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 На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Протестные акции аграриев на автомагистралях Украины проходят в понедельник, они немногочисленны, полиция обеспечивает правопорядок, не допуская перекрытия дорог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в Нацполиции.

"Аграрии проводят акции протеста, пока они немногочисленны. Сотрудники полиции обеспечивают правопорядок, не допуская перекрытия автомагистралей", - сказали в полиции, отметив, что правоохранители поясняют митингующим незаконность перекрытия дорог.

В Нацполиции также добавили, что движение на автомагистралях в связи с протестами лишь ограничивается, в целом обстановка спокойная.

На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск рынка земли позволит за 5 лет в 3 раза увеличить производство аграрной продукции в Украине, - Богдан

Так, во Львовской области на трассе Киев – Чоп протестующие аграрии перекрыли трассу в районе села Малые Подлески. Около 100 представителей аграрного бизнеса беспрерывно ходят по пешеходному переходу, протестуя против намерений правительства отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий. Участники акции пропускают транспорт с детьми, однако накопление транспортных средств остается значительным.

На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция 02

Как сообщили во Всеукраинской аграрной Раде, к акции протеста присоединились сельхозпроизводители в 13 регионах - Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ривненской, Львовской. Аграрии вышли со своей техникой в главных автомагистралей страны в 17 точках.

Организаторы отметили, что акции проходят в знак "несогласия с циничными действиями власти в вопросе земельной реформы". 

На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция 03

Организатор акции, общественный союз "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) ранее в пресс-релизе сообщал, что митинги планировалось провести на трассе М05, вблизи Жашкова (поворот на с. Тихий Хутор), автодороге Е95, пост полиции вблизи Умани (Черкасская обл.), автодороге М01, с.Копти Козелецкого р-н (Черниговская обл.), трассе М19 возле старой нефтебазы Чортковский р-н, (Тернопольская область), автодороге М12, за 10 км. от Новоархангельска (Кировоградская область), автодороге М14, окружная дорога Николаева, на повороте на с.Старая Снигиревка Витовский р-н (Николаевская обл.).

Также в списке мест проведения акций были указаны автодорога Е50, с. Прибугское (Хмельницкая обл.), автодорога вблизи с. Писаревка Винницкого р-н, автодорога возле с.Махновка (на перекрестке), Козятинского р-н, трасса Р36, пгт Шпиков Тульчинского р-н (Винницкая обл.), трасса М21, с. Осыково Бердичевского р-н (Житомирская обл.), трасса М05, Е 95, с.Демидове (Одесская обл.), трасса М03, с. Марьяновка, Великобачаганский р-н., автодорога М03, с.Чутово (Полтавская обл.), трасса М19, Т0311, с. Вербка Владимиро-Волынский р-н (Волынская обл.), автодорога М06, с. Дядьковичи (Ривненская обл.), автодорога Н17, с. Малые Подлески Жовковский р-н (Львовской обл.).

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что продажу земли иностранцам отложат до 2024 года.

На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция 04
Фото: Всеукраїнська Аграрна Рада

На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция 05

Источник: https://censor.net.ua/n3158901
 
 
 Топ комментарии
 
кто протестует?
те кто понабирали земли у селян и платят копейки за ее использование
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да зебилы - на всех беркута , не хватит
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перші декрети "Про мир", про " Землю", про Зв`язок ( Пошта, телетайп і телеграф) - нічого не нагадує? На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8366
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Только иностранный бизнес может поднять страну,наши показали себя ворьем,махинаторами и предателями.
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Как мона "предать" тех, кто едва попав в какое-то кресло, первым делом набивает карманы и делает презрительную рожу к своим соседям(я теперь начальник - кланяйтесь холопы...)
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а мыролюбные реформаторы уже не катят?
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У нас весь великий бізнес або іноземний або компрадорський.
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А может им, перекривакам, перекрыть дворы? Ну, на пару дней, пусть пешком и через заборы прыгают.
Че виноват тот кто себе спокойно едет, а эти обезьяны "беспрерывно ходят по пешеходному переходу Источник: https://censor.net.ua/n3158901"? Газуйте под дом Милованова, или кого там - или ссыкотно что люлей дадут?
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А він винуватий тим, що входить до тих самих 73%. На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5016
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кто протестует?
те кто понабирали земли у селян и платят копейки за ее использование
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На фото с тракторами техники стояло на лям баксов!!! Фермеры ***)))
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Точно. Я уже много раз писал об этом. Главное, что сами люди не протестуют, а те кто эксплуатируют их земли платя по 100 баксов за гектар раз в год протестуют. Напрашивается вопрос, так кому не выгоден рынок земли? А не выгоден вот этим ХВермерам, они и дальше хотят платить 100 баксов в год. Земля есть таким же товаром как и недра земли, почему люди имеющие паи не могут распорядиться ими так как они хотят? С другой стороны почему не проводится оценка земли? Да потому, что по закону аграрии должны платить людям не менее 10% от ее рыночной стоимости, а цену земли как раз то и определит рынок и она может вырасти в разы. Сейчас это примерно 1500 баксов но они даже не платят 150 баксов в год, а всего лишь 100. К примеру в Польше гектар сельхоз. земли стоит около 10000 баксов. Вот по этому и бастуют...
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В цілому згоден. Ринок землі зробить цінт на землю ринковими, тобто уколе фермерів-орендарів в дупу, і вони почнуть ефективно займатися господарством.
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Точно так! А хто не захоче продавати землю буде отримувати не 100 баксів за гектар, а як мінімум 500.
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Земля не товар. Ее не производят и не добывают.
Будет голод, вот из-за таких идей, как в прошлый раз.

Покайтесь.
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Хватит коммуняцкие басни рассказывать! Во всем цивилизованном мире товар, а в Украине это опасно? Бред это все! Я уже об этом написал выше.
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Во всем "цивилизованом" мире разрешили однополые браки. Так что по этой логике следует, что Украине тоже срочно необходимо из разрешить ?

Ох и много горя вы принесли бы, если бы у вас была власть. Слава Богу у вас её нет.
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Агрохолдингам и далее выгодно пользоваться на шару землей крестьян. Будет рынок земли - ее просто купят более богатые.
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Или тем же агрохолдингам придется делиться своими прибылями с владельцами паев.
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перші декрети "Про мир", про " Землю", про Зв`язок ( Пошта, телетайп і телеграф) - нічого не нагадує? На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8366
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Это ты нас с новым годом поздравляешь? А не рано ли?
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Нет, не с Новым Годом. Просто скоро йолка. На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 66
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"йолка" - это слово на каком языке? Вы не могли бы писать грамотно? Кит кот или кыт?
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"йолкою" - это слово на каком языке? Вы не могли бы писать грамотно?
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маловата будет - все "игрушки" не поместятся На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3045
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Кримінальний кодекс України. ст. 279. Блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
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17×50=850 ха-ха-ха, а от якби 8500грв.,то аграрії почухали б потилицю.
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Ні чого вони не порушують, вони переходять дорогу по пішоходному переходу, мають право, вони теж учасники руху. На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6050
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ну так и полиция имеет право поставить регулировщика и тот палочкой будет командовать когда им можно переходить и когда можно ехать машинам.
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Жду, когда владельцы квартир организуют митинг "Запретить иностранцам покупать квартиры"
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Скорее аналогом будет митинг риэлторов под лозунгом "Запретить покупать квартиры без риэлторов".
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ну ты не сравнивай квартиры с землей.
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чому? ніякої різниці. Якщо держава проти, то нехай і не продає ту с/г землю, що у її власності, а забороняти іншим власникам продавати, вона не має права. Так що дуже влучне порівняння.
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Предлагаю свободный рынок почек твоей семьи, потому что квартиры же продаются. Под это дело иностранные инвестиции придут в Украину.
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И то, и то товар. Принципиальной разницы нет.
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Твоя квартира не интересует вражеское государство. Наоборот, чем меньше владельцев домов и больше люмпенов, тем лучше для тех серией из РФ.

Снятие моратория самоубийство.
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Шо вони ходять? Обрали, тепер ходять. Треба було думати, кого обирали.
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за пол году - зебил настроил против себя уже столько слоев населения - шо даже янык не смог в свое время это сделать - да ,все будет гораздо быстрей)))))
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То ви так в Москві думаєте, реалії зовсім другі.
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та аграрія взагалі не позаздриш. У нормальних аграрних країнах долар валять перед посівною, а не під час збору врожаю. Людей просто знищують... Закупити соляру по 28 баксів і продати врожай по 24, із їх рентабельністю, це просто злочин.
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Шо вы мэлэтэ? Кого зныщюють?
Визьмить любого фермера - вин милионер. Там баксив стока,шо вам и не снилось. О господи, откуда вы такие валенки берётесь?
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Що заважає стати фермером і мільйонером? Йди, працюй на землі. Хвала Богу її більш ніж достатньо.
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Очень быстро Вовочка получил ненависть от народа еще немного и это превратиься в снежный ком который может задавить
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Ненависть от народа? Это два десятка барыжных и рашистских тролей, которые тут говном исходят, народ?
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смотри шире куча людей которых я знаю которые голосовали за это недоразумение сейчас люто ненавидят этого мистера фунта марионетку и поверь мне люди разных социальных групп это надо быть таким недалеким что за сто дней потерять такой кредит доверия вот они сейчас и несут новые законы запрет в СМИ точно копируют ВОВУ ПУ то ли еще будет
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Поддерживаю мораторий. Кто получил землю нашару и спешит ее продать - то он получил землю случайно, пусть вернет ее государству, которое ему ее дало, и вопрос закрыт.
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А владельцы квартир, приватизировавших их в свое время, не на шару их разве получили? Почему им можно монетизировать свою "шару", а селянам - зась?
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Не все те квартиры получили, и не одинаковые стоимости получили. Есть кто в ожидании квартиры простоял в очереди несколько десятков лет и после распада совка остался ни с чем.
Вообще не надо смешивать - квартиры это одно, земля то другое, заводы то третье, компании по типу облэнерго и облагзы то четвертое, залежи полезных ископаемых это пятое и т.д.
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Так и паи далеко не все получили, по стоимости они тоже отличаются. И квартиры и паи в собственность граждане получили от государства массово и бесплатно (тут разве что владельцам кооперативных квартир обидно, им в свое время пришлось вложиться в них по-полной). Заводы и залежи полезных ископаемых государство массово населению не выдавало. Но тем не менее всеми объектами законные владельцы имеют право распоряжаться, а у владельцев сельхозземли такого права почему-то нет.
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О. Даже технику новую закупили для этого дела.
ахметов скорые помощи для народа, а петя трактора для агромайдана.
Благодетели.
На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3501
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техника в кредит под ох*енные проценты
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А можно самого Гончарука продать ? Иностранные инвесторы могут, например, скинуться, и купить тушку вскладчину. Как они её потом поделят - не наше дело. Деньги по-любому пойдут в бюджет.
И вообще, глядя на самых знаменитых представителей власти, создаётся впечатление что с них можно столько сала натопить, что даже на выплату внешнего долга хватит.
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А где наши доблестные националисты по захисту своей земли или выходят только по предоплате? Землю прдают,а им по хрен. Да страна ждунов страна барыг не имеет права на достойную жизнь.Рабов до раю не пускають не на земле ни на небесах.Каждому свое и не жалуйтесь
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Да, куда-то пропали нацжёны Билецкого; забился под плинтус Тягнибок... На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8578
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Тягнибока до речі взагалі не чути, а Білецький, це ж Аваков.
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Так кто мародер? Зеля который во всю торгует с парашей? Или порох который строил страну?
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Спочатку він іі захищав, але точно не будував. Зате він постійно брехав. Чоловік, який бреше - ну хіба це чоловік?
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Як це "не будував" ?
Железную дорогу в Борисполь - кто построил ? Бексидский тоннель ? 7000 км отремонтированных дорог ? Полностью восстановленная боеспособная армия ?
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так І шо, Янукович теж будував, згадаймо Євро 2012))
Дороги хз, можу тільки погодитися про армію
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То есть ты сбрехал что "Порох ничего не строил" На автомагистралях в разных областях Украины начались акции протеста аграриев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 925
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Так як брешуть зєбобіки ні хто в світі брехати не може.
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А этот тебе каждый день через г+г в уши правду вдувает!
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Все одно ще не розумію, чому проти ринку землі. Аренда ж буде існувати паралельно з продажом? Буде, так в чому питання?
А при чому тут олігархи, якщо є процент землі України (здається десята або сота частина проценту) який дозволяється тримати в одних руках?
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Суды не работают. Вся земля скоро будет на wall street.
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Это Йулька воду мутит. Зря ее из тюрьмы выпустили....
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