 "Иду на допрос в СБУ по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта в 2014 году", - Лапин. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сам Игорь Лапин, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что друзья? СБУ. Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта летом 2014 года. Осень 2019 г. Луцк", - написал Лапин.

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Напомним, Игорь Лапин в 2014 году служил в батальоне "Айдар".





