 Бундестаг будет голосовать за вопрос "Северного потока-2" на этой неделе, у нас есть больше времени для отстаивания украинской позиции на международной арене, - Разумков

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время согласительного совета спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"На прошлой неделе, к счастью, не состоялось голосование по Северному потоку-2. Это важный вопрос, связанный со стратегическими целями нашего государства, с вопросами национальной безопасности, не только Украины, но и многих государств Европейского Союза также", - рассказал Разумков.

По его словам, подключались к этим процессам различные органы власти, в том числе Верховная Рада Украины.

"У меня была возможность пообщаться с коллегами из Германии и на сегодня этот вопрос будут рассматривать все же, но уже на этой неделе. У нас появилось дополнительное время для освещения и отстаивания нашей позиции на международной арене", - отметил спикер Рады.

Напомним, в ночь на пятницу, 8 ноября, Бундестаг должен был принять решение по законопроекту об имплементации поправок к Газовой директивы ЕС, касающихся газопроводов, идущих в ЕС из третьих стран, в частности, "Северного потока-2".

Однако депутаты от "Альтернативы для Германии" инициировали перенос решения из-за того, что на заседании не было кворума.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон находится в другом положении, потому что не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее, - Моравецкий ответил на слова президента Франции о "коме НАТО"