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Все про:НАТО (6557) Макрон (337) Маас (93)

 Без США ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно себя защитить, - Маас ответил на слова Макрона о "коме НАТО"

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО", министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что вести внешнюю политику и политику безопасности Евросоюзу без США было бы безответственным шагом, отделение европейской безопасности от американской он назвал опасным.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своей статье для издания Spiegel online написал, что официальный Берлин и дальше будет поддерживать Североатлантический альянс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Он напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО" и подчеркнул, что без США ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно себя защитить. Глава немецкого МИД подчеркнул, что нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уже подтвердило этот факт.

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Маас отметил, что вести внешнюю политику и политику безопасности без Вашингтона было бы безответственным, а отделение европейской безопасности от американской назвал опасным шагом.

По его словам, даже если Европа однажды сможет прийти к тому, чтобы самостоятельно отстаивать свою безопасность, НАТО все равно нужно стремиться сохранить.

При этом Маас в очередной раз выступил за создание Совета безопасности Евросоюза. Он назвал этот орган "местом, в котором европейцы смогут совместно проводить работу в сферах международной политики и безопасности в рамках институтов ЕС и за их пределами".

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При этом, по словам Мааса, Великобритания должна участвовать в работе Совета безопасности ЕС даже после того, как она покинет Евросоюз, а США должны стать важным партнером этого совета.

Макрон в интервью журналу The Economist раскритиковал нынешнее состояние Альянса: Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, но Альянс "впал в кому".

Источник: https://censor.net.ua/n3158890
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошо, что там ещё остались вменяемые политики. вангую, если эуропейцы отделят свою систему безопасности от американской, то, по своему обыкновению и по старой эуропейской традиции тотчас пересрутся между собой и устроят очередную войнушку. Особенно это касается Германии и Франции. Два брата-акробата.
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Пока в США "главнокомандующий" Трампупушка, он же Дохлая Белка, надежда на США как оплот НАТО неоправданный оптимизм. Даже если его не изберут на второй срок, то США и НАТО придется еще долго выкарабкиваться из того куда их завела "нескончаемая мудрость " этого субъекта. ( ну а если изберут, то разрушительная программа развала и нивелирования единства Запада будет запущена безвозвратно)
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Хоспадя, это ж пиздец какой-то. Более полумиллиарда людей, второй ВВП в мире, ядерное оружие и в итоге - "не в состоянии эффективно себя защитить". Клоуны, вы, блять, и больше никто.
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Хорошо, что там ещё остались вменяемые политики. вангую, если эуропейцы отделят свою систему безопасности от американской, то, по своему обыкновению и по старой эуропейской традиции тотчас пересрутся между собой и устроят очередную войнушку. Особенно это касается Германии и Франции. Два брата-акробата.
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Англійці щось знають - етот брексіт не спроста.
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Англійці завбачливі, тому й хотять звалити з цього дурдому.
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Вот она, настоящая дискуссия холодильника с телевизором про слова Макрона!
Особую пикантность ей придаёт тот факт, что ни первый, ни второй читать не умеет, как и не имют ушей.
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Другими словами Маас говорит, что объединенная армия ЕС не в состоянии противостоять армии РФ?
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Пока в США "главнокомандующий" Трампупушка, он же Дохлая Белка, надежда на США как оплот НАТО неоправданный оптимизм. Даже если его не изберут на второй срок, то США и НАТО придется еще долго выкарабкиваться из того куда их завела "нескончаемая мудрость " этого субъекта. ( ну а если изберут, то разрушительная программа развала и нивелирования единства Запада будет запущена безвозвратно)
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Макрону з Ху*лом ніякі нати не страшні, бо вони знайшли один-одного. Згадується дружба Наполеона з Александром І і наслідки цих взаємин.
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Хоспадя, это ж ****** какой-то. Более полумиллиарда людей, второй ВВП в мире, ядерное оружие и в итоге - "не в состоянии эффективно себя защитить". Клоуны, вы, *****, и больше никто.
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