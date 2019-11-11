 Мы завершаем работу над блоком законопроектов по народовластию, - Стефанчук

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время согласительного совета Верховной Рады.
"Мы активно работаем на завершением блока законопроектов, касающихся народовластия. Вы знаете, это было основное обещание президента Украины. Мы вышли где-то на 7-8 законопроектов, которые, начиная от всеукраинского референдума, местного референдума, электронных петиций, народных законодательных инициатив, народного вето на законы и принятия решений... Я думаю в ближайшее время они будут внесены в Верховную Раду", - сказал Стефанчук.
(тут кепські справи... тьху-тьху, але уявіть - Харків, Одеса, Дніпро або ще якесь місто разом з областю проводять референдум за кримським сценарієм - "хатим в расеюшку!!!")
И чаще всего под контролем тех кто их инициирует...
а тут оно який свинарчук...
в монітор не влазить...
зрадонька...
уход от ответственности- хотят переложить ответственность за свои невыполненные обещания на избирателя,в любом случае можно будет свои провалы прикрыть очередным "референдумом","социологическим опросом","народным вето"