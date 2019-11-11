 Спецсвязь уничтожать не собираюсь. Предлагаю сделать ее менее затратной и более защищенной, - Дубилет

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я общался с журналистами у себя в кабинете и показал им 10 старых телефонов, которые стоят у моего рабочего места. Я сказал, что на поддержку правительственной связи Украина тратит миллиарды и, возможно, мы могли бы в будущем заменить эту советскую систему на нечто более эффективное", - написал Дубилет, реагируя на распространенную в СМИ информацию о том, что он планирует уничтожить спецсвязь.
По его словам, сам он не может ничего "планировать".
"Я могу предлагать эту концепцию на обсуждение обществу, Михаилу Федорову, который непосредственно курирует Госспецсвязь, новому главе этого органа Валентину Петрову и СНБО в целом", - пояснил министр.
Также он поделился свои видением того, как можно попробовать сделать спецсвязь более надежной и эффективной.
В частности, он отметил, что "вместо этих древних телефонов (или, на первой стадии, дополнительно к ним) мы выдаем руководителям государства специальные смартфоны. На эти смартфоны установлено мобильное приложение для голосовой и текстовой связи, которое шифруется алгоритмами постквантумной криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать даже квантумнымы компьютерами). Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi... Такой проект мог бы сделать правительственную связь более защищенной, а бюджет - более эффективным".
Як це було на південній ділянці фронту на початку цього року, коли ******* завезли новітні станції РЕБ.
такий талановитий хлопчик! Синулька дубілєта, соратніка самого бєні!
Тащо йому розказувати? Там же були «українські журналісти».
А вони знають і розуміють все про всьо.
За бабло.
Ну давайте еще разочек
«КВАНТУМНЬІЙ» !!!!!
МАМАДАРАГАЯ !!!!!!!!
шифровка буде почитнатися словами "Повз Гобі та Хінган..."))
Але поки що: «Квант (від лат. quantus - скільки) (англ. quantum, нім. Quant n) - елементарна дискретна неподільна частка певної фізичної величини. ...»
«Дадім бой офіціальной Стандартной моделі !!!!
Все на борьбу с продажнимі фізікамі коррупціонєрамі !!!!»
- пісік-туалєтік
🤗
Кому такая "спец" связь нужна?
Якщо головному Зебілу можно пригнати трап до літака за 250 кусків, то чому Зебілам рангом нижче щось не вигадати? Комусь із них потрібна шалава, а комусь і дорога цяцька...
Хоча, може й чуло, але це було про ребе))
Від слова зовсім...
Але трійочники і манкурти, привели до влади хуцповИх невігласів...
телефон, стаціонарний, чи мобільний, це тільки оконечник!!! Можеш замість нього покласти телеграф, чи комп, різниці ніякої. Канал спец.зв'язку закриває зовсім інша апаратура. Але сподіваюсь у тебе вистачить мізків не показувати її журналістам...
Чому стаціонар, а не мобілка? Бо на відрізку між телефоном і апаратурою ЗАЗ йде відкритий сигнал, який зняти із кабеля значно важче, ніж із радіосигналу. Сигнал із екранірованого стац. телефонного апарату не знімеш ні з скла вікна (за допомогою лазерного проміню) ні із радіатора опалення у сусідньому будинку, ні із мережі електроживлення, а з мобіли знімеш. Звісно, зараз набіжать адепти шифрування інформації із своїм брєдом, але по перше - ми не виробляємо такі програми і гарантувати їх 100% надійність не можемо.
Колись давно, перед Фолклендською війною, Аргентина придбала у Франції протичовнові ракети, та ось під час війни, під тиском В.Британії, Франція деактивувала усі ці ракети і лишила аргентинський флот без захисту. Звісно, що при продажу цих ракет, про дану "опцію" їм нічого не повідомили. Так може бути і з усіма цими мессенджерами та додатками.
Більше того, розмовляючи по моб.телефону у неконтрольованому приміщенні (а саме для його йому він потрібний, щоби шарахатись "по метро і обговорювати держ.таємницю (інакше у чому проблема із стаціонаром?) він стає доступним для взагалі елементарного зняття інформації. Останні приклад, переписка "слуги народу" у залі ВРУ із проституткою. Допоміг йому захищений мессенджер?
П.С. мабуть спеціалісти роз'яснили цьому ідіоту що до чого, а воно тепер не знає як виправдати свій ідіотизм.
Цей вінт десь на М70.
Що він несе? Це схоже на пропагандистську дурість москалів,з помилками.І це нові і молоді лиця?
''Чому потрібно видавати спеціальні смартфони,а не встановлювати додаток на звичайні''
Спеціальні це які?