 Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время заседания согласительного совета.

"Прежде всего, у нас есть пакет законопроектов, регулирующих земельные отношения. И даже если абстрагироваться от рассмотрения законопроекта об отмене моратория и рынок земли, у нас есть как минимум четыре законопроекта, которые надо рассмотреть. Это дерегулирование в земельных отношениях, система прозрачных электронных аукционов относительно прав на землю и земельных участков", - заявил Гончарук.

По его словам,они никак сами по себе рынок не открывают, но важны.

Также премьер просит принять законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных. Отмечается, что данный законопроект будет способствовать созданию современной информационной системы для работы с геопространственными данными.

Кроме того, по словам Гончарука, важным является законопроект о планировании использования земель и законопроект, который регулирует отношения и совершенствует процедуры по противодействию рейдерству в земельных отношениях.

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