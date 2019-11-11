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Все про:местные выборы (1238) Слуга народа (457) Корниенко (63)

 "Слуга народа" будет более тщательно проверять новых членов партии, - Корниенко

Новоизбранный глава партии "Слуга народа" анонсировал "более тщательную проверку" новых членов партии, которых будут искать перед местными выборами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии "Радіо Свобода".

По его словам, региональные команды президентской партии уже начали формироваться. Точное количество необходимых новых членов он пока назвать не смог.

"Это зависит от системы местных выборов. И система, к которой мы сейчас стремимся, которая связана с децентрализацией, на самом деле, там количество депутатов местных советов сильно уменьшится. Там сейчас больше ста тысяч, а после децентрализации будет в районе 40 тысяч", - отметил Корниенко.

По оценкам главы партии, речь идет об около 40-50 тысяч новых людей. Отвечая на вопрос о том, будет ли "Слуга народа" делать выводы из предыдущих выборов, Корниенко анонсировал более тщательный отбор кандидатов.

"Наверное, мы будем более тщательно подходить к проверке, потому что даже тот механизм постпраймериз, который мы ввели в парламентской кампании, до конца не сработал, и все же некоторые репутационные риски наши кандидаты имели, особенно мажоритарщики. Это точно будет длительный процесс, у нас есть время на это. И у нас сейчас больше возможностей организационных, то есть партия сможет более тщательно этим заниматься", - заявил Корниенко.

Напомним, вчера, 10 октября, съезд партии "Слуга народа" избрал главой политической силы первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александра Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - в "Слуге народа" анонсировали смену идеологии

Источник: https://censor.net.ua/n3158861
 
 
 Топ комментарии
 
Та ви вже вибрали собі півшостого припиздента.
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Я з ностальгією згадую перші склади Верховної Ради, де були такі високоосвічені інтелектуали, як Чорновіл, Лук'яненко, брати Горині, Костенко, Тарасюк, академік Юхновський, Драч, Павличко, Терен, Яворівський.

А зараз хто? Як не Допа за колоною, так весільні фотографи...



У політиці не місце людям з IQ менше, ніж 115-120!
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Геннадіє, годі фантазувати. Краще покажіть цю статтю зеботам, які тут поносять Порошенка. За ними теж мали б прийти. Як і давно мали б прийти за Зе, який багато чого дозволяв зі сцени, зокрема про Ющенка і про Порошенка. "Слуга народу" ретельніше перевірятиме нових членів партії, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6750
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Звиняй те, я не знав, що ви артист-пародист, КВН-щик.Що можна на сцені, то не можна у житті, пан разумем?
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В якій статті Закону України Ви це вичитали?
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Главное не берите с 6-й палаты Наполеона, бо один такой у вас уже ************ работает
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Зєлєнський за 174 дні свого правління має вже більше 30 прозвищ.
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А у тебе тільки декілька і все матерні на кацапському 👅.
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Я тобі можу за півгодини 100 прозвіськ придумати, і що далі ? Примітивний в тебе рівень розвитку, тому так Україна і живе... Сумно.
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В РФ намедни лишний "наполеон" появился, профессор-реконструктор, из Питера, который свою сожительницу-аспирантку расчленил и утопил в Мойке частями (а не сразу тушкой).
Можно его пригласить, вместо Гиркина.
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"Слуга народа" будет более тщательно проверять новых членов партии, старых членов партии тоже проверить необходимо.
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Отже *лоліта * не приходиться до двору *слугою * !? "Слуга народу" ретельніше перевірятиме нових членів партії, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3938
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Справку из псих-диспансера не забудьте взять у кандидатов в Слуги Народа, чтобы не "'проколоться", как французы с профессором питерским, которому дали орден Почетного Легиона, а старик-профессор взял да и оттяпал руки вместе с головой своей молодой сожительнице (по совместительству аспирантке). Тщательнее надо подходить к отбору кадров, особенно если "кадр" является "реконструктором" из РФ.
Не доверяйте справкам из российской дурки, просите провести местное освидетельствование.
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обрезной будет выбирать только обрезных
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Ляшко может поделиться опытом "проверки" членов партии.
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Праймериз вообще не работал, его слелали для галочки.
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Его бы самого проверить. На снимке у него такое лицо, как будто его пчелы покусали.
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Є простий тест: говорите кандидату "Слава нації", якщо він не знає відповіді - то це ваш надійний малорос. І заодно, в мене для вашої камарільї є чудове гасло "Здамо її разом".
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сн ,на жаль, не уникла ,як і всі інші партії --сброду , всі розуміють,
що народити партію за 2-3 місяці неможливо. тому беріть решето і сійте! тих, що не проходять в дірочку--бийте киянкою по черепу, знову не пройдуть--на свалку до тимошонки і потрошонки
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