сообщении.

4 марта 2019 между Министерством обороны Украины и ООО "НПП "Темп-3000" был заключен договор о поставке за средства Государственного бюджета бронежилетов "Корсар м3с-1-4" в маскировочном рисунке ММ-14. 

Отмечается, что с 2003 года бронежилеты имеют одинаковый баллистический состав.

"Договором № 286/3/19/56 четко предусмотрено, что бронежилеты "Корсар м3с-1-4" изготавливаются по ТУ У 18.2-31778043.046-2003 с изменениями №1-11 и должны соответствовать образцу-эталону, который утверждается первый раз, для того чтобы Предприятие было допущено к процедуре тендерных закупок, и второй раз перед подписанием Договора на поставку продукции, а ГОСТ и ДСТУ применяются только в случае, если они не противоречат Техническим условиям ТУ У 18.2-31778043.046-2003", - отметили в предприятии.

Что касается климатического изготовления бронежилетов, то в предприятии обращают внимание на то, что в ТУ У 18.2-31778043.046-2003, четко указано, что климатическое исполнение изделий осуществляется по ГОСТ 15150. "Этот стандарт должен применяться при проектировании и изготовлении изделий. В частности, он должен применяться при составлении технических заданий на разработку модернизацию изделий, а также при разработке государственных стандартов и технических условий, устанавливающих требования в части воздействия климатических факторов внешней среды для группы изделий, а при отсутствии указанных групповых документов - для отдельных видов изделий, тестироваться при влажности 70% при 15 ° С (среднегодовое значение) и 98% при 25 ° С (максимальное значение)", - сообщили в "Темп-3000".

Таким образом, фактически производитель, выбрав климатическое исполнение изделия, не может использовать во время испытаний другую интенсивность дождя и время дождевания.

В подтверждение правильности применения данного критерия (интенсивность и время дождевания) для изделий в климатическом исполнении У.1.1. по ГОСТ 15150 было получено Экспертное заключение по результатам проведения дополнительного физико-химического экспертного исследования методов испытания и показателей качества бронежилетов от 25.09.2019 №28710.

Согласно заключению, производитель продукции, изготовленной в климатическом исполнении У 1.1 по ГОСТ 15150 для испытаний устойчивости к воздействию средств впечатление бронежилетов при воздействии атмосферных осадков (действия дождя) может использовать условия проведения испытаний предусмотрены обязательным приложением 5 ГОСТ 15150, в частности, интенсивностью 3 мм/мин, продолжительностью 5 мин подряд.

Отмечается, что бронежилеты получили квалификацию еще в 2003 году.

Предприятие обращает внимание на тот факт, что перед регистрацией Военстандартом Министерства обороны Украины, предприятие согласовало с Главным военным представительством МОУ "Методику определения устойчивости бронежилетов" Корсар М3" к воздействию атмосферных осадков (дождеванию) при квалификационных испытаниях", в которой четко определены интенсивность дождевания 3мм/мин и время дождевания 5 мин. То есть ни Заказчик, ни Производитель не предусматривали погружение бронежилетов под воду.

"Главна цель мягкого балпакета - защита от осколков", - отметили в предприятии. Защитная структура бронежилетов Корсар 1- 4 класса защиты является неизменной с 2003 по 2019 год, то есть одинаковой по сегодняшний день.

"Это 18 слоев арамидной ткани мягкого баллистического пакета и жестких бронеэлементов толщиной 5-7мм. Также в Технических условиях указано, что осколкоустойчивость 18 слоев арамидной ткани составляет не менее 500 м/с в соответствии со стандартом STANAG 2920. ... Поскольку на сегодняшний день официальная статистика показывает, что 80% поражений в современных боевых действиях происходит от осколка, предприятие с 2003 по 2019 год уделяло основное внимание тесту на осколкоустойчивость баллистического пакета вместе с чехлом в дождевом состоянии (в комплектации максимально приближенной к боевым условиях), который выдерживал заявленные 500 м/с по стандарту STANAG 2920. Проверка на осколкоустойчивость бронежилетов после воздействия атмосферных осадков была регулярной, поскольку с 2015 года на предприятии была организована лаборатория по проверке изделий по стандарту STANAG 2920", - говорится в сообщении.

Таким образом, бронежилеты, которые в 2003 году были в серийном производстве в соответствии с квалификационными испытаниями, и все последующие партии бронежилетов, которые выпускались с 2003 года по 2019 год имеют одинаковый баллистический состав, и соответствуют баллистической стойкости.

Коллектив предприятия подчеркивает, что бронежилет "Корсар м3с-1-4" полностью соответствует требованиям договора о поставке для государственных нужд материально-технических средств вещевой службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в закупке некачественных бронежилетов генерал-майор Марченко: "Им сказали: "Соберите хоть что-нибудь и мы вас поддержим". До абсурда доходят"

Бронежилеты Корсар М3С-1-4 не противоречат требованиям договора о поставке Минобороны, - заявление НПП Темп-3000 01
Бронежилеты Корсар М3С-1-4 не противоречат требованиям договора о поставке Минобороны, - заявление НПП Темп-3000 02
Бронежилеты Корсар М3С-1-4 не противоречат требованиям договора о поставке Минобороны, - заявление НПП Темп-3000 03

Источник: https://censor.net.ua/n3158914
 
   
 Топ комментарии
 
Для зелених технічні умови і держстандарти - надто складно. І нудно. Це стоси дурнуватих таблиць і багато букв. А ось чесне слово Олеся Довгого - прямого конкурента "Темпа" - саме то. Коротко, зрозуміло, по-пацанськи.
 показать весь комментарий
 
и нг в таких ходит Бронежилеты "Корсар М3С-1-4" не противоречат требованиям договора о поставке Минобороны, - заявление НПП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 8912 и даже Хомчак - только он его задом на перёд напяливает чёто Бронежилеты "Корсар М3С-1-4" не противоречат требованиям договора о поставке Минобороны, - заявление НПП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 8912
 показать весь комментарий
 
труба слепил фальшивку?
осколок 500м/с
и пуля из нарезного оружия 850м/с
имеют ОЧЕНЬ разные кинетические энергии ...
а уж тем более с учетом формы поражающего элемента
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А где новость, что патриота с супругой отметелил ихний сын с другом?
 показать весь комментарий
 
Потрібно лише слідкувати за цілісністю пакета який захищає кевлар від намокання і не кидати бронікі в калюжу, а зберігати в сухому місці.
 показать весь комментарий
 
В Нацгвардию не закупали такие бронежилеты?
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, кто их закупал, тоже МО или люди из МВС, в подчинении которых и находится Нацгвардия?
 показать весь комментарий
 
 
и нг в таких ходит Бронежилеты "Корсар М3С-1-4" не противоречат требованиям договора о поставке Минобороны, - заявление НПП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 8912 и даже Хомчак - только он его задом на перёд напяливает чёто Бронежилеты "Корсар М3С-1-4" не противоречат требованиям договора о поставке Минобороны, - заявление НПП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 8912
 показать весь комментарий
 
 
ага когда с бубочкой великим воевакой в станице фоткался
 показать весь комментарий
 
 
Для зелених технічні умови і держстандарти - надто складно. І нудно. Це стоси дурнуватих таблиць і багато букв. А ось чесне слово Олеся Довгого - прямого конкурента "Темпа" - саме то. Коротко, зрозуміло, по-пацанськи.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Таким образом, фактически производитель, выбрав климатическое исполнение изделия, не может использовать во время испытаний другую интенсивность дождя и время.
-----------------
Як гетьман петьман ВСУ піднімав. Гнида .6ана...
 показать весь комментарий
 
ЗЕбоб, у тебя приступ? Ты хоть раз в жизни получал ТУ, проводил испытания в КНИИСЭ, в Стандартметрологии ? Проверь для общего развития крепость самогона при 0С, -10С, +5С, +30С... везде получишь разные значения.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я краще зайвий раз твою мамку перевірю.
 показать весь комментарий
 
Тебе кацапскому дураку номер дали на ухо, на свинарнике, ну и "перевирся" на АЧС, свинорыл
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Шо ти там пророхкала, свинособака кацапська? Вчи мову, бидло. Я ваш ізиг останнім часом пагано розумію)
 показать весь комментарий
 
Несколько лет вкручивал в свое общение все больше и больше украинского. Сегодня, глядя вокруг, видя какая тупая, зубожилая, вонючая чернь, типа тебя, вдруг начала "гардыцца мовой, мне уже противно ее слышать и читать. Все, что с вами отбросами ассоциируется, у нормальных людей вызывает отвращение. Запомни, мразь, слово пишется так пОгано.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дуже смішні в тебе відмазки, свинособака кацапська.
А як же "армія, МОВА, віра".
Чи може ти і є оте саме циганча міша порошенко, який українською - ні в зую ногою?)
 показать весь комментарий
 
Зебіл, іди лісом. Так тобі зрозуміло?
 показать весь комментарий
 
 
Зебіл, тобі краще до ляшка сходити, він вирішить всі твої сексуальні проблеми.
 показать весь комментарий
 
 
У меня "смішні відмазки", что ты тупой дебил? ))))) С такой "мовой" и такими смыслами, как ты тут строчишь, тебя дальше мыть унитазы, и выносить парашу, пускать ЗАБОРОНЕНО! Займись прямым своим делом, ничтожество.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Свинособака кацапська, вчи мову. Раби із знанням мови країни-метрополії завжди цінувались вище за звичайних.
І не палай так, кацапе. А то ще кіндратій тебе трафить, а я буду винен. Нє, мені такого не треба.
Бо ти хоч і тваринка, але все ж таки жива істота)
 показать весь комментарий
 
труба слепил фальшивку?
осколок 500м/с
и пуля из нарезного оружия 850м/с
имеют ОЧЕНЬ разные кинетические энергии ...
а уж тем более с учетом формы поражающего элемента
 показать весь комментарий
 
 
там плиту отстреливали и причём не понятно каким бое припасом из линейки 7 .62 на 54 Бронежилеты "Корсар М3С-1-4" не противоречат требованиям договора о поставке Минобороны, - заявление НПП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 139
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Справа навіть не в якості металу, а тканини, яка б мала то все тримати до купи, але банально розповзається під дієб води.
Вдягти б у такі броніки сиву гниду, пашинського та курече гузно турчинова і поставити цю трійцю в обслугу до їхнього ж "молота".
Чортові мародери. Гниди ганебні.
 показать весь комментарий
 
ты достал бредом своим тупым . вас зебилов принудительно лечить надо. кевлар теряет свои свойства при намокании
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Прямо як твоя мамка.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Я скажу це в очі твоїй мамці. Вона любить місіонерську позицію.
 показать весь комментарий
 
Керівництво ЗСУ знало, що мокрі бронежилети пробиваються наскрізь - Труба Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 8522 вася иди там и не мочи машину а то при закрывании двери она у тебя развалится
 показать весь комментарий
 
 
Це в тебе трусіля розповзаються під дією "води". Тож знімай їх наступгого разу.
 показать весь комментарий
 
І можеш терер називати мене "дядя Вася" або просто "папа")
 показать весь комментарий
 
Краще буду продовжувати називати тебе зебілом, більше підходить
 показать весь комментарий
 
ну бронежилет выдерживающий 7.62 на 54 больше 2 часов не поносишь . знавал одного который носил с испугу целыми днями и через 3 недели слёг с позвоночником в больничку на инвалидность
 показать весь комментарий
 
 
Гена, ты не носил ЖЗЛ 10 БК (жилет защитный легкий, вес 10 кг, броня -кольчуга). Чехол тупой брезент. Крепления на кнопках от ОЗК. Поставлялись в 87 г.г. в ВВ МВД СССР. Это полный пипец. Ктог их кроил (чехлы), кто эту хрень вообще изобрел, увы история умалчивает. А, забыл, никаких подвесок, магазины в подсумке (5,45Х39), ср...аный штык-нож. Замполит Катков , чтобы при 40 С не снимали. Пот, вонь ужас.
 показать весь комментарий
 
слишком сложно для них ... не поймут.
неЛох сказал НАДО, Труба ответила ЕСТЬ, щелкнув каблуками ... рексы метнулись рыть ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
парашенко зрадник і мародер, пороxoxydoba нелюди гірші за кацапів.
Бо кацап ворог, а пороxockoт зрадник.
 показать весь комментарий
 
ну как бы ... я не против ... зрадник и мародер ... , зачем столько букв, ...и вообще к чему тут Порошенко?
... или это у тебя вновь приобретенный условный рефлекс на критику неЛОХа, нужно обязательно гавкнуть на Порошенко?
Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 7697
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кацапе, вчи мову)
 показать весь комментарий
 
Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 9064 да я понял, что у тебя проблемы не только с рефлексами ...
 показать весь комментарий
 
 
давно думаю, как бы это рыжее чмо дустом посыпать
Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 3167
 показать весь комментарий
 
Коричневе можеш кушати, лиш сусідів не забризкай.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дякую, пороxockoт, але я цукерки від сивої сціклини не вживаю.
Залиш собі і своїм колегам по шоколахті.
 показать весь комментарий
 
Не знаю, пороxockot. Це ж у нас шоколахта є експертами із поїдання екскрементів)
 показать весь комментарий
 
Точно знаєш, що вони смачніші за шоколад! А ще я бачу і до екскрементів ***********. Збоченець кулінарний! Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 6995
 показать весь комментарий
 
 
Жека Кошовий? Яка гарнюня... Випасся на українських харчах лугандон мордатий.
 показать весь комментарий
 
Це бізнес-партнер сивої сціклини злочевський.
Не впізнав свого хазяїна, халдєй соєвий?)
 показать весь комментарий
 
Не бреши, це слуга нєлоха, нормальні пасажири
Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 1047
 показать весь комментарий
 
Ти що, ****.вся? Хто тобі, дебілу, цукерки пропонував? Що виробляєш - те і жри.
 показать весь комментарий
 
 
Пороxockoт, те, чи ти обмазався, це на шоколад. Тебе надурили)
 показать весь комментарий
 
Тобто зєбобіки і всі інші біхуси брехали і потребують юридисної оцінки своїх дій?
 показать весь комментарий
 
Пороxoxydoba відрізняється від кацапа тільки царською сракою, яку старанно до блиску вилизує щодня і щосили)
Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 6341
 показать весь комментарий
 
 
За Зе-президента треба в першу чергу дякувати сивому мародеру Дякулі та його халдєям - порохоботам-(с)ідорам.
Ви зробили все, щоб Зе отримав булаву.
Дебіли соєві)))
 показать весь комментарий
 
 
Кааанєчьна, це ж бо він 73% в мізки насрав. Чи то воно так і було... Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 5009
 показать весь комментарий
 
Сивій сциклині треба було ще більше людей за носа смикати та телефони з рук вибивати.
А вам, тупорилий пороxockoт, сіяти ще більше ненавісті до опонентів.
 показать весь комментарий
 
Ну то піди зачини двері, поки вся шокоЛахта не розбіглась)
 показать весь комментарий
 
Первый жрал, второй дрочил, третий - карандаш точил,
Эта - губки красила, та - в смартфоне лазила.
Тот билеты продавал, этот - кнопки нажимал.
Шото приняли - а шо? Да какая разница!
Главное, шо лохторату эти Слуги нравятся!


 показать весь комментарий
 
"Тот билетьі продавал, другой геращенку е..л"
Виправ. Гггг.
 показать весь комментарий
 
Все то ти знаєш, всюди бував, зєбил казламордий. Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000" - Цензор.НЕТ 2733
 показать весь комментарий
 
Не палай так, пороxockoт. Ти ж до цього був більш креативним)
 показать весь комментарий
 
На самом деле этот спор решается очень легко. Нужно бенефициара Темпа-3000 одеть в его продукцию и дать возможность бойцам с передовой протестировать эту продукцию.
 показать весь комментарий
 
 
Та об''єднали б вже ті свої категоричні заперечення у один категоричний блок з іншими бенефіціцарами гібридного миру під гаслом "ценемиздобули".
 показать весь комментарий
 
пуля весит 9-12г, а осколки до 100г и больше,. так где кинетическая энергия больше?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх