EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  133  2
Материалы по теме:
Все про:разминирование (304) операция Объединенных сил (1781) разведение сил (75) Петровское (21)

 Процесс разминирования на месте разведения сил в Петровском начнется 12 ноября, - штаб ООС

Украинские саперы приступят к разминированию территории на месте разведения сил в Петровском Донецкой области 12 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил руководитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Александр Штупун.

По его словам, сегодня завершится разведение сил в Петровском, после чего должно начаться разминирование территории.

"В Петровском сейчас завершаются третьи сутки разведения. Сегодня в 12:00 украинская сторона сообщит через МИД и ОБСЕ, что практически завершила разведение. После этого разведения сил состоится верификация ОБСЕ. А после этого начнется разминирование территорий. Если все хорошо, если СММ ОБСЕ подтвердит, то по графику завтра должно начаться разминирование территорий", - сообщил Штупун.

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четверо украинских воинов получили минно-взрывные травмы на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3158897
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Молодцы ребята, оперативно работают. Порошенко 5 лет тянул кота за хвост, а тут пацан сказал- пацан сделал (всю Украину!)
 показать весь комментарий
 
 
А депутанам от СН влом убедиться САМОСТОЯТЕЛЬНО в том, что орки так же отошли со своих позиций, а потом уже срывать хлопцев с обжитых укреплений? Если орки до сих пор сидят в Станице Луганской, то как можно опять вступать в ту же кучу дерьма? Или условием Нормандской встречи уже стало открытие направлений на Мариуполь и Харьков?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх