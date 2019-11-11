 На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в Нацполиции.

"Аграрии проводят акции протеста, пока они немногочисленны. Сотрудники полиции обеспечивают правопорядок, не допуская перекрытия автомагистралей", - сказали в полиции, отметив, что правоохранители поясняют митингующим незаконность перекрытия дорог.

В Нацполиции также добавили, что движение на автомагистралях в связи с протестами лишь ограничивается, в целом обстановка спокойная.

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Так, во Львовской области на трассе Киев – Чоп протестующие аграрии перекрыли трассу в районе села Малые Подлески. Около 100 представителей аграрного бизнеса беспрерывно ходят по пешеходному переходу, протестуя против намерений правительства отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий. Участники акции пропускают транспорт с детьми, однако накопление транспортных средств остается значительным.

Как сообщили во Всеукраинской аграрной Раде, к акции протеста присоединились сельхозпроизводители в 13 регионах - Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ривненской, Львовской. Аграрии вышли со своей техникой в главных автомагистралей страны в 17 точках.

Организаторы отметили, что акции проходят в знак "несогласия с циничными действиями власти в вопросе земельной реформы".

Организатор акции, общественный союз "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) ранее в пресс-релизе сообщал, что митинги планировалось провести на трассе М05, вблизи Жашкова (поворот на с. Тихий Хутор), автодороге Е95, пост полиции вблизи Умани (Черкасская обл.), автодороге М01, с.Копти Козелецкого р-н (Черниговская обл.), трассе М19 возле старой нефтебазы Чортковский р-н, (Тернопольская область), автодороге М12, за 10 км. от Новоархангельска (Кировоградская область), автодороге М14, окружная дорога Николаева, на повороте на с.Старая Снигиревка Витовский р-н (Николаевская обл.).

Также в списке мест проведения акций были указаны автодорога Е50, с. Прибугское (Хмельницкая обл.), автодорога вблизи с. Писаревка Винницкого р-н, автодорога возле с.Махновка (на перекрестке), Козятинского р-н, трасса Р36, пгт Шпиков Тульчинского р-н (Винницкая обл.), трасса М21, с. Осыково Бердичевского р-н (Житомирская обл.), трасса М05, Е 95, с.Демидове (Одесская обл.), трасса М03, с. Марьяновка, Великобачаганский р-н., автодорога М03, с.Чутово (Полтавская обл.), трасса М19, Т0311, с. Вербка Владимиро-Волынский р-н (Волынская обл.), автодорога М06, с. Дядьковичи (Ривненская обл.), автодорога Н17, с. Малые Подлески Жовковский р-н (Львовской обл.).

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что продажу земли иностранцам отложат до 2024 года.



Фото: Всеукраїнська Аграрна Рада