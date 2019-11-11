 Я сам инициировал свою отставку с поста представителя президента в Кабмине, - Герус

Глава комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус в комментарии "ГОРДОН" заявил, что сам инициировал свою отставку с должности представителя президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете Министров, передает Цензор.НЕТ.



"Я знал об этом заранее – еще с прошлой недели, никакого сюрприза для меня тут нет. Более того, я сам инициировал эту отставку – месяц или полтора назад. Потому что просто невозможно работать в Верховной Раде, возглавлять парламентский комитет и еще быть представителем президента в Кабмине. К примеру, заседания правительства и парламента часто проходят в одно и то же время. Переживать из-за этого увольнения мне нечего. Никаких разногласий с президентом у нас нет. Просто мне сложно совмещать эти должности. Нужно же изучать материалы, работать и там, и там. Раньше я постоянно занимался вопросами, связанными с Кабмином, а вот после назначения на должность ни одного раза туда так и не попал", – подчеркнул Герус.

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11 ноября Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабинете Министров. На эту должность глава государства назначил Алексея Перевезенцева.