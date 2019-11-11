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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Ирак (242) протест (4559) смерть (6214)

 С начала акций протеста в Ираке погибли 319 человек, 15 тысяч получили ранения

Начиная с 1 октября, в ходе акций протеста в Ираке погибли 319 демонстрантов, 15 тысяч получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в комитете по правам человека при парламенте Ирака.

Ранее власти Ирака ввели комендантский час в Багдаде и городах Эн-Насирия (провинция Зикар), Эль-Амара (провинция Майсан) и Эль-Хилла (провинция Бабиль).

Протесты охватили Басру, Эд-Диванию, Кербелу, Васит и Киркук.

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Как сообщалось, антиправительственные протесты в Ираке начались в начале октября. Люди вышли на улицы, протестуя против коррупции, безработицы, проблем в сферах образования, медицины, коммунальных услуг.

МИД Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Ирак в связи с существенным ухудшением ситуации.

Источник: https://censor.net.ua/n3158853
 
 
 Топ комментарии
 
Америкоы там вроде ж "демократию"установили,свергнув(убив) Саддама Хуссейна.
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Пффф.... Из Януковича диктатор, как из Порошенки - полководец. При диктатуре даже про эти 15 000 и не узнали бы.
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Бред. Ирак оккупирован Ираном. Большая часть Сирии и Ливан тоже. Кстати Ливан тоже охвачен антииранскими протестами не говоря уже про Сирию.Клерикальняй фашизм мало кому нарвится даже в самом Иране
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Мітингарі там гинуть через те, що в них влучають гранати із сльзогінним газом... Така граната встряє у голову повністю.
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Америкоы там вроде ж "демократию"установили,свергнув(убив) Саддама Хуссейна.
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потому и протесты стали возможны. при диктатуре сильно не протестуют...
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319 трупів демонстрантів і 15 000 раненых - і це не диктатура?
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При диктатуре было бы 15 000 трупов и всего 319 раненых, и то только полицейских.
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Ага тобто янукович - диктатором не був? Ню ню - а при 15 000- це вже війна!!!
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Пффф.... Из Януковича диктатор, как из Порошенки - полководец. При диктатуре даже про эти 15 000 и не узнали бы.
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Пока был жив Саддам,то он противостоял иранской экспансии. Даже воевал с ними.
Американцы этот баланс нарушили и Ирак де-факто попал под гибридную иранскую оккупацию.
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После прихода американцев в Ираке всем заправляют курды.
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В Ираке присутствуют несколько влиятельных групп, которых условно можно разделить на арабов-суннитов, арабов-шиитов и курдов. Все они представлены в парламенте страны. Однако, во многих населенных пунктах и провинциях реальная власть принадлежит повстанческим группировкам, которые сформировались после вторжения в страну США и их союзников.
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