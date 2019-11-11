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Все про:НАТО (6557) Северный поток (518) Макрон (337) Моравецкий Матеуш (48)

 Макрон находится в другом положении, потому что не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее, - Моравецкий ответил на слова президента Франции о "коме НАТО"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон не осознает агрессивности РФ, когда пытается наладить с ней дружеские отношения.

Об этом он рассказал в интервью The Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Европа не может делать вид, что ничего не произошло в Украине, Беларуси или Грузии…Президент Макрон находится в другом положении, потому что он не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее", - объяснил политик.

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Моравецкий назвал НАТО "важнейшим альянсом в мире, когда дело доходит до сохранения свободы и мира", и сказал, что сомнения в том, могут ли государства-члены рассчитывать друг на друга в вопросах обороны, опасны.

"Я думаю, что сомнения президента Макрона (в отношении коллективной обороны НАТО) могут побудить других союзников задуматься, что, возможно, именно у Франции есть вопросы относительно ее соблюдения. Я надеюсь, что мы все еще можем рассчитывать на то, что Франция выполняет свои обязательства", - сказал польский премьер.

Моравецкий также негативно высказался о строительстве российского газопровода Северный поток-2 на континентальном шельфе европейских стран.

"Северный поток-2 − это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами. Очень разочаровывает, когда у такого проекта есть поддержка ключевых стран ЕС", - заявил он.

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Кроме того, премьер-министр раскритиковал заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО. Моравецкий обвинил президента Франции в "безответственности" перед Альянсом, который, по его словам, является "самым важным альянсом в мире, когда речь идет о сохранении свободы и мира".

На прошлой неделе активизировалась дискуссия среди членов НАТО после заявления президента Франции Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3158881
 
   
 Топ комментарии
 
Все він відчуває, тільки гроші не пахнуть, а от жовті жилети, які фінансуються з кремля та терористи з арабських країн, які теж звідти фінансуються реально загрожують орядку у державі.
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Потрібно запропонувати полякам новий військовий союз з Україною! україно-польсько-литовську бригаду потрібно збільшити до армійського корпусу, щоб цей корпус міг без будь яких додаткових погоджень проводити військові дії на територі Польщі, України та Литви! До складу цього армійського корпусу, а фактично до нових об'єднаних сил Європи потрібно запросити інших учасників, Молдову, Грузію, Латвію, Естонію, Швецію, Великобританію, Норвегію, Фінляндію, Румунію, Болгарію, Чехію, Словаччину!
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Не медведь, а бешеная обезьяна с ядерной гранатой
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Потрібно запропонувати полякам новий військовий союз з Україною! україно-польсько-литовську бригаду потрібно збільшити до армійського корпусу, щоб цей корпус міг без будь яких додаткових погоджень проводити військові дії на територі Польщі, України та Литви! До складу цього армійського корпусу, а фактично до нових об'єднаних сил Європи потрібно запросити інших учасників, Молдову, Грузію, Латвію, Естонію, Швецію, Великобританію, Норвегію, Фінляндію, Румунію, Болгарію, Чехію, Словаччину!
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Захід, який дуже любить халявні ресурси, замість того, щоб доконати і розділити росію в 90-ті одразу після розвалу союзу, (був дуже реальний шанс, а вони чомусь обєднавшись, взялися розброювати Україну і дали можливість таким як кучма і ко. безбожно грабувати її з середини) Захід дав можливість рашенським злодіям очолити росію і заробити на цьому колосальні ресурси, за які вони тепер купують продажних політиків в цих країнах, що ти назвав і не тільки. Та намагаються таким чином погрузити світ в хаос. І це в них непогано виходить. То ж коже заплатить за свої справи свою ціну. Нам звичайно від цього не краще. Ми вже платимо і продовжимо платити гірку ціну.
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Україна мала відіграти на початку 20 століття ключову роль у світовій безпеці. Саме Незалежна Україна мала зупинити комуністів та фашистів, не допустити Голодомору та Голокосту і стати центром стабільності в Європі і на Євразійському континенті! Але українська еліта та нарід виявились неготовими до такої відповідальності! Зараз початок 21 століття і виклики для України повторюються! Саме зараз нам потрібно бути активними в формуванні дієвих військових союзів щоб не допустити розповзання нової світової війни в Європі та на Близькому Сході. Україна має сформувати потужну антипутінську коаліцію яка зможе вести успішні бойові дії проти росії і зможе повісити путіна та всю путінську банду!
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Молодець, підтримую. Але. "Але українська еліта та нарід виявились неготовими до такої відповідальності!" І туди далі заглянемо в історію, там теж - Але, але, але українська еліта та нарід виявились неготовими до такої відповідальності....
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Ну ты же понимаешь что они это все говорят чтоб нравится Америке, получать помощь, а не вместе с Украиной сейчас реально на полях воевать против россии?
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Так це потрібно перевірити - запропонувати полякам та литовцям прийняти участь в бойових діях на Донбасі і отримати неоціненний бойовий досвід, реальних поранених та вбитих солдат та офіцерів! Союзників потрібно перевіряти на практиці! Але якщо серйозно то спільні військові сили потрібні в першу чергу Україні, щоб допомагати в першу чергу Польщі воювати з путіним на території Польщі без додаткових рішень польського парламенту та уряду! Сили США в Польщі обмежені, а путін може висадити в Польщі морський десант і перейти сухопутний кордон для перерізання шляхів сполучення НАТО з Україною! Саме тому Україна має мати можливість застосувати військову силу проти путіна на території Польщі в лічені години! Це потрібно для гарантування військової допомоги Заходу і успішності бойових дій ЗСУ на фронті!
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Кажется в 15 году украинцы стали блокировать российские фуры. Чуть ранее Польша стала их блокировать. Поляки тогда договорились о новой оплате за транзит с россиянами и разблокировали. Украинцев развели и подыграли полякам.
По поводу закупок Польшей угля из ЛДНР на протест Украины, польская сторона ответила - что закупки угля в ЛДНР национальной безопасности Польши не угрожают!
Поймите что Польша нам не союзник а скорее неактивный скрытый враг (чуть лучше росских но не более). Хотите совместные войска. Проиграете. Итог будет что из войск 50 на 50 в самый бой будет брошено больше украинцев и больше украинцев погибнет. Союз с Польшей это трата сил и времени для Украины.
В международной политике есть такой тип поведения - дружи через соседа. Задумайтесь на досуге.
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Польша та Литва вже у одному військовому союзі.
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Макрон же сказав що цей військовий союз мертвий! У індіанців є чудове прислів'я - якщо лошадь подохла, злізай!
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Все він відчуває, тільки гроші не пахнуть, а от жовті жилети, які фінансуються з кремля та терористи з арабських країн, які теж звідти фінансуються реально загрожують орядку у державі.
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Сто процентов он жертва русского шантажа всякими жилетами и лепенами.
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Дыхание медведя на своей шее чувствуют обычно медведицы и иногда - Моравецкий.
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Да какого ещё медведя?) Пьяный бобёр в лучшем случае, а то и бешеный суслик.
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Війна ********* з Україною десь там, за обрієм. Патамушта.
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Не медведь, а бешеная обезьяна с ядерной гранатой
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геронтофілу мІкрону ***** очі затулив))
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Китай дрючит этого медведя под хвост на Дальнеи и в Сибири...
А он дурень рычит на Запад....
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Московия -це такий собі образ ман'яка - вбивці ! Він може якийсь час прикидатись лагідним , навіть на вигляд "добрим " і мохнатим ,але от та Маніакальна Думка = грабувати і вбивати ніколи не виходить з його хворого "мозку "! І на жаль ця хвороба не виліковна і має спадковість передаватися з роду і рід !
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Історія нічого не вчить. Історія, яка свідчить про те, що поступки перед агресором ще більше пробуджують в ньому спрагу до крові і насильства. Франція забула 1940 рік, Європа і світ забули мюнхенський сговір? Як можна йти на поп'ятну агресору, пожимати руку та цілуватись, приязно либитись людині яка порушила всі міжнародні домовленості і закони, є вбивцею людей в Україні, Сирії, Грузії ..., сприяє міжнародному тероризму. Своїми діями щодо Московії, зокрема по запуску "Північного потоку-2 Європа фактично фінансує міжнародний тероризм Кремляї, сприяє його агресивним діям. Російські гроші не пахнуть, тому чого тільки не зробиш для отримання бабла сколоченого на крові, а демократія і справедливість почекають
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Макрона пора переизбирать- его сломили руцкие желтые жилеты.
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неправда!- вскричал макрон.
еще как чувствую! и не только дыхание...и не только на шее...
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"...Макрон в іншому положенні, бо не відчуває гарячого дихання російського ведмедя на своїй шиї,.."
===
То "макрон" просто, вибачте, смокче ведмежого члена?
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