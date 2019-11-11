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 Происшествия, Киевские новости
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 21-летний водитель Lexus, насмерть сбивший на тротуаре 20-летнюю девушку в Киеве, был пьян, - полиция

Водитель Lexus, протаранивший такси и сбивший на тротуаре двух человек, мужчину и женщину, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Около полуночи в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Осокорки" на проспекте Николая Бажана автомобиль сбил пешеходов. 

Полицейские установили, что произошло столкновение автомобилей, в результате чего "Лексус" в неуправляемом состоянии выехал за пределы проезжей части, где на тротуаре совершил наезд на двух прохожих. В результате ДТП 20-летняя киевлянка от полученных травм погибла на месте, а 23-летнего местного жителя с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, 21-летний водитель "Лексуса" находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

На месте работали патрульные полицейские, специализированная следственная группа Главного управления и следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3158909
 
 
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когда уже за пьяное вождение реально сажать начнут без всякой альтернативы штрафа???!!!
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Було б ще непогано якось акуратно й неофіційно ввести до зоновських законів нове поняття: отакі вбивства на машині (та ще й у п'яному/впоротому стані) прирівняти до зґвалтування дітей та інших найзашкварніших злочинів. Збив людину насмерть? Одразу щоб або різали на шматки/забивали ногами, або раком - і анал всією камерою без табу, після чого кукурікати пєтухом біля параші (в жіночому варіанті - опускати в колупалки).
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Ничего страшного, главное что не евробляхер и заплатил все налоги при растаможке, но вообще платить налоги это плохо потому что это убивает малый бизнес.
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Так пишеш, ніби у нас ніколи бухих євробляхерів не ловили...
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Ну і да, хто зна, які номери у того Лексуса... Бидла вистачає на будь-яких номерах(
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Что ему будет за труп, переломанного и побитое чужое авто? Маленький опрос. Жду комменты
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неделю никакого участвия в ночніх гонках, може также чуток папик подужмется в выдаче карманных денег распи...ю, а так - затихарят историю как с Зайцевой, которая скорее всего либо где-то на мальдивах, либо отрабатывает долг где нибудь на даче....
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а сел за руль бухим так как знал что за это ничего не будет......
щя родители прокурорам и следакам зашлют транш и на суде окажется что это был не алкоголь а зубной аллексир а девушка на тротуаре сама спровацировала аварию.....
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а в полночь.. на лексусах... 21-летние сопляки... трезвыми... хоть когда-нибудь... встречаются?
поставим вопрос по другому - а вообще, 21летние трезвыми и необкуреными на лексусах (и др. прикольных тачках, подаренных папиками-мамиками ) бывают ???
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