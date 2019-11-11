 Зеленский уволил Геруса и назначил Перевезенцева представителем президента в Кабмине

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №838/2019 был подписан Зеленским и обнародован на сайте президента.
Вторым указом №839/2019, он назначил на освободившуюся должность Алексея Перевезенцева.
"Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.
Алексей Перевезенцев до своего назначение был государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли. Также он занимал должность директора юридического департамента Министерства экономического развития и торговли.
В 2015-2016 годах занимал должность советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.
"Як гарно ви до мене звертаєтеся! ) Я відкрита і не ховаюся за ординськими іменами!)"
було б гарно, якщо прапор був Ненькин, а так здається, що ви ховаєтесь пiд vpn
КОНЕЧНО ПАРАШОНКА ТО СВОИХ СВИНАРЧУКОВ И ПАШИНСКИХ НЕЗДАВАЛ. ТОЛЬКО В ДОЛЮ ВХОДИЛ. 😂😅😂
За это выберем его в презы.
Хуже уже точно не будет...
КАК ЭТО ДЕЛАЛ ПАРАШОНКА ВСЕ ПЯТЬ ЛЕТ. 😂😅😂
КОГДА КУЧМА УШЁЛ, ТО ОН УШЁЛ. КОГДА ЮЩЕНКО УШЁЛ, ТО ОН ТОЖЕ УШЁЛ.
А ТВОЁ ХОЗЯИНО КАК И ЕГО ОДНОПАРТИЕЦ янукодло ВСЁ ЕЩЁ СЕБЯ ,,ЛЕГИТИМНЫМ" СЧИТАЕТ. 😂😅😂
НО КАК ХОШЬ. ЛЮБОЙ КАПРИЗ. 😂😅😂
Пипл, элехторат за Зе бы понял и простил)
Покупать на России, конечно же плохо, но видимо были затронуты интересы не только Ахметова и дело не только в покупке российской электроэнергии, раз пошла такая пьянка...
А высокооплачиваемого Боевого П******а Ляшко когда будут судить за нападение на депутата?
А чистую электроэнергию, без выбросов и дешевле -- плохо?
Пусть он себе импичмент объявит.