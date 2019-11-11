 Прошу парламент максимально быстро принять пакет земельных законопроектов, - Гончарук

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время заседания согласительного совета.
"Прежде всего, у нас есть пакет законопроектов, регулирующих земельные отношения. И даже если абстрагироваться от рассмотрения законопроекта об отмене моратория и рынок земли, у нас есть как минимум четыре законопроекта, которые надо рассмотреть. Это дерегулирование в земельных отношениях, система прозрачных электронных аукционов относительно прав на землю и земельных участков", - заявил Гончарук.
По его словам,они никак сами по себе рынок не открывают, но важны.
Также премьер просит принять законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных. Отмечается, что данный законопроект будет способствовать созданию современной информационной системы для работы с геопространственными данными.
Кроме того, по словам Гончарука, важным является законопроект о планировании использования земель и законопроект, который регулирует отношения и совершенствует процедуры по противодействию рейдерству в земельных отношениях.
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практично у всіх країнах світу земля продаэться. А в успішних країнах - 100%
Можете навести аргументи проти?
Чи я вже не наріт, а тільки ви?
не дадут людишки,и мусорские ничем не помогут,если шо..
в мире грядет голодуха,и продать плодородную землю в нищей стране может только её враг..
спросите у аргентинцев,они уже в курсе..
приехали
Ты общаются люди, ты со своей больной фантазией ошибся сайтом.
Беня підганяє не зможе зкупить все?
ЗЫ Проклятый Т9, но так даже лучше.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают.