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 Экономика
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Все про:Бондарев (25) НБУ (4512) экономика (3531)

 Отчеты НБУ показывают, что бизнес сужается - надвигается экономический коллапс, - нардеп Бондарев

Экономическая ситуация в Украине схожа с Грецией или Чили перед дефолтом.

Об этом в своем блоге написал народный депутат Константин Бондарев.

"Если зайти на сайт Национального банка Украины, там есть отдельные отчеты, которые Национальный банк отправляет в Вашингтон в МВФ. Так вот, в этом отчете есть несколько интересных показателей, которые вы можете там увидеть и сравнить", - указал Бондарев.

"Портфельные инвестиции в нормальный экономически развитых странах − это сколько бизнес этой страны разместил на внешних рынках ценных бумаг, привлек таким образом к себе в бизнес денег и это показатель роста экономики, но не в нашем случае. Потому что 99% портфельных инвестиций в Украине − это деньги, которые привлекает, не бизнес, а страна. Так вот 2 показателя: портфельные инвестиции − больше 4 миллиардов долларов, прямые инвестиции − это какой-либо бизнесмен-иностранец привез деньги в Украину, профинансировал строительство какого-то предприятия, их, послушайте, чуть больше одного миллиарда", - отметил нардеп.

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"Вдумайтесь, 4 миллиарда и 1 миллиард − в 4 раза разница. Вы знаете, так было в Греции перед дефолтом, так было в Чили и Аргентине. Это говорит о том, что надвигается коллапс… Я уверен, что очень высока вероятность, что у нас через 6 месяцев начнется экономический коллапс: будет расти непомерно курс доллара, будут другие проблемы. Почему? Да, потому, что бизнес сужается. А занимаем мы деньги, как государство, где только можем. Кстати, золотовалютные запасы Украины только за 3 месяца уменьшились на 1 миллиард долларов", - резюмировал Бондарев.

Источник: https://censor.net.ua/n3158886
 
   
 Топ комментарии
 
Та ну! Он слуги сказали що у нас економічний прорив!
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Ох уж этот шоколадный барыга.....
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Ви не зовсім праві. В 2014 році Захід нам відкрив свій ринок в надії, що ми почнемо робити РЕАЛЬНІ економічні реформи. Для такої країни, як наша термін таких ререформ до 3-х років. Подібна стратегія була у свій час і до інших пост-радянських країн: Прибалтики ,Польщі, Румунії і т.д. Так ось ВСІ ці країни зробили реальні реформи. В нашому випадку Петя -барига реформував лише свої офшори. Вже 2 роки тому Захід зрозумів, що не в коня корм. Звідси і зміна його курсу на відновлення співпраці з Росією. І власне він правильно робить:навіщо підтримувуати країну яка: а) жодних РЕАЛЬНИХ санкцій проти свого агресора не ввела ( а від Зходу вимагає) б) бізнес агресора в Україні процвітає і бізнес президента в країні-агресор прорцвітає теж, в) жодних РЕАЛЬНИХ економічних реформ за 3 роки не провела. Ми просрали свій шанс. Теперішня влада не найкраща, але клубок економічних проблем і проблем довіри на Заходлі зав,язала не вона а Петя барига.
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Україна вистояла в 2014 році і дефолту, а зараз до влади прийшло ЗЄчмо, яке тихцем просуває ідею свого боса про дефолт і все до цього йде.
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Та ну! Он слуги сказали що у нас економічний прорив!
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Все правильно сказали, в них економічний прорив в державній кишені. Тобто діра і вітер свище. Отчеты НБУ показывают, что бизнес сужается - надвигается экономический коллапс, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 92
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Це просто неможливо! Прямітєство рёхварматарав, під страхом харакірі планують 40% зростання! Отчеты НБУ показывают, что бизнес сужается - надвигается экономический коллапс, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 4772
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А если бы на его месте был #какойтодурачок#
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Та да, просто экономический прорыв. Взрыв вовнутрь...

Помню посты перед выборами:
- "Получил рабочую визу, если победит Зе, останусь в Украине, никуда не поеду!"
- "Брат в Чехии на заработках, сказал - если победить Зеленский, сразу вернётся."
И Т.д.

Где сейчас эти мечтатели???
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Цілими ешелонами бідно, але охайно вдягнені заробітчани повертаються в Україну, співаючи народних пісень та славлячи великого ЗЕ!
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Позасовывали языки в жопу и сидят в ЕС на зароботках...
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А как же (Мы Фсе за вАлодьЙЮ гАлАсАвали) ? Звіти НБУ показують, що бізнес звужується - насувається економічний колапс, - нардеп Бондарєв - Цензор.НЕТ 7906
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Можу викласти пост одного з таких мєчтатєлєй.

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Эпоха бедности закончилась... началась эпоха бедности, невежества и идиотизма...
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Саме смішне тут що Славік- саме так його звати- після закінчення ПТУ в 1997 році, здається, так ніде й не працював...
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Це просто наближення закинчення эпохи ЗЕбожиння!)))
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ЗЕфунтики...витаем вас с потужными ЗЕреформами!))))
Искренне надеюсь что в результате этих реформ вы тупари снимите последние трусы...
При отсутствии мозга...голая срака саме то шо вам ИВ прописал!)))
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Профукают зебилы все то, что "барыга кровавый" им оставил и пойдут дальше Скотов снимать. Ведь беня ж не просто так на дефолт намекал...
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И не говори...Трускавецких аккадемий не заканчивал....какой из него может быть экономист..
Вот свадебный фотограф...и мамахохотала...те да...экономисты...дипломированные...
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Что же теперь будет с экономическим ростом на 40 процентов от премьер министра с дипломом не государственного образца? А как же зарплаты учителям от 4000$?
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Вы не поняли, рост на 40% у них на их личный счетах в офшорах. И зарплата личным учителям их детей 4000 долларов США. На Кипре.
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Беня же сказал дефолт....значит дефолт...
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Які інвестиції? Половина було просто повернення крадених грощей шляхом офшорних компаній - нібито іноземні інвестиції. а що зараз?
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Ох и морды лица,такие открытые,дружелюбные,распологающие к доверию,особенно двое ближних ...
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И все что сделало зеленое болото для экономики - это кассовые аппараты для малого бизнеса и узаконеное тотальное стукачество о котором даже моль путин в своей засрашке не может мечтать.
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не раскачивайте пианино,мешаете играть!дайте ему научиться!
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народный депутат Константин Бондарев.Источник: https://censor.net.ua/n3158886

От какой партии депутат?
От Юли!
Вот если бы она....
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Украина все эти годы жила на кредиты МВФ. А сейчас они отказали в выдаче 3 миллиардов долларов. Если МВФ не будет долго тянуть с кредитом все продолжится как обычно.
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Как можно долго жить на кредиты? Проценты с чего отдавать? Кредиты выдавали что бы пенсии и субсидии на ЖКХ выдавать?
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Любой кто приходит к власти думает - дефолт? только не при мне! И это может продолжаться до бесконечности.
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ігарьвалєрьіч сказал: "нічєво страшнава, дефолт так дефолт"
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Мальчики в коротких штанишках не ведают, что творят.
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Вообще то идёт новый мировой экономический кризис..самые дохлые экономики лягут первыми..
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Да да да...Бубачтка нівінаватая! Ана нізнала пра надвігащійся крізіззз!
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Клятий "барига" - він знав що іде "новый мировой экономический кризис".
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Та тут хоч бубочка, хоч барижка - все одно піпець.. стілько років без реальних економічних реформ даються в знаки..
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А какой-то зелёный экономист говорил, что поскольку Украина не интегрирована в мировую экономику, то мы падаем позже остальных, но падаем глубже. Це перемога, я считаю.
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Такое вроде Юля в своё время молола..не..?
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Вот они как раз меньше всего и страдают от этого ,потому что не интегрированы в мировой бизнес.Так что минус зебобик ,не зачет по списанию проблем на мировой кризис.!Проблема в дилетантах у руля,люди правят которые организовывали,максимум концерт на 500 человек и все.И даже эти концерты были убыточны.А вы про мировую экономику.
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Епоха зубожіння закінчилась - почалася епоха злиднів.
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Ох ти ж бубочка - як хочеться поцілувати тебе з розгону і з ноги.
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Хочу привести цитату з Нового курсу України!!!

Розмови про так звану"ринкову"ціну на газ - безсоромний обман українців.Ціна на газ для населення України не встановлюється ринком.

Скількі платитимуть за нього громадяни,сьогодні вирішує одна людина,- ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ!

Юлія Тимошенко 2019рікЗвіти НБУ показують, що бізнес звужується - насувається економічний колапс, - нардеп Бондарєв - Цензор.НЕТ 1205
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этот тот бондарев, который доллар по 100 обещал. паникёр и пустозвон.
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эта зима будет решающей в экономике, весна покажет кто где....
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економіка України - приблизно виглядає так
Звіти НБУ показують, що бізнес звужується - насувається економічний колапс, - нардеп Бондарєв - Цензор.НЕТ 8623
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вообще-то на осень приходится основные выплаты по внешним долгам. Почему-то когда при пеце он выплачивал 2 лярда никакого коллапса не предвиделось. Что за туфта для 25% безмозгой ылиты?
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бывший социалист Мороза и нынешний бютовец ....... как он еще не заволал : Заводы рабочим! Землю крестьянам!
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Вот пиз-ны,не лох только на этой недели на тесле хвастался ,что доллара по 100 еще нет!
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Кто Коломойского в хранилище впустил?
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Не перед дефолтом, а перед возрождением! Алые стяги с черным солнцем снова взовьются над Европой, и понесут спасение и надежду всем нашим народам!
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Ви це зробили разом, Але ще можете пів року жирувати на тому, що вам заробив ненависний путіну, ну і звичайно вам - Порох! Любітелі вухами!
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