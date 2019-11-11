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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3609) Кабмин (11342) указ (375) Герус (89)

 Зеленский уволил Геруса и назначил Перевезенцева представителем президента в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров и назначил на его место Алексея Перевезенцева.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №838/2019 был подписан Зеленским и обнародован на сайте президента.

Вторым указом №839/2019, он назначил на освободившуюся должность Алексея Перевезенцева.

"Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.

Алексей Перевезенцев до своего назначение был государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли. Также он занимал должность директора юридического департамента Министерства экономического развития и торговли.

В 2015-2016 годах занимал должность советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин обязан разработать общий стандарт новостей для СМИ, - указ Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3158874
 
 
 Топ комментарии
 
Вот что пиздюля Шляшковская животворящая делает!!!
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ляшко будь ласка прошу потрись с богданом и аваковым
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первая назначение профессионала на должность - не прошло и пол года ,да зебилы)))
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первая назначение профессионала на должность - не прошло и пол года ,да зебилы)))
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чисто женский вопрос ))) у вас мадам, шо гугла не работает ? - пальчиками - раз два и набрали запрос)))
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Порошенковкие аферисты вас не беспокоят, ПЕдебилы?
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оленька - а вам почасово платят или ? первый вопрос и второй ,традиционный - какой вы сделали сегодня завтрак, своему мужчине? (если он есть конечно)))))))))
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Як гарно ви до мене звертаєтеся! ) Я відкрита і не ховаюся за ординськими іменами!)))))Скорш за все платять вам! Своєму чоловікові я не готую сніданок, він працює з сьомої ранку і снідає о шостій! В цей час я ще сплю!) Бувайте!
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плохая жена)))))))))) шо и требовалось доказать))
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все может быть - злые вы по утру - понимаю))))
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ладно - посмотрел ваш твитер - и лишь за то шо там не буду вас доставать - но вам просто человеческий совет - для получения объективной информации смотрите не только 1 +1, но и как пример - Прямий онлайн - транслокацию - по тому шо вы реально не видите и не чувствуете, шо у нас по настоящему происходит - по этому пишете - ахинею полную
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Я ошиблась в 2014 году! Я верила в Порошенко! А он оказался мародером и брехуном пришедшим к власти на крови! Прямой это помойка! Плюсы не смотрю! У мня нет украинского ТВ ровно как и российского!)) У меня давно другая страничка в Твиттере. Я была летом и все видела своими глазами что у НАС происходит! Вы , порохоботы, пять лет чем занимались? Крали, мародерили и врали! А сейчас хотите вернуться во власть чтобы дальше красть! Не пишите мне. Я выхожу из этой обсуждения.
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ну тогда без обиды - каждому шо заслужил (ла)
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Sterz Olga
"Як гарно ви до мене звертаєтеся! ) Я відкрита і не ховаюся за ординськими іменами!)"
було б гарно, якщо прапор був Ненькин, а так здається, що ви ховаєтесь пiд vpn
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Потрепанного Ляшком Геруса уволили, а торговля электроэнергией с агрессором продолжается.И это противоречит интересам страны, но в интересах Коломойского. Когда прекратится этот олигархический бардак и когда будет отмена этой сделки? Когда Украина прекратит торговлю , безвиз и транспортную связь с агрессором? Зеленая плесень, кому служат твои зеленые рептилоиды? Путину?
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Что вы гАвАрите?????? Коли вже накінець українці будуть писати та розмовляти рідною мовою, а не мовою агресора???? А Свинарчуки, Пашинські,Насірови та інша порошенківська наволоч вас не турбувала пів року тому???? А пять років поспіль ви не торгували з агресором??? А вугілля ви звідки завозили? А фабрика ЛІпЄцка да 2017 року працювала і ви не волали? Чому? Наволоч ви , порошенківська!
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если б обидчик получил левым снизу в печень и правым прямым в голову и это был бы двойной нокаут ( привычное состояние) , то остался б гера на должности.
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Вот что ******* Шляшковская животворящая делает!!!
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10000% САМ ГЕРУС УЖЕ ВАРНЯКАТ МОЛ С 15 НОЯБРЯ ЭСПОРТ ИЗ РОИССИИ ЭЛ ЭНЕРГИИ ПРЕКРАТИТЬСЯ В НОЛЬ А ВСЕГО ТО ПИНЛЮЛЕЙ ДАЛИ И РУБАШКУ ПОРВАЛИ А ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ У НЕГО ВОЗЛЕ УХА ПАЛЬНУТЬ ИЗ КАЛАША.... это и пенсии бы выросли в 3 раза и зарпалту учителям 4000 баксов сразу дали они субботние наглые но стоит им утюг на одно интимное местоуронитьвсе зачем кипишь вот вм ваши гроши..вы не могли сразу сказать ой вам нужны денег немного...
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У Перевезенцева наверное рост повыше и кулак покрепче. Может шлюха ахметовская в следующий раз побоится? Зеленский уволил Геруса и назначил Перевезенцева представителем президента в Кабмине - Цензор.НЕТ 1504
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Это после того, как вчера герус опубликовал, что отказывается от импорта электроэнергии с России.
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Герпес уже готов перед Шляшко намазать известное место ваЗЕлином. Но поздно...
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Напевно все таки крвюім порванох сорочки там ще й очко було порване. 😁
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Нехорошо бабушку обижать... Бабушка может вычеркнуть из завещания...
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Все правильно, даже нетрадиционалу не смог тумаков надавать.
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У ПОРНО ХОБОТОВ ОПЯТЬ ,,ЗРАДА". 😂😅😂
КОНЕЧНО ПАРАШОНКА ТО СВОИХ СВИНАРЧУКОВ И ПАШИНСКИХ НЕЗДАВАЛ. ТОЛЬКО В ДОЛЮ ВХОДИЛ. 😂😅😂
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ляшко будь ласка прошу потрись с богданом и аваковым
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А шо, с Зебилом Шляшку слабо?
За это выберем его в презы.
Хуже уже точно не будет...
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Также думали когда Зеленского выбирали.
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Похоже, соросята с коломойчуками таки порвут одеяло...
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Рассказываю. Вчера герус опубликовал, что импорта электричества с раши не будет и приоткрыл немного информации. В Украине началась война бени и его марионетки (Моника) против ахметова. Беня через монику повышает ренту на руду для ахметова. В ответ ахметов заявил, как монополист электричества, что повышает цену тарифа для предприятий бени в два раза (для населения тоже). В ответ беня указывает Моники импортировать с РФ электричество через свою бенину прокладку, имея гешефт. Ахметов понял, что шантаж не прошёл, отказался от повышения. Вчера про отказ от повышения опубликовал герус в фб. Герус заявил, что импорта энергии с РФ не будет. Но беня то хочет получить гешефт, вот и причина увольнения.
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Похоже на правду, но должны быть задействованы другие методы, чтоб проверить обоснованность цены от ахметки и не допустить повышения цен на э/э .
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Якого "звільнення"? Ви в курсі, яку, пов'язану з енергетикою посаду, обіймає Герус?
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А поправку отменили?Нет.Боня доволен,значит доволен и нелох.
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По пацанским понятиям Герус закантаченный Ляшком, значит ему не место среди братвы Зеленський звільнив Геруса і призначив Перевезенцева представником президента в Кабміні - Цензор.НЕТ 9899
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свої кацапоуголовні еротичні фантазії розповідай собутильнікам
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Герус потрапив під коня. Цікаво, він відбудеться легким переляком або з нього буде кінська ковбаса?
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Был Герпес. а станет просто пиарас. И вступит в партию Шляшко...
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А чому стане ? Він є натуральний 100% підорюга .
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скажите, а мне одной кажется, что зе в шахматы играть учится - назначит, уволит....
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НЕ. НАДО СВОИХ НЕЗДАВАТЬ, ЧТО БЫ НЕ НАТВОРИЛИ. 😂😅😂
КАК ЭТО ДЕЛАЛ ПАРАШОНКА ВСЕ ПЯТЬ ЛЕТ. 😂😅😂
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когда ж вы угомонитесь - нет уже Порошенко президента, есть ваше гнусавое зеленое тупое чмо
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ХОЛУЕЧКА, НЕТ УЖЕ ЮЩЕНКА И КУЧМЫ. А ТВОЁ ХОЗЯИНО ДО СИХ ПОР ЛЕЗЕТ СО СВОИМИ СОВЕТАМИ КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ОНО И НЕСОБИРАЛОСЬ ДЕЛАТЬ. 😂😅😂
КОГДА КУЧМА УШЁЛ, ТО ОН УШЁЛ. КОГДА ЮЩЕНКО УШЁЛ, ТО ОН ТОЖЕ УШЁЛ.
А ТВОЁ ХОЗЯИНО КАК И ЕГО ОДНОПАРТИЕЦ янукодло ВСЁ ЕЩЁ СЕБЯ ,,ЛЕГИТИМНЫМ" СЧИТАЕТ. 😂😅😂
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ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНЫЕ АРГУМЕНТЫ. 😂😅😂
НО КАК ХОШЬ. ЛЮБОЙ КАПРИЗ. 😂😅😂
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Уже пол года увольняет, назначает, а зарплаты и пенсии людям нет времени повысить.
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Нужно было Ляшко вместо него назначать.
Пипл, элехторат за Зе бы понял и простил)
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ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА !!!!!!!!!!!! Красномовне прізвище! Нічого добавити...... ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА..
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"И этот дурак поломался - несите нового" ©
Покупать на России, конечно же плохо, но видимо были затронуты интересы не только Ахметова и дело не только в покупке российской электроэнергии, раз пошла такая пьянка...
А высокооплачиваемого Боевого П******а Ляшко когда будут судить за нападение на депутата?
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интересно, у зеленой власти так и будут идти ежедневные зашквары?
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зашквары будут утром, в обед и вечером... и два раза ночью
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так це і турбує, з нашої влади вже навіть папуаси ржуть, ну ті яким таки провели телебачення
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А может геркус участвовал в шоу с ляшкой за оплату,что то с трудом верится в то,что молодой, на хорошей должности, находящийся в доверии у самого бени мойского ни разу не посмел врезать напавшему на него ахметкинскому нетрадиционалу и жестко опозорил все зеленое.
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Правильно-боротися кулаками з ахметом,а не енергію у окупанта купувати за відкати.
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Уголь покупать в ОРДЛО и Раше -- это хорошо?
А чистую электроэнергию, без выбросов и дешевле -- плохо?
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А может причина увольнения совсем в другом? Узнали например что ел свинину.
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Скрізь повинні бути при владі тільки одноплемінникі клоуна,бо їх в Україні 0,2% і потрібно їх всіх працевлаштувати.
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Какой то этот Ляшко ленивый, чеснслово.
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Ляшко, а набей морду Зе!

Пусть он себе импичмент объявит.
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Ляжко ще той Робін Гуд , жалко що продажній як підорюга . Але як тут зайве .
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да, гєрус ні баєц - чуть пріжалі - видал всє партійнийє тайни
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Алексей Перевезенцев, даже от имени с фамилии на милю кацапом прет!
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все подстроено, герус сделал свое дело, герус может уходить, беня доволен поправкой!
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