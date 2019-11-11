 До конца года в ООН рассмотрят две "крымские" резолюции

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", проект резолюции о нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму, инициированный Украиной, сейчас готовится в третьем комитете (по социальным, гуманитарным и культурным вопросам) ГА ООН. Голосование в комитете состоится ориентировочно в середине ноября.

Ожидается, что в работе украинской делегации примут участие представители крымскотатарского народа, права которого грубо нарушает оккупационная власть. По процедуре, после принятия резолюции в комитете она выносится на рассмотрение сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце декабря.

Ранее Генассамблея ООН приняла три резолюции о нарушении прав человека в Крыму - в 2016, 2017 и 2018 годах, однако Россия проигнорировала их выполнение.

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Предыдущая резолюция содержала призыв к Генеральному секретарю ООН подготовить нынешнюю, 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи, специальный доклад по выполнению резолюции 2018 года.

Сейчас также проходит согласование проекта другой резолюции - о милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополя, временно оккупированных Россией, а также частей Черного и Азовского морей. Ожидается, что проект резолюции будет вынесен непосредственно на рассмотрение сессии Генассамблеи ООН на декабрьском пленуме, без голосования в комитетах.

Беспокойство Украины и мирового сообщества вызывает наращивание военного потенциала в оккупированном Крыму и опасность размещения ядерного оружия на полуострове.