 Военная прокуратура разоблачила коррупционную схему в Минобороны при закупке средств связи: нанесен ущерб на 173 млн гривен

Об этом сообщает пресс-службу ГПУ, передает Цензор.НЕТ
"Главной военной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. По версии следствия, работники Министерства обороны Украины в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия по получению Украиной соответствующих компенсаций (офсетного договора) на общую сумму более 173 млн грн. Указанные действия являются нарушением требований Закона Украины "О государственном оборонном заказе" и Порядка заключения компенсационных (офсетных) договоров и видов компенсаций, которые могут предоставляться по этим договорам, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины. При указанных обстоятельствах должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и вероятно с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.
подонок и диверсант Гриценко должен висеть на Крещатике!
Шрека..... не тупи!!!!!!!
Уже столько раз об этом БЛА БЛА!!!!
И СК создавали! И шо...... очередной пук!
Верни петин старый темник "Гриценко - ВОР" времен выборов обратно в архив!
БР-ЛО ТЫ К-Е!
Спроси у идиота разницу между ЧМ , ФМ, АМ. Особенно по фазовой модуляции. Немножко цифровой обработке сигнала из аналога в ноль и единицу (ток, триггеры, фильтры). Он тебе выдаст.
Там в палате опять санитар набухался и планшет не отобрал.
Докажи фактами и статьями что это ложь!
Или ты БРЕХЛО ВАТНОЕ К-НОЕ!
Зелена епоха-епоха дегенератів.
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
А вы в курсе, что за 6 лет войны с россией Украина даже не удосужилась объявить в международный розыск российскую верхушку во главе с террористами путиным, Шойгу, Медведевым и прочей нечистью причастных к гибели десятков тысяч украинцев? Мабуть тупо нема повноважень!