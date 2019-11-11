 Это небольшая промежуточная победа: нам предстоит борьба за то, чтобы Мазур вернулся в Украину, - Дещица

Об этом заявил в комментарии Радио Свобода посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.
"Дальше за нами кропотливая работа и борьба за то, чтобы Игорь вернулся в Украину и чтобы Россия перестала использовать инструмент Интерпола для поиска тех людей, которые ей невыгодны или которые являются ее врагами. Это небольшая промежуточная победа. Это, собственно, совместными усилиями нам удалось получить такую небольшую победу", – отметил посол.
На сегодня неизвестна дата проведения первого судебного заседании в деле по существу.
"Это будет зависеть от знакомства с делом польских правоохранительных органов. Мы будем делать все возможное, чтобы оно состоялось как можно быстрее и это дело закрыть как можно быстрее. Я рад, что Игорь на свободе, что он в безопасности в генеральном консульстве в Люблине и наши консулы им будут заниматься и оказывать всяческую помощь", – подчеркнул украинский посол.
До завершения судебного процесса по экстрадиции украинца в Россию или отказе в ней Игорь Мазур будет находиться в Польше на порукам генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.
Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.
10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.
Ігор Лапін
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Ну що друзі? СБУ.
Напевне що ми розпочинаємо новий етап у житті. Іду на допит в Службу Безпеки України з приводу убієнних мирних московських граждан під час прориву блокади Луганського аеропорту літо 2014 рік.
Осінь 2019 рік Луцьк.
Более того.
На цензоре за правду что такое будет происходить после избрания зе банили.
Поэтому вы сделали это вместе.
Остаются только витання.
Я к этому не имею никакого отношения.
Поэтому логично было предположить что не толтко петя порошенко пойдет под трибунал за военные преступления против мирного народа донбасса а так же российских туристов а так же и военные.
Что именно неожиданное произошло?
Кстати поляки это прекрасно понимабт отсюда и задержание Мазура.
А вот это и есть российская пропаганда во всей красе:
"Поэтому логично было предположить что не толтко петя порошенко пойдет под трибунал за военные преступления против мирного народа донбасса а так же российских туристов а так же И ВОЕННЫЕ."
Какие преступления против "мирных жителей Донбасса" совершали обороняющие Луганский и Донецкий аэропорты?
Вы же постите ссылочку на вызов на допрос по этому поводу.
Может у вас когнитивный диссонанс?
Так вы завяжите и полежите.
А ко мне со своими истериками не пишите.
ГБР уже открыло дела против моряков по кляузе Портнова.
Международный трибунал УЖЕ вынес решение о вине россии в том конфликте.
По его словам, эти люди сейчас находятся в польских СИЗО, их дела находятся на рассмотрении польских правоохранительных и судебных органов. Однако ни одного случая экстрадиции украинцев в Россию не было. Это называется наступать на одни и те же грабли.
А така умова прописана в угоді про асоціацію з ЄС.