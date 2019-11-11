 Пархоменко стрелял первым: стали известны подробности гибели адвоката подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.

10 ноября около 11:30 вблизи с. Царевка в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов между егерями общественной организации "Радомышльские охотники" и неизвестными охотниками возник конфликт. Мужчин заподозрили в браконьерстве.

Отмечается, что Пархоменко в ходе конфликта ранил охотника из незарегистрированного пистолета, последний выстрелил в Пархоменко из ружья и убил его.

Потерпевшего охотника госпитализировали, а оружие изъяли.

Предварительная квалификация события - ст. 15 (Покушение на преступление), ст.115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что адвокат подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова Пархоменко погиб во время конфликта между егерями и охотниками в лесу на Житомирщине.

Согласно информации из открытых источников, директором ОО "Радомышльские охотники" является Святослав Пархоменко, передает Укринформ.

Адвокат Влад Добош написал в Facebook, что адвокат Пархоменко является защитником Александра Лося - подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Позже информацию ему подтвердили в райотделе полиции Коростышева.

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