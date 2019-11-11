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Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Это небольшая промежуточная победа: нам предстоит борьба за то, чтобы Мазур вернулся в Украину, - Дещица

Освобождение гражданина Украины Игоря Мазура из под ареста в Польше – это лишь половина пути.

Об этом заявил в комментарии Радио Свобода посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"Дальше за нами кропотливая работа и борьба за то, чтобы Игорь вернулся в Украину и чтобы Россия перестала использовать инструмент Интерпола для поиска тех людей, которые ей невыгодны или которые являются ее врагами. Это небольшая промежуточная победа. Это, собственно, совместными усилиями нам удалось получить такую небольшую победу", – отметил посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть уже около десяти случаев задержания украинских воинов в Польше по запросу РФ, - Дещица

На сегодня неизвестна дата проведения первого судебного заседании в деле по существу.

"Это будет зависеть от знакомства с делом польских правоохранительных органов. Мы будем делать все возможное, чтобы оно состоялось как можно быстрее и это дело закрыть как можно быстрее. Я рад, что Игорь на свободе, что он в безопасности в генеральном консульстве в Люблине и наши консулы им будут заниматься и оказывать всяческую помощь", – подчеркнул украинский посол.

До завершения судебного процесса по экстрадиции украинца в Россию или отказе в ней Игорь Мазур будет находиться в Польше на порукам генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.

Источник: https://censor.net.ua/n3158872
 
 
 Топ комментарии
 
Что хотеть от поляков, если свое СБУ начало таскать на допросы воевавших против оккупантов?

Ігор Лапін
38 хв. ·

Ну що друзі? СБУ.
Напевне що ми розпочинаємо новий етап у житті. Іду на допит в Службу Безпеки України з приводу убієнних мирних московських граждан під час прориву блокади Луганського аеропорту літо 2014 рік.
Осінь 2019 рік Луцьк.
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А кто то сомневался?
Более того.
На цензоре за правду что такое будет происходить после избрания зе банили.
Поэтому вы сделали это вместе.
Остаются только витання.
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Если квартальное СБУ что-то считает, не факт, что это так и есть на самом деле.
ГБР уже открыло дела против моряков по кляузе Портнова.
Международный трибунал УЖЕ вынес решение о вине россии в том конфликте.
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Что хотеть от поляков, если свое СБУ начало таскать на допросы воевавших против оккупантов?

Ігор Лапін
38 хв. ·

Ну що друзі? СБУ.
Напевне що ми розпочинаємо новий етап у житті. Іду на допит в Службу Безпеки України з приводу убієнних мирних московських граждан під час прориву блокади Луганського аеропорту літо 2014 рік.
Осінь 2019 рік Луцьк.
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А кто то сомневался?
Более того.
На цензоре за правду что такое будет происходить после избрания зе банили.
Поэтому вы сделали это вместе.
Остаются только витання.
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Кто это "вы"? !
Я к этому не имею никакого отношения.
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Аллочка еще во время разгара предвыборной компании было понятно что все тезисы агитаторов за Зе это тезисы кремлевской пропаганды на оккупированных территориях с небольшими поправками на разницу подконтролтности/неподконтрольности территорий Укрвине.
Поэтому логично было предположить что не толтко петя порошенко пойдет под трибунал за военные преступления против мирного народа донбасса а так же российских туристов а так же и военные.
Что именно неожиданное произошло?
Кстати поляки это прекрасно понимабт отсюда и задержание Мазура.
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Поляки УЖЕ заявили, что не собираются выдавать Мазура россии.

А вот это и есть российская пропаганда во всей красе:
"Поэтому логично было предположить что не толтко петя порошенко пойдет под трибунал за военные преступления против мирного народа донбасса а так же российских туристов а так же И ВОЕННЫЕ."

Какие преступления против "мирных жителей Донбасса" совершали обороняющие Луганский и Донецкий аэропорты?
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Ну вам виднее.
Вы же постите ссылочку на вызов на допрос по этому поводу.
Может у вас когнитивный диссонанс?
Так вы завяжите и полежите.
А ко мне со своими истериками не пишите.
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Если квартальное СБУ что-то считает, не факт, что это так и есть на самом деле.
ГБР уже открыло дела против моряков по кляузе Портнова.
Международный трибунал УЖЕ вынес решение о вине россии в том конфликте.
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"Если квартальное СБУ что-то считает, не факт, что это так и есть на самом деле."
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Надеюсь, что адвокаты Лапина и воевавшие вместе с ним объяснят Баканову это более доступно и доходчиво.
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И не я вам начала писать, поэтому сами выпейте успокоительного, а то уже не в состоянии разобраться кто кому писал.
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почему наши пограничники его выпустили?
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сбу все больше начинает походить на филиал фсб в Украине..., кому как не доблестным работникам этой службы знать кто, кого и когда, кому как не им предупреждать подобные случаи и в свою очередь готовить претензии ко всяким росмразям, которые приезжали к нам в страну "пострелять хохлов"...
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..Тож і цікаво скільком касабам видано *червону картку * !?
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Нехай журналісти, депутати спитають про це у кращого міністра країни.
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раша вступающая в период агонии, становиться особо опасна.
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Значит Кацапстан своих наёмников не наказывает а украинских просит выдать? А не охренели ли кацапы? Польша знает,что если она его выдаст Кацапии,она очень испортит отношения с Украиной.Пока что она не выдала ни одного украинца кацапам. Все они находятся в СИЗО Польши. Но и Украине они выдавать не спешат.
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Победа это когда вернется на Родину, у нас на границ что нет базы Интерпола, зачем подвергать риску человека который есть в этой базе и пропускать его за территорию государства?
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Ось так працює український підрозділ Інтерполу .
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Вы предыдущие статьи ,как я понял, не читали. Не его в базе ( красной карточки). росися отдельным циркуляром направила Польше запрос на задержание перед самим его приездом
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"Это не первый такой случай, когда задерживают украинских граждан. Есть уже около десяти таких случаев в Польше, когда российская сторона через Интерпол пытается задержать и экстрадировать в Россию украинцев, участвовавших в военных операциях на востоке Украины", - заявил Дещица.
По его словам, эти люди сейчас находятся в польских СИЗО, их дела находятся на рассмотрении польских правоохранительных и судебных органов. Однако ни одного случая экстрадиции украинцев в Россию не было. Это называется наступать на одни и те же грабли.
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А в Польшу он свободно выехал или тоже была "борьба за то, чтобы" он туда попал?
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Уявляю що буде коли Україна ратифікує Римський статут.
А така умова прописана в угоді про асоціацію з ЄС.
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Всі ці проблеми від того, що у свій час ми не заявили, що у нас стан війни з Росією і не розірвали з нею дипвідносини. Петя не хотів цього щоб не спалити свої липецькі фабрики. А тепер ми маємо проблеми оскільки для міжнародного товариства Росія на Донбасі є миротворцем, її іхтемнети теж миротворящі а тоді ті, хто з ними воює є терористами та бандитами. Все логічно. Петі-баризі УРА!
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