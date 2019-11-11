EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Экономика, Общество
  15115  223
Все про:налоговая (803) предприниматели (997) Верланов Сергей (18)

 ФЛП, которые работают по безналу, не будут обязаны использовать кассовый аппарат, - Верланов (исправлено)

Третья группа предпринимателей, которые не работают с наличными, не должны будут использовать кассовый аппарат при осуществлении расчетных операций.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Отмечается, что если расчеты за приобретенный товар (услугу) проводятся в безналичной форме без применения платежных карточек и средства перечисляются с текущего счета покупателя на счет продавца, такая операция не требует применения РРО. Тоже самое касается случаев, когда покупатель рассчитывается с продавцом путем внесения денежных средств через банк для последующего их зачисления на текущий счет продавца. Срабатывает освобождение, предусмотренное для банковских операций в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона.

"То есть юристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает на третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом. Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего зачисления на текущий счет продавца", - отметил председатель ГНС Сергей Верланов.

При этом, если расчет за товар или услугу состоялся с использованием банковской платежной карты, то такая операция подпадает под определение "расчетной операции" для целей упомянутого Закона. "Это не новая норма: требования по применению РРО по операциям с применением платежных карточек действовали и раньше", - уточнил Верланов.

Читайте также: Кассовые аппараты для ФЛП нужны, но я первый поддержу предпринимателей, если будет дополнительная фискальная нагрузка, - Нефьодов

Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.

Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.

17 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3158899
 
 
 Топ комментарии
 
Яким чином касовий апарат мене буде дисциплінувати, якщо мені готівкою не платять, а платять перерахунком з рахунку на рахунок. Що може бути чистіше за рахунок в банку? Яким чином це збільшить мої податки? Витрати на РРО, супроводження і штрафи на рівномі місті збільшать, так.
 показать весь комментарий
 
Ты дебил. Информационные услуги с кассовым аппаратом? У тебя и так есть договор, акт и уплаченные налоги, какой в сраку кассовый аппарат.
 показать весь комментарий
 
Ты хоть прочитал о чем в статье говориться? Зачем для безналичных операций кассовый аппарат? И поступления в бюджет увеличатся только для компании которая "обслуживает" кассовые аппараты, которая внезапно будет принадлежать родственнику какого-нибудь богдана и ли арахноида.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Кстати, Беня, хозяин Зебила, кроме всего прочего, кинул страну еще на миллиард:
https://biz.censor.net.ua/news/3158570/dolg_mau_kolomoyiskogo_pered_ukraeroruhom_dostig_1_milliarda

Но ему, видимо, кассовый аппарат не поставят.
Не кошерно...
 показать весь комментарий
 
 
Во всем мире кассовый аппарат для учета наличных денег, а в нашей стране не как у всех и безналичные через кассовый аппарат пропустим! Деб*лы !
 показать весь комментарий
 
 
Кассовый аппарат переводит наличный оборот денежных средств в безналичный.
И только в стране дураков изобрели свой велосипед - делать из безналичных денег безналичные.
Шоу дегенератов продолжается.
 показать весь комментарий
 
 
зе-дебилы выбрали зе-дебилов! это каким же надо быть идиотом, чтобы такое придумать!! ФОП, які працюють безготівково, муситимуть використовувати касовий апарат, - Верланов - Цензор.НЕТ 9273 куда еще эта зе-ко-***** засунет эти РРО и кассы? далее нецензурно...
 показать весь комментарий
 
 
Полный бред с этим ФЛП в Украине. Я бы сделал так:
1. Оборот до 500000грн/год - ты ФЛП. Кассовыми аппаратами не напрягать. Бухгалтерию исключить оплачивая единый налог.
2. Оборот свыше 500000грн/год - открывай ЧП, ООО и т.п. и работай, как частное предприятие с кассовыми аппаратами и т.п.
Не трогайте самозанятых граждан, которые так, или иначе выгодны всем, т.к. не стоят на бирже (на шее у государства) и платежеспособными (тратят деньги приобретая товары и услуги в своей стране, тем самым стимулируя другие бизнесы).
 показать весь комментарий
 
как ты реально провериш оборот.Чеки конец контробанде
 показать весь комментарий
 
Чеки - это конец замозанятым предпринимателям с минимальным доходом. Ты вот кем работаешь? На дядю горбатишься? Отсюда и выводы.
 показать весь комментарий
 
 
Зараз ЄП групи 1 (до 300 000 грн. на рік) можуть не застосовувати РРО і платять фіксований податок, незалежно від обсягу доходу.
Щоправда, їм дозволено здійснювати тільки роздрібну торгівлю на ринках і надавати побутові послуги населенню. Все інше - не можна.
 показать весь комментарий
 
Оборот 300000грн це мало. Може й 500000грн теж мало. Це ж не прибуток... "Все інше - не можна." Це те ж погано. Є дуже багато невеличких інет-магазинів де працює одна людина, тобто власник. Не треба їх пресувати і напрягати бухгалтерією, касовими апаратами та інше.
 показать весь комментарий
 
Блин. Ну вот почему в Украине для гос.службы применяют отрицательную селекцию.

Чем выше должность - тем явственнее, что в психбольницах страны слабая охрана.
 показать весь комментарий
 
 
не жалуйтесь, товарищ
так было принято и в ссср.
а новые лица повернулись лицами
к социализму, и будут его строить
«и Кива, такой молодой, и юный мудак впереди»(с)
 показать весь комментарий
 
"Гігант мислі"- безнал по касовому апарату!
 показать весь комментарий
 
 
це, схоже на лобіювання продажу касових апаратів.
 показать весь комментарий
 
 
Це схоже на те як весільні фотографи і клоуни керують державою.
 показать весь комментарий
 
 
Ату их ату, зелебобики должны страдать, я за, хоть и сам попаду и хрен с ним, хочу видеть эти рожи опущенные.
 показать весь комментарий
 
 
не что бы ахметок разных щемить они взялись за ФЛП --- это вредительством пахнет
 показать весь комментарий
 
 
Горите в аду, зеленки фуевы. Опять монопольку строят за счет мелкого бизнеса.
 показать весь комментарий
 
Этот человек реально ***..тый или у него фирма по производству кассовых аппаратов? ФОП, які працюють безготівково, муситимуть використовувати касовий апарат, - Верланов - Цензор.НЕТ 3483
 показать весь комментарий
 
 
Многие ФОПы сейчас закрываются массово, но при этом как работали так и работают как частное лицо, короче в тень ушли.. при этом экономят на налогах которые раньше платили и нет никаких рисков по штрафам, т.к. они уже не ФОПы.. + к тому же становятся на биржу труда, и государство бошляет теперь им, а не они, деньги как пособие по безработице
Это яркий пример, что у власти дебилы
 показать весь комментарий
 
Нарешті, виправили. Тепер більш-менш професійно написано
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх