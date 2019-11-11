EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Экономика, Общество
  4582  112
Все про:налоговая (802) предприниматели (996) Верланов Сергей (17)

 ФЛП, которые работают по безналу, должны будут использовать кассовый аппарат, - Верланов

Третья группа предпринимателей, которые не работают с наличными, должны будут использовать кассовый аппарат при осуществлении расчетных операций.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в эфире "24 канала", информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается третьей группы: так действительно, на сегодняшний день, по тем нормам, которые есть в законе в случае перечисления с банковского счета на банковский счет надо применять РРО (регистратор расчетных операций, кассовый аппарат. - Ред.)", - сообщил Верланов.

Это означает, что с 2021 года кассовые аппараты должны будут использовать не только ФЛП, которые занимаются торговлей или предоставлением услуг вроде гостиничных или ресторанных бизнесов, но и ФЛП, работающие, например, в сфере ІТ, консалтинга, юриспруденции.

Читайте также: Кассовые аппараты для ФЛП нужны, но я первый поддержу предпринимателей, если будет дополнительная фискальная нагрузка, - Нефьодов

Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.

Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.

17 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3158899
 
 
 Топ комментарии
 
Ты дебил. Информационные услуги с кассовым аппаратом? У тебя и так есть договор, акт и уплаченные налоги, какой в сраку кассовый аппарат.
 показать весь комментарий
 
Яким чином касовий апарат мене буде дисциплінувати, якщо мені готівкою не платять, а платять перерахунком з рахунку на рахунок. Що може бути чистіше за рахунок в банку? Яким чином це збільшить мої податки? Витрати на РРО, супроводження і штрафи на рівномі місті збільшать, так.
 показать весь комментарий
 
Табачку просрали, теперь по пи..де айтишка пойдет. Программер с кассовым аппаратом, навыбирали шмаркли зеленые.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
только наш покупатетель не понимает что все эта нагрузка дополнительная отразится на цене товара . не фопы будут платить а вы дорогие мои из всоего кошелька будете оплачивать банкет
 показать весь комментарий
 
 
Жду когда все кто зарегистрирован на OLX-е побегут покупать себе кассовый аппарат. Или сам сайт станет их налоговым агентом
 показать весь комментарий
 
И торгующие на ebay тоже. А первичку в оригиналах будет высылать PayPal. ФОП, які працюють безготівково, муситимуть використовувати касовий апарат, - Верланов - Цензор.НЕТ 2230
 показать весь комментарий
 
Агов, Діма Дубілет, як тобі ця норма? Тепер айтішникам, що, наприклад, працюють віддалено, треба будет мати у власній квартирі касовий апарат. А якщо подружжя - обоє айтішники - то два касових апарати?.. Правда, ще обіцяють електронні чеки із застосуванням смартфону. Чи може я щось незрозумів?
 показать весь комментарий
 
Чет не понял, если ФОП работает по безналу зачем ему РРО? Как он его будет использовать? Чудак на букву М - этот налоговик.
 показать весь комментарий
 
 
Так податкова зараз каже, що якщо ФОПу платять через Приват24, треба РРО і байдуже, до якого місця прикладати розрахунковий документ, хоч до скріншоту сторінки чи до екрану монітора

Я відчуваю, що такі проФФесіонали слідом за Законом 129-ІХ, яким вони вже загнали в РРО всіх ФОПів крім 1 групи ЄП хочуть взагалі скасувати ст. 9 Закону про РРО. І банки примусять застосовувати РРО кожного разу, коли бабуся прийде платити комуналку в касі банку чи у відділенні Пенсійного фонду.
Як у тому анекдоті: этот чекист настолько соблюдал режим секретности, что даже когда в туалет ходил, на туалетную бумагу налагал гриф "совершенно секретно". Уже после завершения процесса
 показать весь комментарий
 
Він що, ідіот? Цитую ст. 9 Закону про РРО:
Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки НЕ застосовуються:
...

12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).

Крім того, згідно ст. 2 Закону про РРО безготівковий розрахунок не є розрахунковою операцією. Реєструвати через РРО треба "приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг)"


Може, він має на увазі, що зелені клоуни і наслідувачі податкової політики Азірова вирішили змінити ці норми закона? Так тоді хай так і каже! Де їх таких понабирали?
 показать весь комментарий
 
 
Скоріш за все, він просто профнепридатний. Сама ідея взагалі прикручувати касовий апарат до розрахункового рахунку одночасно і божевільна і технічно бузглузда. Мабуть людина у своєму житті жодного разу не цікавилась як працюють розрахунки через банк.
 показать весь комментарий
 
Есть экономисты - от Бога.
Почему у нас экономисты - от Ж-опы?
 показать весь комментарий
 
Откуда клоун таких кретинов берет??? Какой нахрен аппарат при безнале???
 показать весь комментарий
 
 
Приємно спостерігати, як горить вогонь, як тече вода, як з ФОПо-зебілів і реалізаторів на базарі та кіосках, з перукарок, з манікюрниць, з лохторату ЗЄ і Ю облізає зелена фарба.
 показать весь комментарий
 
кстати,как в *********.1в1.
там УЖЕ опробовали на узких скотах...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх