 Без США ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно себя защитить, - Маас ответил на слова Макрона о "коме НАТО"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своей статье для издания Spiegel online написал, что официальный Берлин и дальше будет поддерживать Североатлантический альянс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Он напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО" и подчеркнул, что без США ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно себя защитить. Глава немецкого МИД подчеркнул, что нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уже подтвердило этот факт.

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Маас отметил, что вести внешнюю политику и политику безопасности без Вашингтона было бы безответственным, а отделение европейской безопасности от американской назвал опасным шагом.



По его словам, даже если Европа однажды сможет прийти к тому, чтобы самостоятельно отстаивать свою безопасность, НАТО все равно нужно стремиться сохранить.



При этом Маас в очередной раз выступил за создание Совета безопасности Евросоюза. Он назвал этот орган "местом, в котором европейцы смогут совместно проводить работу в сферах международной политики и безопасности в рамках институтов ЕС и за их пределами".

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При этом, по словам Мааса, Великобритания должна участвовать в работе Совета безопасности ЕС даже после того, как она покинет Евросоюз, а США должны стать важным партнером этого совета.

Макрон в интервью журналу The Economist раскритиковал нынешнее состояние Альянса: Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, но Альянс "впал в кому".