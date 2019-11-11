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 С начала года в Украине произошло 89 тыс. пожаров, в результате которых погибло более 1400 человек, - ГСЧС

С начала года во время пожаров в Украине погибли 1400 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Всего с начала года на территории Украины возникло уже более 89 000 пожаров. Из них в жилом секторе - более 26 000 случаев. Количество погибших во время пожаров уже пересекло отметку в 1400 человек", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, сейчас спасатели усиливают профилактические отработки населенных пунктов. Ежедневно сотрудниками Службы спасения проводится разъяснительная работа с населением во всех областях.

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Спасатели напоминают, что основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели людей является собственная небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности. Курение в постели, перегрузки или неисправности электросети и бытовых приборов, а также оставленные без присмотра спички в легкодоступных для детей местах почти всегда приводят к пожарам в домах. Поэтому, спасатели советуют всегда соблюдать простые правила безопасности в быту для того, чтобы не стать частью печальной статистики.

Источник: https://censor.net.ua/n3158869
 
 
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Украина и здесь с африкой поровнялась....
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Я помню времена, когда противопожарный минимум объясняли на уроках в школе.
Даже 10 000 пожарных инспекторов не спасут от пьяного курения в постели или скрученного абы как шнура.
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так говорите главное помириться с даунбасом?
вы пожары луЧЧЕ разведите
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