 Макрон находится в другом положении, потому что не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее, - Моравецкий ответил на слова президента Франции о "коме НАТО"

Об этом он рассказал в интервью The Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Европа не может делать вид, что ничего не произошло в Украине, Беларуси или Грузии…Президент Макрон находится в другом положении, потому что он не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее", - объяснил политик.

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Моравецкий назвал НАТО "важнейшим альянсом в мире, когда дело доходит до сохранения свободы и мира", и сказал, что сомнения в том, могут ли государства-члены рассчитывать друг на друга в вопросах обороны, опасны.

"Я думаю, что сомнения президента Макрона (в отношении коллективной обороны НАТО) могут побудить других союзников задуматься, что, возможно, именно у Франции есть вопросы относительно ее соблюдения. Я надеюсь, что мы все еще можем рассчитывать на то, что Франция выполняет свои обязательства", - сказал польский премьер.

Моравецкий также негативно высказался о строительстве российского газопровода Северный поток-2 на континентальном шельфе европейских стран.

"Северный поток-2 − это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами. Очень разочаровывает, когда у такого проекта есть поддержка ключевых стран ЕС", - заявил он.

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Кроме того, премьер-министр раскритиковал заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО. Моравецкий обвинил президента Франции в "безответственности" перед Альянсом, который, по его словам, является "самым важным альянсом в мире, когда речь идет о сохранении свободы и мира".

На прошлой неделе активизировалась дискуссия среди членов НАТО после заявления президента Франции Макрона о "смерти мозга" НАТО.