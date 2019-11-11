 Бундестаг будет голосовать за вопрос "Северного потока-2" на этой неделе, у нас есть больше времени для отстаивания украинской позиции на международной арене, - Разумков

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время согласительного совета спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"На прошлой неделе, к счастью, не состоялось голосование по Северному потоку-2. Это важный вопрос, связанный со стратегическими целями нашего государства, с вопросами национальной безопасности, не только Украины, но и многих государств Европейского Союза также", - рассказал Разумков.
По его словам, подключались к этим процессам различные органы власти, в том числе Верховная Рада Украины.
"У меня была возможность пообщаться с коллегами из Германии и на сегодня этот вопрос будут рассматривать все же, но уже на этой неделе. У нас появилось дополнительное время для освещения и отстаивания нашей позиции на международной арене", - отметил спикер Рады.
Напомним, в ночь на пятницу, 8 ноября, Бундестаг должен был принять решение по законопроекту об имплементации поправок к Газовой директивы ЕС, касающихся газопроводов, идущих в ЕС из третьих стран, в частности, "Северного потока-2".
Однако депутаты от "Альтернативы для Германии" инициировали перенос решения из-за того, что на заседании не было кворума.
но мы опять все проср..ем - Разумков
Цей газопровід будується і ніщо вже не зупинить його будівництво.
У немцев еще есть послевоенный страх за злодеяния и концлагеря гитлера. Им просто надо обьяснить - БУДЕТЕ ВТОРОЙ РАЗ ОТВЕЧАТЬ ПЕРЕД МИРОМ ЗА ФИНАНСИРОВПНИЕ РУЦКОГО ОККУПАНТА .
Может и дойдет