 Рада в четверг может утвердить госбюджет на 2020 год, - Разумков

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал во время согласительного совета председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Я обращаюсь к комитету по вопросам бюджета на своем заседании рассмотреть и проанализировать представленный правительством проект бюджета на 2020 год на предмет учета тех бюджетных выводов Верховной Рады Украины, которые были предложены в бюджет на 2020 год и дать заключение комитета по проекту бюджета для того, чтобы скорее всего в четверг мы смогли рассмотреть этот важный законопроект. И, возможно, если все будет хорошо, поддержать и утвердить бюджет на 2020 год", - сказал Разумков.

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Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год в первом чтении. За него проголосовало 255 депутатов.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что доработанный проект государственного бюджета на 2020 год не предусматривает повышения налогов и содержит сокращение дефицита.