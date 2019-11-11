 Популярность Трампа в диаспоре может возрасти, если он предоставит Украине оружие, - представитель УККА Добрянский

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии "Укринформу" высказал представитель Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский.
По его словам, популярность Трампа в диаспоре может возрасти, если он предоставит Украине оружие.
В то же время Добрянский признался, что негативно оценивает международную политику нынешнего главы Белого дома и всегда голосует за выдвиженцев Демократической партии.
"Телевидение Fox News, которое поддерживает республиканцев, зазомбировали американцев. Оно никогда не говорит о сути расследования по импичменту, а лишь о том, что на президента клевещут", - отметил Добрянский.
При этом он подчеркнул, что украинцы в США никогда не голосуют единогласно за того или иного кандидата. А также опроверг утверждение о том, что диаспора традиционно поддерживает республиканцев.
"Так было прежде. Сейчас ситуация изменилась, и многие представители украинской общины поддерживают Демократическую партию", - сказал он.
Однако, отметил Добрянский, соответствующих социологических исследований никто не проводил, поэтому нет данных относительно поддержки украинцами той или иной политической силы.
По мнению представителя УКК, Палата представителей объявит импичмент еще до рождественских праздников, хотя Сенат и не поддержит ее.
"Но политически это будет очень важное решение. Конгресс покажет, что президент страны не может так себя вести", - отметил Добрянский.
В конце концов, считает он, Трамп может стать первым президентом США, переизбранным после положительного голосования за импичмент в Палате представителей.
Напомним, 4 ноября комитеты опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.
5 ноября комитеты опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Как ожидается, вскоре на открытых слушаниях выступит Билл Тейлор.
Ні про що теревені.
И вы же сами потом скажете Трампу- что он в погоне за дешёвой популярностью втянул вас в г!
Поэтому лично я считаю- что сейчас пока что даже большие военные корабли перед передачей Украине надо тщательно разоружать, во имя мира.
НАФИГА это надо-то? Кто же так начинает войну? Что- Россия сама не может нарушить договор? Вот- пусть и нарушает! А тогда уже видно будет- что делать.
Вы видели- что произошло с российским Вагнером в Сирии? Вы что- думаете- что там весь смысл лишь в том- что у пиндосов оказалось больше вертолётов- чем у ударного ядра российского ИГИЛ? Значит- тогда Вы не видели НИЧЕГО!
Там весь смысл в том- что ответный не-термоядерный удар был осуществлён не вопреки договору. И даже- НЕ В ОТМЕСТКУ за то, что договор о ненападении нарушила Россия!
А весь ужасный для России смысл в том- что с ними ГОВОРИЛИ во всё время бойни! ИХ войска молотили- а они говорили- что это не их войска! И когда перемолотили всех и Кремль обратился за дозволением собрать трупя- им отказали и в этом! Им сказали: -"Это же не ваши трупы. Не лапайте чужой завод- и не лапайте чужие трупы!"
И Путин свалил свою ошибку на армию. Он в итоге угрюмо сказал: - "Ну потеряли 1 батальон- и шо? Вы что- никогда потерь не видели"?
То есть- он выдал это за ошибку военных. И все его генералы-прихлебатели тут же захрюкали: - "Безобразие, почему войска не обеспречили разведжкой, и тд и тп".
В то время ка это было не военной ошибкой- а это было полностью ошибкой самого Путина, его обвели как дурачка, над ним поиздевались на виду у всех.
А що, в себе на ментально близьких кацапських новинах не цікаво сидіти? Там така думка "великого експерта" нікому не цікава?
Є тут один такий же з ізраїльським прапором, дехто Сільченко, теж весь час за кацапів топить, але каже, що він неупереджений.
Я уже лет 15 не бьіл ни на одном расейском новостном сайте и политическом форуме. Мне они не интересньі. Я не даю советов и не пишу постов на американских ресурсах, тем более чтоб жаловаться, что я их там "без перевода вообще с трудом читаю".
""Телевидение Fox News, которое поддерживает республиканцев, зазомбировали американцев. Оно никогда не говорит о сути расследования по импичменту, а лишь о том, что на президента клевещут",