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 Бундестаг будет голосовать за вопрос "Северного потока-2" на этой неделе, у нас есть больше времени для отстаивания украинской позиции на международной арене, - Разумков

Немецкий парламент на прошлой неделе не рассматривал вопрос о "Северном потоке-2" и перенес голосование на эту неделю. Украина имеет больше времени для отстаивания своей позиции.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время согласительного совета спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"На прошлой неделе, к счастью, не состоялось голосование по Северному потоку-2. Это важный вопрос, связанный со стратегическими целями нашего государства, с вопросами национальной безопасности, не только Украины, но и многих государств Европейского Союза также", - рассказал Разумков.

По его словам, подключались к этим процессам различные органы власти, в том числе Верховная Рада Украины.

"У меня была возможность пообщаться с коллегами из Германии и на сегодня этот вопрос будут рассматривать все же, но уже на этой неделе. У нас появилось дополнительное время для освещения и отстаивания нашей позиции на международной арене", - отметил спикер Рады.

Напомним, в ночь на пятницу, 8 ноября, Бундестаг должен был принять решение по законопроекту об имплементации поправок к Газовой директивы ЕС, касающихся газопроводов, идущих в ЕС из третьих стран, в частности, "Северного потока-2".

Однако депутаты от "Альтернативы для Германии" инициировали перенос решения из-за того, что на заседании не было кворума.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158898
 
 
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Да вы уже наотстаивали, со своей Партией холуёв.
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у нас есть больше времени для отстаивания украинской позиции на международной арене,

но мы опять все проср..ем - Разумков Бундестаг голосуватиме за питання "Північного потоку-2" цього тижня, у нас є більше часу для відстоювання української позиції на міжнародній арені, - Разумков - Цензор.НЕТ 6751
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Що за назва! "Бундестаг будет голосовать за вопрос "Северного потока-2"... Бундестаг вже визначився і це буде однозначно ЗА? Тоді про що триндіти?
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То все фігня.............
Цей газопровід будується і ніщо вже не зупинить його будівництво.
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Бундестаг будет голосовать за вопрос "Северного потока-2" на этой неделе, у нас есть больше времени для отстаивания украинской позиции на международной арене, - нічого у вас не буде. Вас зебілів ніхто не поважає.
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Тобто чесали щось пів-року, а тепер у вас є ще час - кілька днів?
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Разумков, привезите в бундестаг покалеченных украинских военных инвалидов. Пусть депутаты посмотрят.

У немцев еще есть послевоенный страх за злодеяния и концлагеря гитлера. Им просто надо обьяснить - БУДЕТЕ ВТОРОЙ РАЗ ОТВЕЧАТЬ ПЕРЕД МИРОМ ЗА ФИНАНСИРОВПНИЕ РУЦКОГО ОККУПАНТА .
Может и дойдет
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Вы власть импотентов, как внутри страны, так и на международной арене. Мало того, что не отстаиваете нац. интересы Украины, но и просрали все то, что было сделано с 2014 года. Одним словом - малоросы.
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Я думаю, що кацапи до Нормандського формату причеплять і транзит газу, і одержать своє. Бубочка може анулювати претензії України до Наросії, а й справді - ми ж зп кілька місяців з експортера електроенергії перетворились на імпортера, чим фінансуємо агресора. В бажанні миру ми отримуємо мир і він руцький.
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