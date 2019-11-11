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 Почти 60% жителей оккупированного Донбасса не имеют доступа к украинским общенациональным телеканалам, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Доминирующий источник информации для живущих за линией разграничения - российское телевидение.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенном при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

Согласно данным исследования, участники опроса смотрят преимущественно российское телевидение — "Россия 1" (43,4%), НТВ/НТВ Мир (25,9%), "Россия 24" (19%), "Первый" (11,8%), ТНТ (10,2%), "Звезда" (8,6%), СТС (8,1%), ТВ-3 (7%). В первой десятке этого списка и два "сепарских" канала — "Оплот ТВ" (без уточнения 1 или 2) с 13,6% и "Луганск 24" с 12,5%. Третий по популярности местный канал — "Новороссия ТВ" — смотрят 6% отвечавших на вопросы (в рейтинге он занимает 12-е место).

А вот украинские каналы появляются лишь во втором десятке списка. На 14-м месте (и первом из украинских) "5 канал" (его включают 4,7% участников опроса), на 16-м — "Интер" (4,6%), на 17-м — "1+1" (4%), на 26-м — СТБ (2,3%). В то же время ТРК "Украина", один из самых рейтинговых каналов в стране, занял в ОРДЛО 32-е место — 1,6%. Это — 21 чел. из 1606 опрошенных. А новостной телеканал "112 Украина" находится на 42-м месте с 0,8% участников опроса (11 чел.).

Почти 60% жителей оккупированного Донбасса не имеют доступа к украинским общенациональным телеканалам, - опрос 01
Инфографика: Зеркало недели

В целом же, как следует из ответов респондентов, они имеют возможность смотреть украинские телеканалы - и общенациональные, и местные. Двое из пяти участников опроса имеют без ограничений, частичный или непостоянный доступ к общенациональным каналам, к местным - 14,2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соцопрос на неподконтрольном Донбассе: Крым - российский, на востоке - "внутренний конфликт", будущее региона - с Россией. ИНФОГРАФИКА

Но для 58,6% опрошенных жителей ОРДЛО украинские общенациональные телеканалы недоступны вообще, а для 84,9% - недосягаемы и местные. Часто это объясняется технической причиной: радиус действия украинских телевышек не позволяет покрывать всю оккупированную территорию. Впрочем, кто-то в аналогичной ситуации решил проблему, установив спутниковые антенны. Однако многих останавливает от покупки их стоимость. А может все дело в том, что у жителей "потустороннего Донбасса" просто нет потребности смотреть украинское ТВ?

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Источник: https://censor.net.ua/n3158887
 
 
 Топ комментарии
 
Почти 60% жителей оккупированного Донбасса не имеют доступа к украинским общенациональным телеканалам, - опрос.

А до этого десятилетиями имели, и шо? Генетические заболевания неизлечимы.
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Все разговоры об отсутствии доступа - ЛОЖЬ.Кто хочет,тот делает все чтобы иметь,а кто не хочет,так вы ему вышку во дворе поставьте,он все равно не будет смотреть укр.ТВ.Там НЕ ХОТЯТ смотреть укр.телевидение по причине антиукраинских убеждений.И эта тенденция не военного времени.Еще до войны было горомное число знакомых,которые ПРИНЦИПИАЛЬНО не смотрели укр.каналы.Хватит манипулировать и заниматься САМООБМАНОМ.Пора сказать правду,горькую но правду - ордло надо объявлять оккупированной территорией,укреплять ВСУ и оборону в целом и идти,не оглядываясь на ордло,вперед.
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Были бы у них мертвечуковские телеканалы то и кацапских не нада...
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Почти 60% жителей оккупированного Донбасса не имеют доступа к украинским общенациональным телеканалам, - опрос.

А до этого десятилетиями имели, и шо? Генетические заболевания неизлечимы.
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А ви ще промоніторте, скільки жителів України, які мають доступ до цих ресурсів - реально дивляться їх? Почти 60% жителей оккупированного Донбасса не имеют доступа к украинским общенациональным телеканалам, - опрос - Цензор.НЕТ 1131
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Где борьба Украины в информ пространстве? Где украинская пропаганда на весь мир? Где передачи 95-го кватрала, высмеивающие имперскую политику РФ, "политбюро", "русский мир"?
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И слава Богу. Потому что они бы в 7 из десяти случаев видели бы на телеэкране Медведчука, Рабиновича, Шуфрича, Королевскую, Надюху минометчицу, Лукаш,Портнова и дальше по списку. И тогда у них еще больше укрепилась вера в то что их российские каналы вещают " чистую правду"
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насколько я знаю, с начала 2020-го года вся украина поимеет сложности с доступом к украинским каналам, транслируемым со спутника (а это почти все села и городки без кабельного). типа, покупайте приставки с позначкою УТБ за 1000+ гривен, и будет вам счастье. вы е..нулись там совсем?! будут смотреть бесплатные орт и нтв.
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З початку 2020-го року українські канали будуть дивитися в ОРДЛО вже не 60% а від сили 10-20%. Україна іде правильною дорогою - всі дивіться російське телебачення. До цього я зовсім не дивився російського телебачення а після нового року буду дивитися тільки російське телебачення .
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дайте сивохе антену пускай налаживает связь с одебилинными тереториями......
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Да там и до событий рашкины каналы были в фафоре- досмотрелись !!!
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Все разговоры об отсутствии доступа - ЛОЖЬ.Кто хочет,тот делает все чтобы иметь,а кто не хочет,так вы ему вышку во дворе поставьте,он все равно не будет смотреть укр.ТВ.Там НЕ ХОТЯТ смотреть укр.телевидение по причине антиукраинских убеждений.И эта тенденция не военного времени.Еще до войны было горомное число знакомых,которые ПРИНЦИПИАЛЬНО не смотрели укр.каналы.Хватит манипулировать и заниматься САМООБМАНОМ.Пора сказать правду,горькую но правду - ордло надо объявлять оккупированной территорией,укреплять ВСУ и оборону в целом и идти,не оглядываясь на ордло,вперед.
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Передавали інформацію, що рашинські канали глушать. Виявляється - це брехня. У нас не держава, а суцільний фейк. Клоун, ти чому не проводиш державну політику в сфері комунікацій ? Якщо не можеш, то краще вдавись. Так буде краще усім.
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А может все дело в том, что у жителей "потустороннего Донбасса" просто нет потребности смотреть украинское ТВ?

А что там смотреть? Новости про мудаков? Про жуликов и клоунов? 90% новостей - это прямой негатив. Так уж лучше не смотреть.
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