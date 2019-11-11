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 Политика Украины, Технологии
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Все про:Дмитрий Дубилет (41) диджитализация (12)

 Спецсвязь уничтожать не собираюсь. Предлагаю сделать ее менее затратной и более защищенной, - Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет пояснил, что его предложение о замене стационарных аппаратов спецсвязи на мобильные является лишь предварительной концепцией, требующей обсуждения на экспертном уровне.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я общался с журналистами у себя в кабинете и показал им 10 старых телефонов, которые стоят у моего рабочего места. Я сказал, что на поддержку правительственной связи Украина тратит миллиарды и, возможно, мы могли бы в будущем заменить эту советскую систему на нечто более эффективное", - написал Дубилет, реагируя на распространенную в СМИ информацию о том, что он планирует уничтожить спецсвязь.

По его словам, сам он не может ничего "планировать".

"Я могу предлагать эту концепцию на обсуждение обществу, Михаилу Федорову, который непосредственно курирует Госспецсвязь, новому главе этого органа Валентину Петрову и СНБО в целом", - пояснил министр.

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Также он поделился свои видением того, как можно попробовать сделать спецсвязь более надежной и эффективной.

В частности, он отметил, что "вместо этих древних телефонов (или, на первой стадии, дополнительно к ним) мы выдаем руководителям государства специальные смартфоны. На эти смартфоны установлено мобильное приложение для голосовой и текстовой связи, которое шифруется алгоритмами постквантумной криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать даже квантумнымы компьютерами). Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi... Такой проект мог бы сделать правительственную связь более защищенной, а бюджет - более эффективным".

Спецсвязь уничтожать не собираюсь. Предлагаю сделать ее менее затратной и более защищенной, - Дубилет 01
Спецсвязь уничтожать не собираюсь. Предлагаю сделать ее менее затратной и более защищенной, - Дубилет 02

Источник: https://censor.net.ua/n3158891
 
   
 Топ комментарии
 
Как всегда у команды зеленой плесени - 3,14здануть какой-то бред, а потом лепят тухлые отмазки. Как я уже устал от этого кошмара наяву в моей Украине((
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розкажіть тупілєту, що мережу, в яку будуть входити "захищені" смартфони, дуже легко покласти. І тоді зв'язку - 0!
Як це було на південній ділянці фронту на початку цього року, коли хуйлопі завезли новітні станції РЕБ.
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«которое шифруется алгоритмами постквантумной криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать даже квантумнымы компьютерами). Источник: https://censor.net.ua/n3158891»

«КВАНТУМНЬІЙ» !!!!!

МАМАДАРАГАЯ !!!!!!!!
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Как всегда у команды зеленой плесени - 3,14здануть какой-то бред, а потом лепят тухлые отмазки. Как я уже устал от этого кошмара наяву в моей Украине((
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розкажіть тупілєту, що мережу, в яку будуть входити "захищені" смартфони, дуже легко покласти. І тоді зв'язку - 0!
Як це було на південній ділянці фронту на початку цього року, коли ******* завезли новітні станції РЕБ.
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Він просто хоче викопати мідь і здати її як кольоровий метал - там нормальні бабки. Спецсвязь уничтожать не собираюсь. Предлагаю сделать ее менее затратной и более защищенной, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3619
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Спецсвязь уничтожать не собираюсь. Предлагаю сделать ее менее затратной и более защищенной, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4661

такий талановитий хлопчик! Синулька дубілєта, соратніка самого бєні!
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Він уяви не має, для чого ті спецслужби. Для нього найкраще, щоб спецслужби не заважали тирити бабло. Боїться конкуренції.
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І, зауважте, наскільки це полегшить роботу російської розвідки, зважаючи на те, що практично всі оператори мобільного звязку мають російське походження !!!
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"Я общался с журналистами у себя в кабинете Источник: https://censor.net.ua/n3158891

Тащо йому розказувати? Там же були «українські журналісти».
А вони знають і розуміють все про всьо.
За бабло.
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шо йому розказувати, якшо воно брєдіт постквантумнимі алгорітмамі???
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Прежде чем начать наступление, противник старается уничтожить средства связи противной стороны, тем самым нарушить и затрудник управление войсками.
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Прикинь, и это, в цирковой труппе клоунов, еще не самый конченный придурок!
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на поддержку правительственной связи Украина тратит миллиарды))))))))) мальчик полный "дубилет" !
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Как-же, как-же помню мега проект по шифрованию спец.мобильных.телефонов скремблерами\дескремблерами. Под мега проект бабки выделили, цельный департамент держспецзвязку работал, а закончилось: нету терминалов, нету денег и департамент разогнали, пошумели-пошумели и затихли.... Давно дело было, лет 8 назад
Ну давайте еще разочек
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пишіть в фесбуці: вам дешево, а фсб і так все знає
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«которое шифруется алгоритмами постквантумной криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать даже квантумнымы компьютерами). Источник: https://censor.net.ua/n3158891»

«КВАНТУМНЬІЙ» !!!!!

МАМАДАРАГАЯ !!!!!!!!
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точно!
шифровка буде почитнатися словами "Повз Гобі та Хінган..."))
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Цілком можливо, що колись наука це доведе.
Але поки що: «Квант (від лат. quantus - скільки) (англ. quantum, нім. Quant n) - елементарна дискретна неподільна частка певної фізичної величини. ...»

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Шо там доказувати??? У дупілєта вже постквантумні кампутери пиляця на рабочому столі
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А, ну да.
«Дадім бой офіціальной Стандартной моделі !!!!
Все на борьбу с продажнимі фізікамі коррупціонєрамі !!!!»

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Можешь и уничтожить, государство не обеднеет)
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Як це відобразиться на зарплатах і пенсіях? Жижеталізацією нарід не нагодуєш! Спецсвязь уничтожать не собираюсь. Предлагаю сделать ее менее затратной и более защищенной, - Дубилет - Цензор.НЕТ 1546
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Копеечным джаммером размером со спичечную коробку можно наглухо положить любой супер зашифрованный wi-fi.
Кому такая "спец" связь нужна?
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Треба пояснити - засоби беспеки і захисту на порядок дорожчі, ніж залізо, але ж дубілєт в команді СН - найбільш продвинутий юзер.
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Скажіть будь ласка а для чого нам спец-зв'язок коли ним без проблем користуються агенти ФСБ медведчук бойко шуфрич і їм подібні?
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Старий зв'язок найнадійніший.Смартфони можуть просто заглючити.я вже не кажу про інше.
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Нічого, він собі купить такий,що не заглючить. У Зебілів така реформа - вони економлять, економлять, а видатки на себе любимих усе збільшуються і збільшуються...
Якщо головному Зебілу можно пригнати трап до літака за 250 кусків, то чому Зебілам рангом нижче щось не вигадати? Комусь із них потрібна шалава, а комусь і дорога цяцька...
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SergTranscarpathian Ну всі смартфони можуть заглючити.Але навіть в США є спецзв'язок за старими технологіями.Це все повна дурість і вони це не зроблять.Вони навіть ідеологію змінили.Були лібертаріанцями,а стали між лібералами і соціалістами.
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Дубль два: Дубилет, при электромагнитном излучении вся твоя электроника накроется. Что предлагаешь? Остаться без связи в смутные времена?
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та воно ніколи не чуло, що таке РЕБ і для чого вони використовуються.
Хоча, може й чуло, але це було про ребе))
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А давайте оцифруємо пенсії і будемо, як у Моржовії видавати пенсіонерам пенсії е-баллами. Спецсвязь уничтожать не собираюсь. Предлагаю сделать ее менее затратной и более защищенной, - Дубилет - Цензор.НЕТ 7146
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Дебілєт як і всі зєлєбєні СНН спочатку ляпне якусь дурню , а потім довго розповідає що його не так зрозуміли , б він мав на увазі інше .
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спочатку вони говорять те що думають, і у що вірять, а потім фахівці їх відкапують і пояснюють як влаштований реальний світ
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всьо по сцінарію: випад - нєправільно понялі (вирвано із кантєкста, пошутіл) - опять випад
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Гавно проблема! В советское время было такое понятие "это не телефонный разговор". Думайте, что и куда говорить! Что в мобилку, а что в ВЧ....
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А Дубілет проводив референдум з приводу питань "Приватбанку"? Ти диви який! А вирішувати, яким має бути спецзв'язок мають не дубілети, а фахівці спецслужб.
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Фаховий банкір, дуже специфічного пост совкового фінансового ринку, і дійсний фахівець у галузі криптографії звязку, то різні речі...
Від слова зовсім...
Але трійочники і манкурти, привели до влади хуцповИх невігласів...
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це ти невіглас!!! До сіх пор не знаєш про квантумні кампутєри - і чого тебе в школі вчили???
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ІДІОТ!
телефон, стаціонарний, чи мобільний, це тільки оконечник!!! Можеш замість нього покласти телеграф, чи комп, різниці ніякої. Канал спец.зв'язку закриває зовсім інша апаратура. Але сподіваюсь у тебе вистачить мізків не показувати її журналістам...
Чому стаціонар, а не мобілка? Бо на відрізку між телефоном і апаратурою ЗАЗ йде відкритий сигнал, який зняти із кабеля значно важче, ніж із радіосигналу. Сигнал із екранірованого стац. телефонного апарату не знімеш ні з скла вікна (за допомогою лазерного проміню) ні із радіатора опалення у сусідньому будинку, ні із мережі електроживлення, а з мобіли знімеш. Звісно, зараз набіжать адепти шифрування інформації із своїм брєдом, але по перше - ми не виробляємо такі програми і гарантувати їх 100% надійність не можемо.
Колись давно, перед Фолклендською війною, Аргентина придбала у Франції протичовнові ракети, та ось під час війни, під тиском В.Британії, Франція деактивувала усі ці ракети і лишила аргентинський флот без захисту. Звісно, що при продажу цих ракет, про дану "опцію" їм нічого не повідомили. Так може бути і з усіма цими мессенджерами та додатками.
Більше того, розмовляючи по моб.телефону у неконтрольованому приміщенні (а саме для його йому він потрібний, щоби шарахатись "по метро і обговорювати держ.таємницю (інакше у чому проблема із стаціонаром?) він стає доступним для взагалі елементарного зняття інформації. Останні приклад, переписка "слуги народу" у залі ВРУ із проституткою. Допоміг йому захищений мессенджер?
П.С. мабуть спеціалісти роз'яснили цьому ідіоту що до чого, а воно тепер не знає як виправдати свій ідіотизм.
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Зовсім недавня інформація про випадок коли Австрія на відстані заблокувала проданий підарашці нафтовий комплекс.
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нема вже того ЗАЗу чи ЗАСу, як я звик з армії. Укртелеком викопав на кольорові метали, десь недавно про це був сюжет на тб. напевно Абрикоса, тобто Прикво теж вже нема. а всі ці стільникові і антенні балалайки глушать або електронікою або як за совка легеньким ядерним вибухом в ближньому космосі
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Один тупий Зебіл військову прокуратуру під час війни збирається ліквідувати, інший спец.зв'язок... Руйнувати не будувати, що ви збудували за пів року???
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квантуумний кампутєр постройєн на винчєстєрах Quantum™
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Процес пішов. Свого часу влада Януковича подарувала Ахметову Укртелеком. Як тільки путін розпочав війну на Донбасі, Ахметов відразу почав нищити Дирекцію Первинної Мережі - єдину альтернативу спцзв'язку. Без Дирекції Первинної Мережі, на відтворення якої ************ десятиріччя та шалені кошти, і без спецзв'язку, Україна абсолютно беззахисна навіть перед найслабшим агресором.
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воно собирайєця обговорювати свій концерт з ікспердним співтовариством, плєсєнь Зє!льона
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Дебілєт нічим не відрізняється від своїх ЗЄпартійників: спочатку пиз@анув щось, а потім виправдовується.
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товоно провоціровало икспєрднойє соопчєство - хотєл іх на постквантумной мякінє провєсті
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рібята!!!! Хто щас страной управляє?!?!?!?!
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'Алгоритми,які не можуть зламати навіть квантомні комп'ютери''

Що він несе? Це схоже на пропагандистську дурість москалів,з помилками.І це нові і молоді лиця?

''Чому потрібно видавати спеціальні смартфони,а не встановлювати додаток на звичайні''

Спеціальні це які?
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чекаємо на постквантумную связь в ФотоЖабах та у Рибнікова
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