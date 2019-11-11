 "Иду на допрос в СБУ по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта в 2014 году", - Лапин. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сам Игорь Лапин, передает Цензор.НЕТ.
"Ну что друзья? СБУ. Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта летом 2014 года. Осень 2019 г. Луцк", - написал Лапин.
Напомним, Игорь Лапин в 2014 году служил в батальоне "Айдар".
А по личности- адвокат и сын судьи, слабо верится в честность .
Поярков -- на заданную тему: https://youtu.be/xkxOcjjW7XI
10 с лишним минут бомбардировки. Но самое интересное, и кмк, правильное -- в конце, на 7:10
А НаркоЗЕ?
Все просто и естественно.
Как и задумано природой...
Ти ще не знаєш чого тебе викликають, злодюго....
Через 20 минут после большого пророссийского митинга в 500 метрах от концертного зала Стирола, Вова и Квартал-95 начали свой концерт, где основным лейтмотивом был месседж «максимально шатать действующую власть». Вот что пишет сайт 06242.ua о том дне. Оказывается, Зеленский и Кошевой дали интервью на местном телеканале, который уже контролировался боевиками РФ. Эфир на телеканале Донбасс начался с вопроса: "Вам не страшно было ехать на Восток при нынешней неспокойной ситуации?", на что Зеленский без раздумий ответил следующее: "Мы даже не думали отменять концерты, потому что знали, что нас ждет зритель. Мы нашего зрителя не обманываем, потому просто не могли не приехать". На следующий вопрос о том, как Зеленский относится к ситауации в захваченной Горловке, он сказал вроде бы и правильную вещь: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно". Но есть один совсем немаленький ньюанс. Горловское РОВД и почти все местные мусора поголовно перешли на сторону оккупантов еще 14 апреля - пруф:
15 апреля 2014 горловский милиционер Андрей Крищенко, при попытке сбросить дыровский флаг со здания РОВД, получил тяжелые ранения от озверевшей толпы предателй. А 17 апреля 2014 года Зеленский с Кварталом спокойно выступает себе в концертном зале после большого пророссийского митинга. В тот самый момент, когда украинского активиста Владимира Рыбака выкрали в толпе около этого концертного зала прямое во время концерта, об этом вспоминает жена Рыбака. То есть украинцев и проукраинских активистов в оккупированной Горловке уже убивают, а Квартал и Вова чувствуют себя в абсолютной безопасности. Кто гарантировал им безопасность? Украинская власть? Кто тогда охранял Вовочку? Ответ один - пособники оккупантов под управлением россиян. Надо же какой поворот, о котором Вовочка стыдливо молчит. Думаю, стоило задать бы его Зеленскому - с кем он договаривался про концерт и его безопасность в оккупированной Горловке в апреле 2014.
Дальше в интервью Зеленский рассказывает про выборы: "Что касается короля или королевы, которого мы будем избирать 25 мая, то я признаюсь - я никогда не голосовал, потому что пытался соблюдать политический нейтралитет как на сцене, так и за ее пределами". Вспомните, сами сколько у него было концертов с политическим окрасом, и кстати в оккупированной Горловке он особенно налегал на высмеивание действующей украинской власти, особенно на Кличко во время Майдана. Вова может и хотел бы забыть об этом факте, но тысячи горловчан - помнят.
Фотографии трупов Рыбыка и Поправки скидывать ?
Может ты как зелебот не воспринимаешь информацию без видеоряда?
Братские могилы мирных жителей Славянска скидывать или пыточную?
Сейчас там кажется музей сделали.
Есть статьи от апреля 2014 года про интервью местному каналу.
Тебе мало?
Посмотреть интервью что он сказал?
Вопрос не в том что он сказал а в том что Горловка была под контролем раши.
Кто дал им гарантии безопасности надеюсь тебе понятно?
А за какие заслуги?
За то что они "внепалитики"?
Как можно быть внепалитики когда территорию твоего государства захватили повесили флаги другого государства а ты вне палитики....
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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Кто вкладывался? Бабломойский - да, вкладывался. Но он этого и не скрывал сильно. Люди знали, за кого голосовали.
Надеюсь еще следаки остались нормальные. Держись парень.
Портнов це справжнє бидла яке повинно відповісти за зраду державі, розкрадання державного майна, закони 16 січня, сприяння узурпації влади Яником, погрози захисникам Батьківщини .... Йому мінімум довічне.
Поступово при сприянні Земанди повертається в Україну вся ригівська рать. Як повзуча змія проникає в шпарини влади і жалить, жалить. Відновлюють корупційні, схеми, розставляють своїх приспішників в владні кабінети, суди, прокуратуру. Вони активно фальшують розслідування проти патріотів, добровольців, захисників вітчизни від нападу агресора і влада їм потурає. ДЕБІЛИ ТЕРПІННЯ УРВЕТЬСЯ. Циклічність майданів в Україні 7 - 10 років, термін наближається. І Майдан вже буде не мирним а кривавим і дуже.
Чому я мушу дбати про інтереси мешканців Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»? Чому я маю фінансувати своїми податками, пенсії колоборантам, відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами? Ні і ще раз ні. Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни, буде тягнути державу в мокшанське болото і врешті решт Україна втратить державність. ******* схаменіться.
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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ХОЧЕТЬСЯ НАГАДАТИ СТАЇ ТОВАРІЩЕЙ - ВЧІТЬ ІСТОРІЮ, БІЛЬШІСТЬ ВІЙН В УКРАЇНІ ЦЕ ВІЙНИ ЗА ЗЕМЛЮ.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Но такой закон не приняла предыдущая власть, и эта власть не думает .
А сейчас из защитников родины и майдановцев делают неких злодеев дескать они тоже убивали людей.Так они убивали в ответ защищая Украину.
Тоді тільки "правильних" добровольців не чіпали, інших тягали на допити за те саме, тепер почали чіпати "правильних"...
Де був Лапін коли інших тягали....
Логика примерно такая же как судить воставших на майдане украинцев за убийство полицейских.
Об этом заявил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге.
"На Луганском направлении украинские военные получили приказ и организованно отошли из аэропорта "Луганск" и поселка Георгиевка, расположенного на трассе Луганск - Красный Луч - Снежное.
Принимая во внимание точность ударов, обстрелы ведут профессиональные артиллеристы Вооруженных сил Российской Федерации", - пояснил такое решение командования Лысенко.
8 июня 2014 года. Командование АТО решило увеличить количество своих сил в аэропорту. Однако, 14 июня произошла трагедия: при посадке пророссийскими боевиками был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. На борту самолета находились 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа, все они погибли.
Эта катастрофа внесла коррективы в планы АТО: как следствие, в июле украинские войска вынуждены были с боями и новыми потерями пробивать сухопутный коридор через Счастье к Луганскому аэропорту.
В начале августа украинские военные подошли к Луганску. Однако приказа о штурме города так и не было. В конце августа Москва открыто бросила против украинцев свои регулярные войска: 23 августа началось контрнаступление по всем направлениям. Через несколько дней в результате длительных обстрелов российскими боевиками инфраструктура Луганского аэропорта была полностью уничтожена.
В тот день около сотни украинских десантников оказывали отчаянное сопротивление усиленному танковому батальону Вооруженных сил РФ. В ночь на 1 сентября 2014 года наши военные получили приказ и вышли из руин аэропорта.
В общей сложности ОБОРОНА ЛУГАНСКОГО АЭРОПОРТА ПРОДОЛЖАЛАСЬ 146 ДНЕЙ ИВОШЛА В НОВУЮ ВОЕННУЮ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ КАК ПРИМЕР МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ УКРАИНСКИХ ВОИНОВ.
Бои за аэропорт унесли жизни 29 защитников, еще 49 военных погибли в сбитом боевиками самолете
Вечный позор тем кто пытается сейчас топтаться по памяти погибших воинов, борцов за нашу многострадальную Родину.