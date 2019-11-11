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 Депутат Одесского облсовета, его брат и отец-священник избили прихожанина собора Рождества Христова, - Одесская епархия ПЦУ

Депутат Одесского облсовета вместе с братом и отцом-священником избили прихожанина собора Рождества Христова Одесской епархии ПЦУ. Отмечается, что экс-настоятель собора и его семья уже неоднократно "творят физические бесчинства в отношении духовенства и верующих ПЦУ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Одесской епархии ПЦУ.

Согласно сообщению, вчера, 10 ноября, зафиксирован очередной факт попытки физического давления на верующих Одесской епархии в кафедральном соборе Рождества Христова. По мнению епархии, он может нести в себе признаки уголовного преступления.

"Речь идет о действиях депутата Одесского областного совета от партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Романа Сеника, его брата Ивана и отца Виталия (бывшего священника собора), которые втроем жестоко избили одного из прихожан, о чем заявлено в органы Национальной полиции", - говорится в сообщении.

В епархии сообщили, что Виталию Сеннику, который ранее был настоятелем указанного храма, расположенного в центре города (ул. Пастера, 5), 9 месяцев тому назад запретили в нем богослужение.

"Не имея никаких документов, данные лица силой захватили помещение собора, срывают процесс становления Православной церкви Украины на территории города и Одесской области, нарушают нормы отечественного законодательства", - сообщили в епархии.

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Депутат Одесского облсовета, его брат и отец-священник избили прихожанина собора Рождества Христова, - Одесская епархия ПЦУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158889
 
 
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Тобто РПЦ почала займатися насиллям Депутат Одесского облсовета, его брат и отец-священник избили прихожанина собора Роджества Христова, - Одесская епархия ПЦУ - Цензор.НЕТ 3830
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Тобто РПЦ почала займатися насиллям Депутат Одесского облсовета, его брат и отец-священник избили прихожанина собора Роджества Христова, - Одесская епархия ПЦУ - Цензор.НЕТ 3830
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почала займатися насиллям\\\\\\\\


Невзоров зі смаком описав як "скальпували вогнем" "єретиків" і "ж*довствующих"..... рпц це і є насилля.
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Так пусть возрадуется раб Боший - Боб так "верупроверял". Если с молитвой, бодро терпел проверку веры - будет вечно играть на флейте и нахваливать Саваофа Депутат Одесского облсовета, его брат и отец-священник избили прихожанина собора Рождества Христова, - Одесская епархия ПЦУ - Цензор.НЕТ 696 (после того как подохнет, а лучше - когда от этих побоев окочурится))
Если недовольно воспринял "испытаниеверы" = "гореть вечно"
Все же так просто - не смейте даже штрафовать этих мущинок, так как они всего лишь орудие в когтях Боших)
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у Гундяєвців Своя свята троїца - Сралін, ***** і радянська влада.
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