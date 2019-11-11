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 Политика Украины
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 Украине нужен госорган на случай таких ситуаций, как с Мазуром, - генконсул Павлюк

Украине стоит рассмотреть возможность создания специального органа, который бы занимался ситуациями, подобными той, что случилась с ветераном АТО Игорем Мазуром в Польше.

Такое мнение высказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение последних нескольких лет имеем много случаев, когда происходит экстрадиция наших граждан в Россию... И очень часто те обвинения являются надуманными, сфабрикованными", - констатировал Павлюк.

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Он добавил, что украинской стороне не всегда удается добиться положительных результатов.

"Мы неоднократно обращались к нашим высшим руководителям, все-таки надо в том направлении работать. Выделить отдельную, наверное, структуру или отдельного человека... Чтобы такие вопросы согласовывались с украинской стороной", - сказал генконсул.

Дипломат выразил надежду, что руководство государства услышит его предложение.

"РФ таким образом пытается воевать с патриотами Украины. А учитывая то, что таких людей у нас много, стоит быть готовыми. Поэтому нам тоже надо переформатироваться и давать достойный ответ. Ведь дипломаты ограничены в своих действиях. Мы не можем представлять интересы в судах. Мы можем присутствовать, но - если не нарушаются права и свободы граждан Украины - мы ничего не можем сделать", - пояснил Павлюк.

Генконсул убежден: совместная работа таких комиссий и дипломатов принесет хорошие результаты.

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Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.

Источник: https://censor.net.ua/n3158858
 
 
 Топ комментарии
 
У нас этих госорганов и так больше чем надо. Для каждого мажора создали такую кормушку.
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Каких блядь органов?!
А для чего по вашему консульства?! Это прямая обязанность консульства защищать интересы своих граждан в других странах!!!
Блядь заставьте этих придурков, которые сейчас при власти, кто нибудь почитать законы!!!
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Не, я понимаю, что понабирали ананистов и дрочеров на все должности, но это работа МИД.
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У нас этих госорганов и так больше чем надо. Для каждого мажора создали такую кормушку.
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...нах..и так от безделия аристократы ох..вают на периферии, шевелите булками...и мозгами тоже...
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Каких ***** органов?!
А для чего по вашему консульства?! Это прямая обязанность консульства защищать интересы своих граждан в других странах!!!
***** заставьте этих придурков, которые сейчас при власти, кто нибудь почитать законы!!!
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Не, я понимаю, что понабирали ананистов и дрочеров на все должности, но это работа МИД.
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Для одного мазура делать целый орган? А существующие органы не справляются? Потом этот новый орган начнёт просить помощи у всех остальных органов?
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Та ні. Такі органи розмножуються брунькуванням.Адже для ефективної діяльності,новому органу треба буде розширити повноваження,штат і фінансування,створити допоміжні органи,і т.д.
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Может нужно качественно выпольнять свою работу уже имеющимся в огромном количестве органам?
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У нас и так раздутый штат чиновников, с приходом слуг урода к власти по первому чиху будем создавать новых прихлебателей из бюджета?
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У Департаменті консульської служби МЗС України є "УПРАВЛІННЯ КОНСУЛЬСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ".
У "УПРАВЛІННЯ" два відділи:

- ВІДДІЛ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ
- ВІДДІЛ МЕНЕДЖМЕНТУ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

Який, КУРВА, ОРГАН???
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В Украине надо перенимать практику кацапов,и отвечать им той же монетой возбуждая уголовные дела против личного состава воевавшего в чечне,абхазии,сирии и т.д.
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А для чего тогда все эти посольства и консульства?
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для того и существует МИД .скажите ему
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Как, а разве не для того чтобы ходить на разные консульские вечеринки, беседовать там на них со всеми?!
Эти придурки даже не знают функции посольств и консульств! Вот фраза из википедии:
"В то время, как посольство занимается в первую очередь решением политических вопросов (переговоры, сбор информации о стране пребывания), консульство осуществляет контакты с местными властями, занимается обслуживанием граждан, решением их проблем в рамках законодательства и оформлением документов (визы, паспорта, нотариальные документы, справки и другое)."

Т.е. это прямая и ЕДИНСТВЕННАЯ обязанность консульств. Какой нахрен еще орган он хочет отрастить непонятно!
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Пусть зебилы попросят поляков больше так не делать.
Тем более что после увольнения Вятровича отношения с братским народом наладились?
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а министерство ветеранов...тоже вроде орган
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нужен госорган на случай таких ситуаций, да и всех что планировали сократить прямиком в этот орган, и оклад побольше.
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Школи ми "оптимізовуєм" а держорганів нам більше треба. Саме так.
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