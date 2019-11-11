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 Политика Украины
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 До конца года в ООН рассмотрят две "крымские" резолюции

До конца года в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций будут рассматриваться проекты двух резолюций, связанных с российской оккупацией Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", проект резолюции о нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму, инициированный Украиной, сейчас готовится в третьем комитете (по социальным, гуманитарным и культурным вопросам) ГА ООН. Голосование в комитете состоится ориентировочно в середине ноября.

Ожидается, что в работе украинской делегации примут участие представители крымскотатарского народа, права которого грубо нарушает оккупационная власть. По процедуре, после принятия резолюции в комитете она выносится на рассмотрение сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце декабря.

Ранее Генассамблея ООН приняла три резолюции о нарушении прав человека в Крыму - в 2016, 2017 и 2018 годах, однако Россия проигнорировала их выполнение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международный суд ООН признал наличие юрисдикции рассматривать спор Украины против России

Предыдущая резолюция содержала призыв к Генеральному секретарю ООН подготовить нынешнюю, 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи, специальный доклад по выполнению резолюции 2018 года.

Сейчас также проходит согласование проекта другой резолюции - о милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополя, временно оккупированных Россией, а также частей Черного и Азовского морей. Ожидается, что проект резолюции будет вынесен непосредственно на рассмотрение сессии Генассамблеи ООН на декабрьском пленуме, без голосования в комитетах.

Беспокойство Украины и мирового сообщества вызывает наращивание военного потенциала в оккупированном Крыму и опасность размещения ядерного оружия на полуострове.

Источник: https://censor.net.ua/n3158863
 
   
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Про Крым тема.И тишина. Потыкайте троллей палкой может они передохли.
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Перед "боем" видать на грудь бояры по 100 гр. принимают.
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А потом спросят у россии , можно ли эти резолюции принять ?
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расия-страна-изгой.Просто нужно время,чтобы оформить это официально
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Ранее Генассамблея ООН приняла три резолюции о нарушении прав человека в Крыму - в 2016, 2017 и 2018 годах, однако Россия проигнорировала их выполнение.

Предыдущая резолюция содержала призыв к Генеральному секретарю ООН подготовить нынешнюю, 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи, специальный доклад по выполнению резолюции 2018 года.Источник: https://censor.net.ua/n3158863

А резолюцию от 2014 года с требованием деоккупации уже проконтролировали?
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ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ В СБ ООН, А ТАМ ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ НЕ В ПОЛЬЗУ ОККУПАНТА БЛОКИУЕТСЯ САМИМ ОККУПАНТОМ. А РЕПУТАЦИЯ КАК ВИДИМ ОСОБО НЕ ВОЛНУЕТ ЗАПАД, ЗА ДЕНЬГУ ДРУЖАТ И ВСЕ НОРМ
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Во всём мире, руководство хочет, чтобы их граждане жили лучше. Одна Украина, отстаивает пуй знает чьи интересы, кроме своих.
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