 "Слуга народа" будет более тщательно проверять новых членов партии, - Корниенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии "Радіо Свобода".
По его словам, региональные команды президентской партии уже начали формироваться. Точное количество необходимых новых членов он пока назвать не смог.
"Это зависит от системы местных выборов. И система, к которой мы сейчас стремимся, которая связана с децентрализацией, на самом деле, там количество депутатов местных советов сильно уменьшится. Там сейчас больше ста тысяч, а после децентрализации будет в районе 40 тысяч", - отметил Корниенко.
По оценкам главы партии, речь идет об около 40-50 тысяч новых людей. Отвечая на вопрос о том, будет ли "Слуга народа" делать выводы из предыдущих выборов, Корниенко анонсировал более тщательный отбор кандидатов.
"Наверное, мы будем более тщательно подходить к проверке, потому что даже тот механизм постпраймериз, который мы ввели в парламентской кампании, до конца не сработал, и все же некоторые репутационные риски наши кандидаты имели, особенно мажоритарщики. Это точно будет длительный процесс, у нас есть время на это. И у нас сейчас больше возможностей организационных, то есть партия сможет более тщательно этим заниматься", - заявил Корниенко.
Напомним, вчера, 10 октября, съезд партии "Слуга народа" избрал главой политической силы первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александра Корниенко.
Можно его пригласить, вместо Гиркина.
Не доверяйте справкам из российской дурки, просите провести местное освидетельствование.
що народити партію за 2-3 місяці неможливо. тому беріть решето і сійте! тих, що не проходять в дірочку--бийте киянкою по черепу, знову не пройдуть--на свалку до тимошонки і потрошонки