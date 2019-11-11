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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1756) Герус (89)

 Я сам инициировал свою отставку с поста представителя президента в Кабмине, - Герус

Глава комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявил, что ушел в отставку с поста представителя президента в Кабмине из-за сложности совмещения нескольких должностей.

Глава комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус в комментарии "ГОРДОН" заявил, что сам инициировал свою отставку с должности представителя президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете Министров, передает Цензор.НЕТ.

"Я знал об этом заранее – еще с прошлой недели, никакого сюрприза для меня тут нет. Более того, я сам инициировал эту отставку – месяц или полтора назад. Потому что просто невозможно работать в Верховной Раде, возглавлять парламентский комитет и еще быть представителем президента в Кабмине. К примеру, заседания правительства и парламента часто проходят в одно и то же время. Переживать из-за этого увольнения мне нечего. Никаких разногласий с президентом у нас нет. Просто мне сложно совмещать эти должности. Нужно же изучать материалы, работать и там, и там. Раньше я постоянно занимался вопросами, связанными с Кабмином, а вот после назначения на должность ни одного раза туда так и не попал", – подчеркнул Герус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Геруса и назначил Перевезенцева представителем президента в Кабмине

11 ноября Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабинете Министров. На эту должность глава государства назначил Алексея Перевезенцева.

Источник: https://censor.net.ua/n3158902
 
 
 Топ комментарии
 
У Геруса на лбу написано что он корупционер
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Битого вышвырнули,опозорил все зеленое.
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ему Ляшко написал....
а может и раньше было Я сам инициировал свою отставку с поста представителя президента в Кабмине, - Герус - Цензор.НЕТ 6454
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герус это ручной пуделёк игоря валерьевича
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Битого вышвырнули,опозорил все зеленое.
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самое большое зеленое опозорилось уже давно и надолго - как только открывает свое отверстие для еды, так позорится снова и снова.... чесслово - лучше б шаурму свою жевал
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После встречи с Ляшко не смог определиться - в трусах земля или все же другая субстанция, пришлось брать отпуск на исследования
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Тобто Герус таки всрався, коли його Ляшко за петельки тягав...
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Молодец, Херус. Так и продолжай: отставка из ВР и из Украины. Начало положено...
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тип просто перестал быть представителем президента в кабмине, а рассказывает вроде бы мандат сложил....
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Да дали тебе под жопу отработанное гавно убрали чтоб СН не завонялся и перевести стрелки в сторону









tZE inform

@tZEinform
У нас ночью был переворот? Что происходит? Оржель (это министр энергетики) орет на главу парламентского комитета Геруса слов не добирая..... Герус что, звонил на счет " ...какого х...на, включили два атомных блока?"
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КАЛОмойші "смаколика" доставив, а тепер можка й у відставку... ну або ще піти в якесь представництво преЗЄдента щоб там робити неолігарху подарунки.
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Какое-то раздвоение личности, чеснслово!
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Герус себя покажет.Когда посадят на бутылку шляшка.
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как санитарке приходится работать на 2 ставки
третью не потянул
так как все из этой должности уже вытянул
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Звичайно, що Ляшко вилікував. Він більше не бажає з ним зустрічатися. Можливо ми не все відео бачили, бо Ляшко такий, що лікує тільки через одне місце!
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