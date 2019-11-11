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 Политика Украины
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Все про:ВР (23949) законопроект (2241) земельная реформа (121) Гончарук_Алексей (266)

 Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призывает нардепов максимально быстро принять ряд земельных законопроектов.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время заседания согласительного совета.

"Прежде всего, у нас есть пакет законопроектов, регулирующих земельные отношения. И даже если абстрагироваться от рассмотрения законопроекта об отмене моратория и рынок земли, у нас есть как минимум четыре законопроекта, которые надо рассмотреть. Это дерегулирование в земельных отношениях, система прозрачных электронных аукционов относительно прав на землю и земельных участков", - заявил Гончарук.

По его словам,они никак сами по себе рынок не открывают, но важны.

Также премьер просит принять законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных. Отмечается, что данный законопроект будет способствовать созданию современной информационной системы для работы с геопространственными данными.

Кроме того, по словам Гончарука, важным является законопроект о планировании использования земель и законопроект, который регулирует отношения и совершенствует процедуры по противодействию рейдерству в земельных отношениях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158906
 
 
 Топ комментарии
 
Бене чешется побыстрее земельку подгрести
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"Прежде всего, у нас есть пакет законопроектов, регулирующих земельные отношения. И даже если абстрагироваться от рассмотрения законопроекта об отмене моратория и рынок земли, у нас есть как минимум четыре законопроекта, которые надо рассмотреть. Это дерегулирование в земельных отношениях, система прозрачных электронных аукционов относительно прав на землю и земельных участков", - його задача все продати і втікати? Хто його обрав?
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А хто вам дав добро на продаж землі? Навіть, ваш нарід, ПРОТИ Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4850 Чи вже похрін на той нарід?
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Прям відчуваю як растьот процент жирів у маслі.
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"Прежде всего, у нас есть пакет законопроектов, регулирующих земельные отношения. И даже если абстрагироваться от рассмотрения законопроекта об отмене моратория и рынок земли, у нас есть как минимум четыре законопроекта, которые надо рассмотреть. Это дерегулирование в земельных отношениях, система прозрачных электронных аукционов относительно прав на землю и земельных участков", - його задача все продати і втікати? Хто його обрав?
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Просто денег нет(с). МВФ поставив умови - Бєня та інші казнокради повинні повернути 15 млрд. Але ж хто піде проти патрона. Економіка схлопується, нарід скоро буде волати про їжу. Де брати гроші? Правильно - щось продати. А що продати? Останнє - землю. Крачка. Блдь. Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1027
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Пришли чуваки и чувихи "управлять государством". Поскольку клоуны априори это не могут делать, остается только твой вариант.
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Бене чешется побыстрее земельку подгрести
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беня землей не занимается идиот
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так ********** морозится, шо все земли ЗУ под сыньоносым, так же морозятся про кентов кудряшкипью косюка и лендфарминг, под которыми вся остальная Украина.
Читай быстрей, заспамят за минуту
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пока автомагистрали аграрии вообще не перекопали
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А хто вам дав добро на продаж землі? Навіть, ваш нарід, ПРОТИ Чи вже похрін на той нарід?
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Задача нарота продастся за обещания халявы, в итоге получить х.й и снова плакаться про гирку долю, а на следующих выборах все повторяется....
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Давно пора таке прийняти.
практично у всіх країнах світу земля продаэться. А в успішних країнах - 100%
Можете навести аргументи проти?
Чи я вже не наріт, а тільки ви?
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Цивилизованный рынок земли необходим. Но, думаю я, зедаунята примут его для быдломойского, в первую очередь
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не дорос ты,лёша,земельку украинскую налево плавить..
не дадут людишки,и мусорские ничем не помогут,если шо..
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как продадут,так и заберут..
в мире грядет голодуха,и продать плодородную землю в нищей стране может только её враг..
спросите у аргентинцев,они уже в курсе..
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правильно земельку мог только пеця воровть а лохам вешать сказки про непроданную землю, да педалики всякие которые на ней миллиарды зарабатываю под визги ********* свиней вроде тебя.
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давай скорей, пока не началось )))))))))))))
приехали
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господа пециноиды, вы можете вернуть землю народу начав с той земли, которую ваша гнилая свинья ********** украл у санаториев и детских лагерей, чтобы построить свой дворец.
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мы, зебанат, на месте вашего жилья санатории построим -вас на гиляку, или на родину , в кацапстан, вас, понаехавших, отправим)
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А у кого украл земли зеленский,господин шмаркля,когда постоил свой дворец в Крыму?
Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1364 Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6240
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Поспішають продати землю, поки з Банкової вперед ногами не винесли.
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а кто выносить то будет? пецикины гноежеры? обосрались - сидите жрите гавно. у вас шанс был, вы только хари гнойные набивали, спасатели армии херовы
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иди на хер жидярская вонючая свинья, предатель Украины
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Вот пожалуйста, кто голосовал за зелю, страшно представить что таких 73 %....
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Коли у людини розвіюються ілюзіїї, вона перетворюється на скаженну собаку - признатись в своєму дебілізмі гордість не дає, тому шукає винних і кусає усіх підряд. Скоро цей процес буде масовим. Вгадайте, хто буде винуватим? Правильно - мародер і "порохоботи".
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Ти забув що Зеленський і Коломойський євреї?
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Мародеры у власти,кстати, у кацапов таже самая черта что и зелюков, обвинять других в том ,в чем сами испачканы по уши. Одна шайка - лейка.
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мародеры девочка были твои пеця с гнойным стадом, которые разворовали весь оборонпром пока ты там под столом у них сасала
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Зелюк, ты потерялся совсем ,или Кива тебя покусал?
Ты общаются люди, ты со своей больной фантазией ошибся сайтом.
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Это кацапские технологии. думаю там кацапские консультанты в штабе сидят
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Земельная реформа - такое место, где нельзя допускать ошибки, они будут необратимы. Давайте возьмем паузу, подумаем и сделаем все постепенно и правильно. И сбережем права малых фермеров..
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"Мы должны все деалть быстро, даже если ошибаемся и делаем неправильно,"- Гончарук.
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"Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук" - законопроект будет чем-то средним между тем, что в Израиле, Канаде и в Голландии. В Израиле и Канаде более 90% земли принадлежит государству, а в Голландии 100%. Наши ведь не дурнее тех которые в Израиле. Кучму надо в тюрьму посадить зато, что он наши кибуцы умышленно разрушил, он ведь знал, что в Израиле они успешно работают.
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пусть проводят референдум. а то будет как в 90х взули всех людей в угоду кучки проходимцев которые до сих пор доят украинцев. лично мое мнение никаой частной собственности на землю. только долгосрочная аренда на 50 лет. занимаешься С,Х, на земле Богв помощ низкие налоги и помощь государства перекратил трудовую деятельность или не справляешься будь добр верни и пусть в аренду возьмет более способный фермер. а то какие то проходимцы за людей впо бырику в турборежиме все продадут деньги по карманам разсуют и скроются. пусть люди скажут .
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"Отчеты НБУ показывают, что бизнес сужается - надвигается экономический коллапс". Перед тим, як "сделать ноги", потрібно встигнути все розпродати
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В НБУ це називають "економічний коллапс" - а "самокатний" називає це економічним проривом. Задзеркалля у ЗЄлюганів воно таке.
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Очень спешат ПИ продать хапнуть и свалить с каждым днем их рейтинг со скоростью єкспресса летит вниз как в старом анекдоте скоро будут бить по лицу а не причастности к ЗЕ и СН
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Що до очікуваного дефолта не встигають?
Беня підганяє не зможе зкупить все?
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Чувствую крысюки, что могут не успеть награбить до прихода Нового Гонты.
ЗЫ Проклятый Т9, но так даже лучше.
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Повстання проти злочинои влади це обовьязок.Конституция США 2-я ст.
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Финны тоже продавали свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и превратила их в секретные военные объекты. Сейчас финны офуевают - как такое могло получиться, ведь они приоритеты при продаже земли отдавали в первую очередь своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают.
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В парламент заходили патриоты, это еще при Черноволе. Потом зашли стеснительные воришки, это при Ющенко. Потом зашли откровенные воры и олигархи при Овоще. Потом при Пете зашли мародеры и любители офшоров . Сейчас в парламент зашли конченые долбо..бы, проходимцы, ананисты и любители проституток. Развитие парламентаризма на лицо.
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ган...ны люди вам в глаза ***** говорят что не хотят ни какой продажи земли но жиды вечноголодные мало не зря вас гитлер уничтожал
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