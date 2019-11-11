 ФЛП, которые работают по безналу, не будут обязаны использовать кассовый аппарат, - Верланов (исправлено)

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНС.
Отмечается, что если расчеты за приобретенный товар (услугу) проводятся в безналичной форме без применения платежных карточек и средства перечисляются с текущего счета покупателя на счет продавца, такая операция не требует применения РРО. Тоже самое касается случаев, когда покупатель рассчитывается с продавцом путем внесения денежных средств через банк для последующего их зачисления на текущий счет продавца. Срабатывает освобождение, предусмотренное для банковских операций в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона.
"То есть юристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает на третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом. Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего зачисления на текущий счет продавца", - отметил председатель ГНС Сергей Верланов.
При этом, если расчет за товар или услугу состоялся с использованием банковской платежной карты, то такая операция подпадает под определение "расчетной операции" для целей упомянутого Закона. "Это не новая норма: требования по применению РРО по операциям с применением платежных карточек действовали и раньше", - уточнил Верланов.
Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.
Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.
17 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.
https://biz.censor.net.ua/news/3158570/dolg_mau_kolomoyiskogo_pered_ukraeroruhom_dostig_1_milliarda
Но ему, видимо, кассовый аппарат не поставят.
Не кошерно...
И только в стране дураков изобрели свой велосипед - делать из безналичных денег безналичные.
Шоу дегенератов продолжается.
1. Оборот до 500000грн/год - ты ФЛП. Кассовыми аппаратами не напрягать. Бухгалтерию исключить оплачивая единый налог.
2. Оборот свыше 500000грн/год - открывай ЧП, ООО и т.п. и работай, как частное предприятие с кассовыми аппаратами и т.п.
Не трогайте самозанятых граждан, которые так, или иначе выгодны всем, т.к. не стоят на бирже (на шее у государства) и платежеспособными (тратят деньги приобретая товары и услуги в своей стране, тем самым стимулируя другие бизнесы).
Щоправда, їм дозволено здійснювати тільки роздрібну торгівлю на ринках і надавати побутові послуги населенню. Все інше - не можна.
Чем выше должность - тем явственнее, что в психбольницах страны слабая охрана.
так было принято и в ссср.
а новые лица повернулись лицами
к социализму, и будут его строить
«и Кива, такой молодой, и юный мудак впереди»(с)
Это яркий пример, что у власти дебилы