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 Политика Украины
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Все про:допрос (1232) СБУ (14000) Лапин (27)

 "Иду на допрос в СБУ по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта в 2014 году", - Лапин. ФОТО

Экс-нардепа от НФ, экс-командира роты батальона "Айдар" Игоря Лапина вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сам Игорь Лапин, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что друзья? СБУ. Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта летом 2014 года. Осень 2019 г. Луцк", - написал Лапин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если будет приказ отойти, а граждане Станицы Луганской, Золотого, Петровского будут кричать о помощи - добровольцы оставляют за собой право занять эти позиции, - Лапин. ВИДЕО

Напомним, Игорь Лапин в 2014 году служил в батальоне "Айдар".

Иду на допрос в СБУ по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта в 2014 году, - Лапин 01
Иду на допрос в СБУ по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта в 2014 году, - Лапин 02
Иду на допрос в СБУ по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта в 2014 году, - Лапин 03

Источник: https://censor.net.ua/n3158875
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленые мрази вначале захватили крым. Потом объегорили зебилов. А теперь учиняют расправу над добровольцами.
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Зеленые твари, вы чего таскаете на допросы наших защитников? Вас самих нужно допросить кому вы служите? Путину? Чего вы подрываете нашу армию? Зеленский, увольняй главу СБУ и немедленно, он предатель и служит Кремлю. Геть из СБУ, кремлевское кодло!
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Это ответка за Лихолита и добровольцев из Айдара . Бывший нардеп может теперь плакаться самому себе, как и все бывшие при власти .
А по личности- адвокат и сын судьи, слабо верится в честность .
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у зебанатов честные только свинособаки
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Как они сказочно обогатились, стали миллионерами.
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такими темпами ***** Вовку на 9-ое мая в гости пригласит
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Дурошлёп

Поярков -- на заданную тему: https://youtu.be/xkxOcjjW7XI
10 с лишним минут бомбардировки. Но самое интересное, и кмк, правильное -- в конце, на 7:10

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Ой, хоч би не прочитав! Він же у нас такий обідчивий, лЄгко ранімий! І чого з такими щедротами душі було йти в Президенти?!!
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Примітивна пороботна брехня. Мова, очевидно, йшла про котел.
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Йди в сраку разом зі своєм єрмаком, зебілоїд.
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тор то зеля потеет, старается... устает подмахивать портнову и путе )))
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Моника Зебильски послушно раздвигает ножки перед дядей ******.
Все просто и естественно.
Как и задумано природой...
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Брешет лапин как всегда.
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Не потрібно паяснічать, подстілка *************...
Ти ще не знаєш чого тебе викликають, злодюго....
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Удивительные факты всплывают по событиям 2014 года касющиеся, Вовы Зеленского и Квартала-95, о которых они предпочитают помалкивать, особенно сейчас. Речь идет о выступлении в оккупированной Горловке 17 апреля 2014 года. Даже видео выступления было старательно подтерто в сети его менеджментом и боевиками. 17 апреля 2014 года, 95-квартал выступал в КСКЦ "Стирол" (т.н. Белая жемчужина).

Через 20 минут после большого пророссийского митинга в 500 метрах от концертного зала Стирола, Вова и Квартал-95 начали свой концерт, где основным лейтмотивом был месседж «максимально шатать действующую власть». Вот что пишет сайт 06242.ua о том дне. Оказывается, Зеленский и Кошевой дали интервью на местном телеканале, который уже контролировался боевиками РФ. Эфир на телеканале Донбасс начался с вопроса: "Вам не страшно было ехать на Восток при нынешней неспокойной ситуации?", на что Зеленский без раздумий ответил следующее: "Мы даже не думали отменять концерты, потому что знали, что нас ждет зритель. Мы нашего зрителя не обманываем, потому просто не могли не приехать". На следующий вопрос о том, как Зеленский относится к ситауации в захваченной Горловке, он сказал вроде бы и правильную вещь: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно". Но есть один совсем немаленький ньюанс. Горловское РОВД и почти все местные мусора поголовно перешли на сторону оккупантов еще 14 апреля - пруф:

15 апреля 2014 горловский милиционер Андрей Крищенко, при попытке сбросить дыровский флаг со здания РОВД, получил тяжелые ранения от озверевшей толпы предателй. А 17 апреля 2014 года Зеленский с Кварталом спокойно выступает себе в концертном зале после большого пророссийского митинга. В тот самый момент, когда украинского активиста Владимира Рыбака выкрали в толпе около этого концертного зала прямое во время концерта, об этом вспоминает жена Рыбака. То есть украинцев и проукраинских активистов в оккупированной Горловке уже убивают, а Квартал и Вова чувствуют себя в абсолютной безопасности. Кто гарантировал им безопасность? Украинская власть? Кто тогда охранял Вовочку? Ответ один - пособники оккупантов под управлением россиян. Надо же какой поворот, о котором Вовочка стыдливо молчит. Думаю, стоило задать бы его Зеленскому - с кем он договаривался про концерт и его безопасность в оккупированной Горловке в апреле 2014.

Дальше в интервью Зеленский рассказывает про выборы: "Что касается короля или королевы, которого мы будем избирать 25 мая, то я признаюсь - я никогда не голосовал, потому что пытался соблюдать политический нейтралитет как на сцене, так и за ее пределами". Вспомните, сами сколько у него было концертов с политическим окрасом, и кстати в оккупированной Горловке он особенно налегал на высмеивание действующей украинской власти, особенно на Кличко во время Майдана. Вова может и хотел бы забыть об этом факте, но тысячи горловчан - помнят.
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зелебобики, як вам спиться після цього ?
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хоть я и порохобот, но хотелось бы пруфов. Ибо если это правда - то это жесть.
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видишь ли, видео нет. Вольный пересказ в стиле о.б.с.
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Ну вот посмотри видео.горловское увд 14 апреля 2014 года

Фотографии трупов Рыбыка и Поправки скидывать ?
Может ты как зелебот не воспринимаешь информацию без видеоряда?
Братские могилы мирных жителей Славянска скидывать или пыточную?
Сейчас там кажется музей сделали.
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видео концерта где? Или видео интервью?
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Тебе же написано что видео удалено.
Есть статьи от апреля 2014 года про интервью местному каналу.
Тебе мало?
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Что конкретно ты хочешь?
Посмотреть интервью что он сказал?
Вопрос не в том что он сказал а в том что Горловка была под контролем раши.
Кто дал им гарантии безопасности надеюсь тебе понятно?
А за какие заслуги?
За то что они "внепалитики"?
Как можно быть внепалитики когда территорию твоего государства захватили повесили флаги другого государства а ты вне палитики....
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
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А з яких це пір екс-нардепи від нарфронту стали патріотами? Чи фоточка з передової це довічна індульгенція за злочини НФ? Про "стіну" Яценюка пам'ятаємо? Чи маємо забути?..
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Ну что же отлично, через пару лет людей, которые защищали свою страну и свой народ, будут по тюрьмам бросать, за распятие мальчиков и за изнасилование беременных рузкоязычных бабушек, добровольцев таскают на допросы, Польша выдает рф наших граждан. Полный реванш российских коллаборантов. Не зря все эти кремлеботы так вкладывались в раскрутку клоуна.
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Та нема там вже кого брасать, близько 10 тисяч "цинічних бандер" вже давно там сидять.
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/// Не зря все эти кремлеботы так вкладывались в раскрутку клоуна. ///
Кто вкладывался? Бабломойский - да, вкладывался. Но он этого и не скрывал сильно. Люди знали, за кого голосовали.
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Все воровское кодло, которое бежало в засРашу в 2014-2015 годах, возвращается в Украину. Возвращается уже подкованное и обученное фсб. Ведь убежище в рашке нужно отрабатывать. Специальности у них разные, но задача общая-повсеместно гадить в Украине, выполнять подлые указания кремлевского карлика и его своры.
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Лише ратифікація Римського статуту може дати змогу міжнародним інституціям розібратись із злочинами на Донбасі та покарати реальних злочинців.
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А я ще до виборів казав, що будемо за свої кошти відбудовувати сраний ДАмбас і виплачувати страховку і утримувати колобарантів і московських зайд, що отримали інвалідність в боях з українськими військами. А наших ветеранів скоро будуть привселюдно трахать в дупу за участь в захисті своєї країни. Дочекаєтесь.
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А исчё называть улицы Львова именами Гиви и Гиркина мож тебе утопиться пока не началось?
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Оно канешна так, поцреоту из надгробного фронта вменяют распятие рускагаварящего младенца "Іду на допит в СБУ з приводу убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту в 2014 році", - Лапін - Цензор.НЕТ 3786 и ни че что чувак заранее обхезался, вдруг зададут вопрос о Чупакабре, а линия защиты уже готова...вы усе огенты крымля и прочая куйня!
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Центральное здание "конторы" (возле "Проминя"). Волынская управа всегда славилась крышеванием "контрабаса".
Надеюсь еще следаки остались нормальные. Держись парень.
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Кошмарят патріотів. Реванш ригів. Погрози портнових в дії.
Портнов це справжнє бидла яке повинно відповісти за зраду державі, розкрадання державного майна, закони 16 січня, сприяння узурпації влади Яником, погрози захисникам Батьківщини .... Йому мінімум довічне.
Поступово при сприянні Земанди повертається в Україну вся ригівська рать. Як повзуча змія проникає в шпарини влади і жалить, жалить. Відновлюють корупційні, схеми, розставляють своїх приспішників в владні кабінети, суди, прокуратуру. Вони активно фальшують розслідування проти патріотів, добровольців, захисників вітчизни від нападу агресора і влада їм потурає. ДЕБІЛИ ТЕРПІННЯ УРВЕТЬСЯ. Циклічність майданів в Україні 7 - 10 років, термін наближається. І Майдан вже буде не мирним а кривавим і дуже.
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шо ж вы так обсыраетесь порохоботы сцыклывые???ато прикройся и будет тебе счастье?!)))
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Відбілюють путіна і росію. Це ж банждеровці напали на мирнних даунбасят. А данбуасята мирно сиділи, під наші танки не лягали, кадирівців з іконами не зустрічали, прапори агресора не вивішували, вибухівку в мед не ложили, животи студентам не спорювали, руки з гербом України не відрізали..... такі собі мирні, а тут бац і "бандерівці". Тоді прийшлося "мирним" сепарам відкопати десь біля 700 танків, яких в Україні не було і загнати Гради, Смерчі, Буки і лупити мирними снарядами та мінами по своїх містах, по землі Україна, щоб принести мир у кожну хату. Бо у них мирні міни, мирні снаряди. Всіх у буцигарню, хто помішав путіну взяти в полон рабів.
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Такі Україні не потрібні, буде тільки шкода. Питання: Чому держава турбується про громадян, які за фактом її зрадили, більше, ніж за тих, хто не зрадив а боронив і проливав кров?
Чому я мушу дбати про інтереси мешканців Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»? Чому я маю фінансувати своїми податками, пенсії колоборантам, відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами? Ні і ще раз ні. Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни, буде тягнути державу в мокшанське болото і врешті решт Україна втратить державність. ******* схаменіться.
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не схаменяться. Вони саме для цього і прийшли !
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А почему он не на фронте? Отбыл номер, полгодика в АТО, записал себя в патриоты и сбежал с войны?
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ботяра а ти з окопів Техасу строчиш? кацапоїдні вилупки всю свого носа запхати мають?
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Причому "відбув" в найгарячішу фазу в одній з найнебезпечніших точок. Несправедливо, еге ж?
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Це лише перший дзвіночок . Партнов , радник бєня, не просто так обіцяв фільтраційні табори для патріотів , певно питання вже було погоджене , а сьогодні лише іде його реалізація . Все завдяки 73% дупоголових.
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"Іду на допит в СБУ з приводу убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту в 2014 році", - Лапін - Цензор.НЕТ 9734.....
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Власти нужно зачистить всех тех, кто будет оказывать сопротивление сдачи Украины Кремлю.
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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В МЕНЕ ТАКЕ ВІДЧУТТЯ ЩО ПРИЙШОВ 2013 РІК МАЙДАН. ЗГАДАЙТЕ ЯК ХВИЛЯМИ РОБИЛИСЬ ВЛАДОЮ КРОКИ (ВЧИНКИ, ДІЇ), ЯКІ ПІДКИДАЛИ ДРОВ В БАГАТТЯ ПРОТИСТОЯННЯ ВЛАДИ І НАРОДУ. ТАК І ЗАРАЗ - НАЙЧЕСНІШІ НАЙПОВАЖНІШІ ЛЮДИ - ВЕТЕРАНИ ВЛАДОЮ РОБЛЯТЬСЯ МАРГІНАЛАМИ (ЗЛОЧИНЦЯМИ), НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА ОБСТРІЛИ ПРЕЗИДЕНТ ТА СТАЯ ТАВАРІЩЄЙ ВІДВОДЯТЬ В ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ ВІЙСЬКА З ВЛАСНОЇ ТЕРИТОРІЇ В ПОЛЕ, ПРИ ЦЬОМУ РОЗПОВІДАЮЧИ ШТА ЄСЛІ ЧЬО ТА МИ ПАВЄРНЬОМСЯ НА СВОЇ ПОЗІЦІІ, ПИТАННЯ НА ЯКІ НА ТІ ЯКІ ВИ ДЕМОНТУЄТЕ Я К В СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКІЙ. ДАЛІ - ПИТАННЯ ЗЕМЛІ, ПРОТИ БІЛЯ 75 ВІДСОТКІВ УКРАЇНЦІВ, А ВЛАДІ ПОХ.Р, ВОНИ ВЖЕ НЕ ПРОВОДЯТЬ РЕФЕРЕНДУМИ НЕ ПИТАЮТЬ ЛЮДЕЙ А РОБЛЯТЬ СВОЄ НУ ЧИСТО АЛЯ ЯНУКОВОЩ.

ХОЧЕТЬСЯ НАГАДАТИ СТАЇ ТОВАРІЩЕЙ - ВЧІТЬ ІСТОРІЮ, БІЛЬШІСТЬ ВІЙН В УКРАЇНІ ЦЕ ВІЙНИ ЗА ЗЕМЛЮ.
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це все що нам потрібно знати про зеко-мандУ !!
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цікаво, чому портнова не викликають на допит з приводу здачі національних інтересів держави у 2014-му році?? Чому відпускають прокацаплених блазнів, а добровольців викликають на усілякі допити.
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Хотелось бы услышать И второю сторону - СБУ, что бы и они рассказали причину по которой вызвали Лапина. А батальон "Айдар" не щит, что бы в разе необходимости ним прикрываться.
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В который раз пишу- каждый россиянин находившийся, пойманный на территории Украины и не прошедший контрольную проверку на границе, приравнивается к террористу . Судья лишь устанавливает факт , а статус террориста по умолчанию .
Но такой закон не приняла предыдущая власть, и эта власть не думает .
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Зеленский либо идиот либо предатель и малорос. Как то смотрел передачу по буржуйскому каналу виасат Хистори. Про операция американских войск во Франции(если не ошибаюсь в Арденах).Так вот немцы были не взяли в плен американцев,американцы решили ответить тем же и точно так же совершили военное преступление в ответ.И никто их не судил,потому что это нормальнольно!.
А сейчас из защитников родины и майдановцев делают неких злодеев дескать они тоже убивали людей.Так они убивали в ответ защищая Украину.
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Це все відбувалося ще за говнокомандуючого, липова справа на торнадівців, за те що розказали про контрабанду, і на інших неугідних добровольців, які виступали проти того що творилось в армії...
Тоді тільки "правильних" добровольців не чіпали, інших тягали на допити за те саме, тепер почали чіпати "правильних"...
Де був Лапін коли інших тягали....
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прахоботы - брехливые кацапские прихвостни.
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Давайте пересмотрим историю и часть отвественности возложим евреев.Ведь они устраивали восстания в лагерях смерти и убивали немцев!
Логика примерно такая же как судить воставших на майдане украинцев за убийство полицейских.
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"Иду на допрос в СБУ по поводу убиенных мирных МОСКОВСКИХ людей..."
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Силы антитеррористической операции ушли из аэропорта "Луганск".
Об этом заявил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге.
"На Луганском направлении украинские военные получили приказ и организованно отошли из аэропорта "Луганск" и поселка Георгиевка, расположенного на трассе Луганск - Красный Луч - Снежное.
Принимая во внимание точность ударов, обстрелы ведут профессиональные артиллеристы Вооруженных сил Российской Федерации", - пояснил такое решение командования Лысенко.
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Путінська зелена шмаркля Моніка на угоду путіну починає тягати добровольців по мусарках !
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А коли клоунська влада почне Медведчука по СБУ тягати ?!
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После удачного наступления и освобождения населенных пунктов силами АТО на Донбассе в начале июня пророссийские боевики начали усиленно блокировать аэропорт Луганска.
8 июня 2014 года. Командование АТО решило увеличить количество своих сил в аэропорту. Однако, 14 июня произошла трагедия: при посадке пророссийскими боевиками был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. На борту самолета находились 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа, все они погибли.
Эта катастрофа внесла коррективы в планы АТО: как следствие, в июле украинские войска вынуждены были с боями и новыми потерями пробивать сухопутный коридор через Счастье к Луганскому аэропорту.
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ну когда-то ж нужно начинать закрывать такие дела ... этому ж делу как минимум года четыре
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У ветеранов АТО, волонтеров и ЗСУ самый высокий рейтинг, народ Вам благодарен и верит, Вы - наша единственная защита! АРМИЯ! Тебе нравится, что творится в стране? Сейчас в угоду Кремлю сдают добровольцев, тех, кто в трудную минуту всегда приходил к Вам на помощь, там Вы были ВМЕСТЕ. Почему сейчас засунули языки в ...... и молчите?! Следующими "карателями", убийцами мирного донбасяцского народа будете - Вы!
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14 июля первая колонна войск Вооруженных сил Украины с боями прорвалась к аэропорту. Одновременно во второй половине июля силы АТО проводили наступление на северо-востоке Донбасса, в результате которого 21 июля был освобожден город Рубежное, 22 июля - Северодонецк, а 24 июля - Лисичанск.
В начале августа украинские военные подошли к Луганску. Однако приказа о штурме города так и не было. В конце августа Москва открыто бросила против украинцев свои регулярные войска: 23 августа началось контрнаступление по всем направлениям. Через несколько дней в результате длительных обстрелов российскими боевиками инфраструктура Луганского аэропорта была полностью уничтожена.
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Военные оставались отрезанными от мира без подкрепления, воды и пищи, и главное - без боеприпасов. Последний бой обороны ЛАПа произошел 31 августа.
В тот день около сотни украинских десантников оказывали отчаянное сопротивление усиленному танковому батальону Вооруженных сил РФ. В ночь на 1 сентября 2014 года наши военные получили приказ и вышли из руин аэропорта.
В общей сложности ОБОРОНА ЛУГАНСКОГО АЭРОПОРТА ПРОДОЛЖАЛАСЬ 146 ДНЕЙ ИВОШЛА В НОВУЮ ВОЕННУЮ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ КАК ПРИМЕР МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ УКРАИНСКИХ ВОИНОВ.
Бои за аэропорт унесли жизни 29 защитников, еще 49 военных погибли в сбитом боевиками самолете
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Вечная слава нашим героям!
Вечный позор тем кто пытается сейчас топтаться по памяти погибших воинов, борцов за нашу многострадальную Родину.
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