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 Политика Украины
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Все про:ВР (23949) игорный бизнес (289) офшор (440) спирт (226) янтарь (520) Стефанчук Руслан (91)

 Стефанчук попросил внести в повестку дня Рады законопроекты о добыче янтаря, демонополизации спиртовой отрасли и легализации игорного бизнеса: "Мы обещали нашим избирателям"

Первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук попросил комитеты рассмотреть ряд законопроектов, чтобы была возможность на этой недели внести их в повестку дня.

Об этом он заявил в ходе Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Как представитель президента Украины, все же прошу найти возможность на этой неделе, и просьба к комитетам, - где нужно проработать вопросы, связанные с демонополизацией спиртовой отрасли, вопросы, связанные с ответственностью за незаконную добычу янтаря, также я попросил бы определиться по вопросам, связанным с легализацией игорного бизнеса, и те проекты, которые мы обещали нашим избирателям - это вопрос о деофшоризации, а также найти возможность их внести в эту повестку дня с тем, чтобы мы имели возможность реагировать на запросы общества и помочь не только правильно распределять бюджет, но и создать новые направления по его наполнению", - сказал Стефанчук.

Читайте также: Мы завершаем работу над блоком законопроектов по народовластию, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/n3158905
 
 
 Топ комментарии
 
Іноді краще жувати, ніж говорити (с) Бо з цієї цитати випливає, що їх виборці - бухарі і відвідувачі ігрових салонів Стефанчук попросил внести в повестку дня Рады законопроекты о добыче янтаря, демонополизации спиртовой отрасли и легализации игорного бизнеса: "Мы обещали нашим избирателям" - Цензор.НЕТ 9264
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скорее хозяева зе-команды - это хозяева питейных и увеселительных заведений. "друзья народа".
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Іноді краще жувати, ніж говорити (с) Бо з цієї цитати випливає, що їх виборці - бухарі і відвідувачі ігрових салонів Стефанчук попросил внести в повестку дня Рады законопроекты о добыче янтаря, демонополизации спиртовой отрасли и легализации игорного бизнеса: "Мы обещали нашим избирателям" - Цензор.НЕТ 9264
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скорее хозяева зе-команды - это хозяева питейных и увеселительных заведений. "друзья народа".
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бухарям та гравцям плювати на монополію та легалізацію, а от олігархічним кланам ні.
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таки представил как умные зебилы намыв янтаря строят себе спиртовой заводик .ну а те которые попроще одев фрак несутся в казино менять деньги на фишки .
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Тобто треба було Слугам заробляти на алкоголіках та психованих ігроманах Стефанчук попросил внести в повестку дня Рады законопроекты о добыче янтаря, демонополизации спиртовой отрасли и легализации игорного бизнеса: "Мы обещали нашим избирателям" - Цензор.НЕТ 1629
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А демонополизация енергетики(олигархии) слабо?
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Ахметку обижать нельзя,иначе бешеная ляшка нападёт.
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Ты и так всех "ображаеш".
Зачем спрашиваешь?
Вопрос, видимо, риторический?
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Зрозуміли зебіли?Для них виборці - це ті хто гроші на них давав, купка олігархів та лоббістів своїх інтересів)
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коррупция в высших эшелонах , бедность , безнаказанность мародёрствующих субъектов ...оказались не по зубам , решили пойти через задний проход как папередник , ню ню
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Я смотрю в партии Слуг многие себя возомнили политиками , та у меня ко всем 254 вопрос - прошли бы ли вы в ВР если бы не бренд Зеленого? Ответ НЕТ, вы ВСЕ 254 дауна политическое никто!!!
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А ще хтось обіцяв кінець епохи бідності і зарплату вчителям $4 к...
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Перед табачниками уже пришлось крисесть и сделать два раза Кю, чтобы они вернули все в зад... Но жизнь дураков ничему не учит.
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Соеголовые точно придурки.
Демонополизация алкоголя-фууу, алкаши кругом.
Легализация метовских казино-фууууу, игроманы кругом.
Лицензирование янтаря-фууууу, разворовывают страну.
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Это то что больше всего волнует зебильных избирателей? Прямо вот кушать зебилы не могут так их волнует приватизация спиртзаводов?
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ты точно уверен,что будет полный контроль?
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Тебя нынешний порядок дел устраивает?
Давай ничего не делать, но коррупция не глисты, сама не пройдет и за три дня не выведешь.
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Еще один жирный ,жаль у него за спиной нет ложи прессы,а то бы мы сильно удивились.
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А если посмотреть трезво?
Монополия на производство спирта? Ой боюсь всё равно разворуют....
Может лицензии на производство спирта? И тогда их обладатели сами будут броться с самогоном?
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и легализации игорного бизнеса: "Мы обещали нашим избирателям"...

Кому вы, падлы, обещали легализовать игорный бизнес?
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Зелохи, вы просили игорный бизнес легализовать?
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чуваки вирішили рубити бабло поки є можливість
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