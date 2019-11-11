EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  3942  19
Материалы по теме:
Все про:Житомирщина (767) охота (118) убийство (5385) Вороненков (205)

 Пархоменко стрелял первым: стали известны подробности гибели адвоката подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова

Стали известны подробности гибели Святослава Пархоменко - адвоката подозреваемого по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.

10 ноября около 11:30 вблизи с. Царевка в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов между егерями общественной организации "Радомышльские охотники" и неизвестными охотниками возник конфликт. Мужчин заподозрили в браконьерстве. 

Отмечается, что Пархоменко в ходе конфликта ранил охотника из незарегистрированного пистолета, последний выстрелил в Пархоменко из ружья и убил его.

Потерпевшего охотника госпитализировали, а оружие изъяли. 

Предварительная квалификация события - ст. 15 (Покушение на преступление), ст.115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что адвокат подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова Пархоменко погиб во время конфликта между егерями и охотниками в лесу на Житомирщине.

Согласно информации из открытых источников, директором ОО "Радомышльские охотники" является Святослав Пархоменко, передает Укринформ.

Адвокат Влад Добош написал в Facebook, что адвокат Пархоменко является защитником Александра Лося - подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Позже информацию ему подтвердили в райотделе полиции Коростышева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский историк Соколов нырнул в реку в Санкт-Петербурге, чтобы утопить отрубленные женские руки

Источник: https://censor.net.ua/n3158885
 
 
 Топ комментарии
 
Очень типичная картина - денежная мразь захватывает леса и потом щемит охотников.
Перед нами - второй Лозинский.
Охотнику - респект.
Кстати - это была самооболрона!
 показать весь комментарий
 
Не все так однозначно. Если бы ты знал, что твориться в угодьях! Полный ПЗДЦ! Нашему быдлу только дай волю, оно перестреляет все за день, нажрется мяса и начнет стонать про зубожиння. Каждый выходной снимаю десятки петель в закрытых участках, по ночам, каждый день, на квадроциклах, из под фар бьют все что летит, бежит. сидит, лежит...
 показать весь комментарий
 
Какие егери - такие же браконьеры,бутусик,хватит прикрывать проросийское дерьмо в Украине.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Резюме: всех адвокатов отправить в АТО, пусть учатся стрелять.
 показать весь комментарий
 
 
Так адвокат як керівник громадської організації абсолютно правомірно вимагав від браконьєрів скласти зброю і у відповідь на непокору браконьерів та загрозу застосування зброї зі сторони браконьєрів застосував пістолет, але вистрілив не в голову бракон'єру а в ногу, як цього вимагає закон - не перевищував ступінь необхідної оборони! А браконьєр у відповідь на застосування зброї уповноваженою особою не відмовився своїх злочинних намірів застосувати зброю і здійснив смертельний постріл, за що тепер буде сидіти до кінця свого кончєного життя! У браконьєра була куля в патроні, а сезон полювання на кабанів та косуль ще не відкритий, тобто браконьєр свідомо йшов на злочин і свідомо чинив збройний спротив представнику громадської організації, який прирівняний до представника влади та правоохоронних органів!
 показать весь комментарий
 
Закон требует стрелять в воздух. И пистолет незарегистрированный....
Странный такой адвокат(....был
 показать весь комментарий
 
Какие егери - такие же браконьеры,бутусик,хватит прикрывать проросийское дерьмо в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Очень типичная картина - денежная мразь захватывает леса и потом щемит охотников.
Перед нами - второй Лозинский.
Охотнику - респект.
Кстати - это была самооболрона!
 показать весь комментарий
 
 
Не все так однозначно. Если бы ты знал, что твориться в угодьях! Полный ПЗДЦ! Нашему быдлу только дай волю, оно перестреляет все за день, нажрется мяса и начнет стонать про зубожиння. Каждый выходной снимаю десятки петель в закрытых участках, по ночам, каждый день, на квадроциклах, из под фар бьют все что летит, бежит. сидит, лежит...
 показать весь комментарий
 
 
Знаю. Очень хорошо знаю.
Я говорю о нормальных охотниках, которые де-юре могут охотиться, а де-факто - нет.
Правильное решение - леса в госсобственности.
С нормальной общегосударственной егерской службой.
Которая в первую очередь будет ловить на охоте прокуроров и ментов.
Остальные - сами забояться...
 показать весь комментарий
 
 
между егерями общественной организации "Радомышльские охотники" и неизвестными охотниками возник конфликт.
Согласно информации из открытых источников, директором ОО "Радомышльские охотники" является Святослав Пархоменко, передает Укринформ. Источник: https://censor.net.ua/n3158885
Дир попал в свою же пустышку, член которой оказался реальным защитником природы.
 показать весь комментарий
 
Да хрен с ними, пусть друг-друга перестреляют. Главное чтобы люди не пострадали.
 показать весь комментарий
 
 
особенно круто, когда эти т.н. Оохотники в 2014 - 15 во времена тяжелейших боев в АТО рядились в военные формы и ехали ипашить по косулям, свинкам, почти выбитым лосям и точно выбитым оленям...и такие были гордые, потом делали себе справки УБД.
 показать весь комментарий
 
"Неизвестные охотники " по ходу - какие то "шишки" из верхов . Если следствие даже боится называть их имена Пархоменко стрелял первым: стали известны подробности гибели адвоката подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова - Цензор.НЕТ 9898 .. К тому же , простые смертные обычно не браконьерствуют , ибо - в случай чего ,это им обходится очень дорого .Не боятся браконьерствовать те у кого " высокая крыша" ..
 показать весь комментарий
 
 
как там у высоцкого???
"тот и докажет, что был прав когда прижмут"
вывод АБСОЛЮТНО очевиден
 показать весь комментарий
 
"0 ноября около 11:30 вблизи с. Царевка в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов между егерями общественной организации "Радомышльские охотники" и неизвестными охотниками возник конфликт. Мужчин заподозрили в браконьерстве. Источник: https://censor.net.ua/n3158885"

История прекрасна! Какие то босяки-общественники, с оружием в лесу при...бались к прохожим, вооруженным пистолетом, что те браконьеры. хотя общественники как раз сами могли быть таковыми.
 показать весь комментарий
 
Пархоменко в ходе конфликта ранил охотника из незарегистрированного пистолета, последний выстрелил в Пархоменко из ружья и убил его.

Вообще-то это называется оборона, когда в тебя стреляют из пистолета. Тут даже превышения не может быть раз был реальный выстрел.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх