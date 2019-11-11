 Стефанчук попросил внести в повестку дня Рады законопроекты о добыче янтаря, демонополизации спиртовой отрасли и легализации игорного бизнеса: "Мы обещали нашим избирателям"

Об этом он заявил в ходе Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Как представитель президента Украины, все же прошу найти возможность на этой неделе, и просьба к комитетам, - где нужно проработать вопросы, связанные с демонополизацией спиртовой отрасли, вопросы, связанные с ответственностью за незаконную добычу янтаря, также я попросил бы определиться по вопросам, связанным с легализацией игорного бизнеса, и те проекты, которые мы обещали нашим избирателям - это вопрос о деофшоризации, а также найти возможность их внести в эту повестку дня с тем, чтобы мы имели возможность реагировать на запросы общества и помочь не только правильно распределять бюджет, но и создать новые направления по его наполнению", - сказал Стефанчук.
Зачем спрашиваешь?
Вопрос, видимо, риторический?
Демонополизация алкоголя-фууу, алкаши кругом.
Легализация метовских казино-фууууу, игроманы кругом.
Лицензирование янтаря-фууууу, разворовывают страну.
Давай ничего не делать, но коррупция не глисты, сама не пройдет и за три дня не выведешь.
Монополия на производство спирта? Ой боюсь всё равно разворуют....
Может лицензии на производство спирта? И тогда их обладатели сами будут броться с самогоном?
Кому вы, падлы, обещали легализовать игорный бизнес?