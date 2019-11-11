 За неделю огонь унес жизни 26 украинцев, вода - 11, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 453 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 47 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 90 пожаров, спасены на пожарах 43 человека и не допущено уничтожение огнем 368 зданий и 32 единиц техники. Во время пожаров погибли 26 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 971 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 259 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 201 взрывоопасный предмет.

В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.