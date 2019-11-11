 ФЛП, которые работают по безналу, должны будут использовать кассовый аппарат, - Верланов

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в эфире "24 канала", информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается третьей группы: так действительно, на сегодняшний день, по тем нормам, которые есть в законе в случае перечисления с банковского счета на банковский счет надо применять РРО (регистратор расчетных операций, кассовый аппарат. - Ред.)", - сообщил Верланов.
Это означает, что с 2021 года кассовые аппараты должны будут использовать не только ФЛП, которые занимаются торговлей или предоставлением услуг вроде гостиничных или ресторанных бизнесов, но и ФЛП, работающие, например, в сфере ІТ, консалтинга, юриспруденции.
Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.
Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.
17 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.
Я відчуваю, що такі проФФесіонали слідом за Законом 129-ІХ, яким вони вже загнали в РРО всіх ФОПів крім 1 групи ЄП хочуть взагалі скасувати ст. 9 Закону про РРО. І банки примусять застосовувати РРО кожного разу, коли бабуся прийде платити комуналку в касі банку чи у відділенні Пенсійного фонду.
Як у тому анекдоті: этот чекист настолько соблюдал режим секретности, что даже когда в туалет ходил, на туалетную бумагу налагал гриф "совершенно секретно". Уже после завершения процесса
Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки НЕ застосовуються:
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12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).
Крім того, згідно ст. 2 Закону про РРО безготівковий розрахунок не є розрахунковою операцією. Реєструвати через РРО треба "приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг)"
Може, він має на увазі, що зелені клоуни і наслідувачі податкової політики Азірова вирішили змінити ці норми закона? Так тоді хай так і каже! Де їх таких понабирали?
Почему у нас экономисты - от Ж-опы?
там УЖЕ опробовали на узких скотах...