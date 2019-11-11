 Популярность Трампа в диаспоре может возрасти, если он предоставит Украине оружие, - представитель УККА Добрянский

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии "Укринформу" высказал представитель Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский.

По его словам, популярность Трампа в диаспоре может возрасти, если он предоставит Украине оружие.

В то же время Добрянский признался, что негативно оценивает международную политику нынешнего главы Белого дома и всегда голосует за выдвиженцев Демократической партии.

"Телевидение Fox News, которое поддерживает республиканцев, зазомбировали американцев. Оно никогда не говорит о сути расследования по импичменту, а лишь о том, что на президента клевещут", - отметил Добрянский.

При этом он подчеркнул, что украинцы в США никогда не голосуют единогласно за того или иного кандидата. А также опроверг утверждение о том, что диаспора традиционно поддерживает республиканцев.

"Так было прежде. Сейчас ситуация изменилась, и многие представители украинской общины поддерживают Демократическую партию", - сказал он.

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Однако, отметил Добрянский, соответствующих социологических исследований никто не проводил, поэтому нет данных относительно поддержки украинцами той или иной политической силы.

По мнению представителя УКК, Палата представителей объявит импичмент еще до рождественских праздников, хотя Сенат и не поддержит ее.

"Но политически это будет очень важное решение. Конгресс покажет, что президент страны не может так себя вести", - отметил Добрянский.

В конце концов, считает он, Трамп может стать первым президентом США, переизбранным после положительного голосования за импичмент в Палате представителей.

Напомним, 4 ноября комитеты опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

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5 ноября комитеты опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Как ожидается, вскоре на открытых слушаниях выступит Билл Тейлор.