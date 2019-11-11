EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  478  21
Все про:законопроект (2241) Стефанчук Руслан (91)

 Мы завершаем работу над блоком законопроектов по народовластию, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что вместе с командой завершает работу над блоком законопроектов, которые касаются народовластия.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время согласительного совета Верховной Рады.

"Мы активно работаем на завершением блока законопроектов, касающихся народовластия. Вы знаете, это было основное обещание президента Украины. Мы вышли где-то на 7-8 законопроектов, которые, начиная от всеукраинского референдума, местного референдума, электронных петиций, народных законодательных инициатив, народного вето на законы и принятия решений... Я думаю в ближайшее время они будут внесены в Верховную Раду", - сказал Стефанчук.

Читайте также: В Верховной Раде зарегистрированы два проекта Трудового кодекса

Источник: https://censor.net.ua/n3158903
 
 
 Топ комментарии
 
Ключевое слово: Референдум. Осторожно, сепары у власти!
 показать весь комментарий
 
Оригинально....сдать Украину руками же самих украинцев
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Идет подготовочка к сливу Крыма и Донбасса. Зробили їх разом, Зебіли?
 показать весь комментарий
 
 
вы зря аппелируете к выборцям плесени,они политикой вообще мало интересуются,а сейчас балдеют от низкого курса доллара..
 показать весь комментарий
 
 
Ключевое слово: Референдум. Осторожно, сепары у власти!
 показать весь комментарий
 
 
Ніт. Уточнення: ключові слова - "местного референдума".
(тут кепські справи... тьху-тьху, але уявіть - Харків, Одеса, Дніпро або ще якесь місто разом з областю проводять референдум за кримським сценарієм - "хатим в расеюшку!!!")
 показать весь комментарий
 
 
Швидше за все Ігор Валєрійович хоче на референдумі руками бидла внести зміни в конституцію України, щоб коронувати Зєлупу, та знищити український парламент остаточно. А далі скажуть "Так дивіться - народ так вирішив". І в жодній міжнародній установі *** те потім оскаржиш. А бидло і далі "вирішуватиме" державні справи на користь Коломойла, і на*** той параламент всрався.
 показать весь комментарий
 
 
Пока СМИ в руках олигархов-народные референдумы будут под их контролем.
 показать весь комментарий
 
 
Референдумы всегда будут под чьим то контролем...
И чаще всего под контролем тех кто их инициирует...
 показать весь комментарий
 
 
А, тобто обіцяного Зе відкликання депутатів не буде?))) Тільки рехверендуми?
 показать весь комментарий
 
 
але ж... казали ж - "свинарчуків геть"...
а тут оно який свинарчук...
в монітор не влазить...
зрадонька...

Мы завершаем работу над блоком законопроектов по народовластию, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5538
 показать весь комментарий
 
 
Оригинально....сдать Украину руками же самих украинцев
 показать весь комментарий
 
 
надо бы на само это зе-"непорозумiння" наложить "всенародное вето".
 показать весь комментарий
 
 
спрашивается а накой буй тогда нам нужна Рада как "высший законодательный орган"?все можно решить на площади!

уход от ответственности- хотят переложить ответственность за свои невыполненные обещания на избирателя,в любом случае можно будет свои провалы прикрыть очередным "референдумом","социологическим опросом","народным вето"
 показать весь комментарий
 
 
Начинается предновогодняя суматоха.Кастрируют бюджет,уже и так стерилизованный.Доктора,как Гавроши.
 показать весь комментарий
 
Люди добрые,какиенах рэхвэрэндумы, наподобие 11 мая 14го?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх