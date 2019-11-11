 Отчеты НБУ показывают, что бизнес сужается - надвигается экономический коллапс, - нардеп Бондарев

Об этом в своем блоге написал народный депутат Константин Бондарев.
"Если зайти на сайт Национального банка Украины, там есть отдельные отчеты, которые Национальный банк отправляет в Вашингтон в МВФ. Так вот, в этом отчете есть несколько интересных показателей, которые вы можете там увидеть и сравнить", - указал Бондарев.
"Портфельные инвестиции в нормальный экономически развитых странах − это сколько бизнес этой страны разместил на внешних рынках ценных бумаг, привлек таким образом к себе в бизнес денег и это показатель роста экономики, но не в нашем случае. Потому что 99% портфельных инвестиций в Украине − это деньги, которые привлекает, не бизнес, а страна. Так вот 2 показателя: портфельные инвестиции − больше 4 миллиардов долларов, прямые инвестиции − это какой-либо бизнесмен-иностранец привез деньги в Украину, профинансировал строительство какого-то предприятия, их, послушайте, чуть больше одного миллиарда", - отметил нардеп.
"Вдумайтесь, 4 миллиарда и 1 миллиард − в 4 раза разница. Вы знаете, так было в Греции перед дефолтом, так было в Чили и Аргентине. Это говорит о том, что надвигается коллапс… Я уверен, что очень высока вероятность, что у нас через 6 месяцев начнется экономический коллапс: будет расти непомерно курс доллара, будут другие проблемы. Почему? Да, потому, что бизнес сужается. А занимаем мы деньги, как государство, где только можем. Кстати, золотовалютные запасы Украины только за 3 месяца уменьшились на 1 миллиард долларов", - резюмировал Бондарев.
Помню посты перед выборами:
- "Получил рабочую визу, если победит Зе, останусь в Украине, никуда не поеду!"
- "Брат в Чехии на заработках, сказал - если победить Зеленский, сразу вернётся."
И Т.д.
Где сейчас эти мечтатели???
Искренне надеюсь что в результате этих реформ вы тупари снимите последние трусы...
При отсутствии мозга...голая срака саме то шо вам ИВ прописал!)))
Вот свадебный фотограф...и мамахохотала...те да...экономисты...дипломированные...
От какой партии депутат?
От Юли!
Вот если бы она....
А то крышка упадет!))))
Розмови про так звану"ринкову"ціну на газ - безсоромний обман українців.Ціна на газ для населення України не встановлюється ринком.
Скількі платитимуть за нього громадяни,сьогодні вирішує одна людина,- ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ!
Юлія Тимошенко 2019рік