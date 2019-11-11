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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:выборы (23056) импичмент (422) оружие (3794) США (15745) Трамп (2617) Добрянский (1)

 Популярность Трампа в диаспоре может возрасти, если он предоставит Украине оружие, - представитель УККА Добрянский

Дональд Трамп может нарастить поддержку среди американцев украинского происхождения на следующих президентских выборах по сравнению с 2016 годом.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии "Укринформу" высказал представитель Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский.

По его словам, популярность Трампа в диаспоре может возрасти, если он предоставит Украине оружие.

В то же время Добрянский признался, что негативно оценивает международную политику нынешнего главы Белого дома и всегда голосует за выдвиженцев Демократической партии.

"Телевидение Fox News, которое поддерживает республиканцев, зазомбировали американцев. Оно никогда не говорит о сути расследования по импичменту, а лишь о том, что на президента клевещут", - отметил Добрянский.

При этом он подчеркнул, что украинцы в США никогда не голосуют единогласно за того или иного кандидата. А также опроверг утверждение о том, что диаспора традиционно поддерживает республиканцев.

"Так было прежде. Сейчас ситуация изменилась, и многие представители украинской общины поддерживают Демократическую партию", - сказал он.

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Однако, отметил Добрянский, соответствующих социологических исследований никто не проводил, поэтому нет данных относительно поддержки украинцами той или иной политической силы.

По мнению представителя УКК, Палата представителей объявит импичмент еще до рождественских праздников, хотя Сенат и не поддержит ее.

"Но политически это будет очень важное решение. Конгресс покажет, что президент страны не может так себя вести", - отметил Добрянский.

В конце концов, считает он, Трамп может стать первым президентом США, переизбранным после положительного голосования за импичмент в Палате представителей.

Напомним, 4 ноября комитеты опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

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5 ноября комитеты опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Как ожидается, вскоре на открытых слушаниях  выступит Билл Тейлор.

Источник: https://censor.net.ua/n3158852
 
 
 Топ комментарии
 
За старую кашелку-рептилоидшу Клинтоньшу "топит".
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Я далеко не вперше читаю Ваші дописи, і усі вони прокацапські.
Є тут один такий же з ізраїльським прапором, дехто Сільченко, теж весь час за кацапів топить, але каже, що він неупереджений.
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Не дозволяв і не дозволить.Якби не тиск рішень конгресу і сенату,то Путлер вже був би у великій вісімці,а Шредер президентом ЄС.
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За старую кашелку-рептилоидшу Клинтоньшу "топит".
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У українців отримає, у москалів втратить. чия дияспора більша - той і зробить президента США Популярность Трампа в диаспоре может возрасти, если он предоставит Украине оружие, - представитель УККА Добрянский - Цензор.НЕТ 2679
Ні про що теревені.
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Потрібно сприяти припиненню цієї безглуздої кровавої бійні, а не "підливати масла у вогонь".
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В самой большой украинской диаспоре - российской, вряд ли то будет.
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Трампу насрать на популярность- а тем более в украине. У него что- избиратели там? Трамп не саодур, это не Путин, он не приказывает всё что взбредёт ему в голову. Вопрос с оружием- крайне щепетильный вопрос, он зависит не от погони за "популярностью"- а от состояния дел на фронте, и от того, что решено на переговорах. У Трампа есть политические советники, и есть военные советники. Россия нападёт- а Еуропа скажет Трампу: - "Зачем нам воевать в войне- которую ты сам организовал. Сам вышел из договора- вот теперь сам и защищай Украину".

И вы же сами потом скажете Трампу- что он в погоне за дешёвой популярностью втянул вас в г!

Поэтому лично я считаю- что сейчас пока что даже большие военные корабли перед передачей Украине надо тщательно разоружать, во имя мира.
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Минского секретного- который называется соглашениями.
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А какое отношение имеет США к минскому договору?
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Очень простое- они его соблюдают. Я же всё объяснил. США- участник Будапештского меморандума о не-нападении на Украину. Украина, Еуропа и Россия договорились в Минске- что никто никакую воюющую в Украине сторону не снабжает ни оружием ни войсками. И США тоже не снабжают. Если сейчас США начнукт давать Украине оружие- Россия скажет: - "Нас обманули! Мы оружие не даём- а США дают! - и двинет 200-тысячную армию, стоящую сейчас на вашей границе. И скажет: -"А вот если бы США не вмешивались со своим оружием в чужой конфликт- то был бы мир!"

НАФИГА это надо-то? Кто же так начинает войну? Что- Россия сама не может нарушить договор? Вот- пусть и нарушает! А тогда уже видно будет- что делать.

Вы видели- что произошло с российским Вагнером в Сирии? Вы что- думаете- что там весь смысл лишь в том- что у пиндосов оказалось больше вертолётов- чем у ударного ядра российского ИГИЛ? Значит- тогда Вы не видели НИЧЕГО!

Там весь смысл в том- что ответный не-термоядерный удар был осуществлён не вопреки договору. И даже- НЕ В ОТМЕСТКУ за то, что договор о ненападении нарушила Россия!

А весь ужасный для России смысл в том- что с ними ГОВОРИЛИ во всё время бойни! ИХ войска молотили- а они говорили- что это не их войска! И когда перемолотили всех и Кремль обратился за дозволением собрать трупя- им отказали и в этом! Им сказали: -"Это же не ваши трупы. Не лапайте чужой завод- и не лапайте чужие трупы!"

И Путин свалил свою ошибку на армию. Он в итоге угрюмо сказал: - "Ну потеряли 1 батальон- и шо? Вы что- никогда потерь не видели"?

То есть- он выдал это за ошибку военных. И все его генералы-прихлебатели тут же захрюкали: - "Безобразие, почему войска не обеспречили разведжкой, и тд и тп".

В то время ка это было не военной ошибкой- а это было полностью ошибкой самого Путина, его обвели как дурачка, над ним поиздевались на виду у всех.
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А что в Минских не так? То, что паРаша отгребает, а Зелемойский их выполняет, чтобы не отгребала?
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В Минских всё так. Их выполняет не только Зелемойский- их полностью и добросовестно выполняют ВСЕ. А Россия отгребает.
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Кацап? Україна з маленької написав, а ***** з великої.
А що, в себе на ментально близьких кацапських новинах не цікаво сидіти? Там така думка "великого експерта" нікому не цікава?
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Ну если у Вас это критерий- то не стану возражать.
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Я далеко не вперше читаю Ваші дописи, і усі вони прокацапські.
Є тут один такий же з ізраїльським прапором, дехто Сільченко, теж весь час за кацапів топить, але каже, що він неупереджений.
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Ну хорошо, хорошо- я Ваши дописи без перевода вообще с трудом читаю. Что Вы от меня-то хотите? Подписи- что я кацап? С отпечатком носа в подтверждение?
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Напишу на пАнятнам Вам езьіке. Вот Вьі, судя по предьідущим постам, живете в Америке, любите расею, но сидите на украинском форуме, не понимаете без перевода украинского язьіка. Мне не понятно зачем? Я могу понять людей из-за рубежа, которьіе на украинском новостном сайте поддерживают Украину, но не понимаю тех, кто приходит ее обсирать (Вьі єто делаете филигранно и почти незаметно, что придраться, чтоб отправить в спам или пожаловаться на СФ, не к чему).

Я уже лет 15 не бьіл ни на одном расейском новостном сайте и политическом форуме. Мне они не интересньі. Я не даю советов и не пишу постов на американских ресурсах, тем более чтоб жаловаться, что я их там "без перевода вообще с трудом читаю".
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А то, що він з Манафортом ліпували причетність до втручання України у вибори США, щоб відбілити росію і зняти з неї санкції, нічого? А якби це пройшло, то що би було з нашою державою? А зброю не дають, бо в нас малороси. Вони це добре знають. Курдам в Сірії давали і нічого. Це бабло.
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Диаспора проголосует, если там точно такие же, как и в Украине и не видят, что помощь возможна только после шантажа, а не по каким-то, пусть даже моральным, обязательствам по Будапештскому меморандуму...
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Что же это мне напоминает?

""Телевидение Fox News, которое поддерживает республиканцев, зазомбировали американцев. Оно никогда не говорит о сути расследования по импичменту, а лишь о том, что на президента клевещут",
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А що Зеленський зробить з цією допомогою, діаспора не каже?
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Що?Українська діаспора вже 28-м років республіканської більшості-і переважно була за Порошенка в Травні по одній простій республіканській причині"Коней на переправі під час війни не міняють",а у пана тільки в рожевих мріях димократи осли,які з плантаторів-рабовласників та куклускланівців перефарбувалися у партію "всіх знедолених та бідних"соціалістів,мають перевагу.В Україні ЗЕ Біли з ПО і Бонами також гризуться так,як тут осли зі слонами! Але спробуйте-но реально глянути на ситуацію. Пол Полоссі і Хантер Байден-синки впливових в США димократів,таки "покривали" компанії по розкраданню кредитів і допомоги від США в Україні.Вони отримували за це гроші.Але куди йшли гроші, якими вони оперували? Це навіть не мільйони, а мільярди доларів!На їх виборчу компанію! Може Трампові їх за це по голівці погладити і мовчки слухати їхнє ослячье "іг-м-пі-пі-пі-ЧМО-ме-м-е-нт" собі на голову? Звичайно ні- не на того напали! Але і каламутити "війнушку" на радість москалям, на цій темі він в Америці не буде, на відміну від димократів США і українських "ПОповредників", у яких в цій темі" рильце в кривавому пір'ї "-бо це вони протягом 6-и годин звільнили свого Ген.Прокурора за мільярд доларів від США.Ось якраз вони,в кінцевому підсумку і виявляться "крайніми" в цьому неприємному, двосторонньому корупційному скандалі.А допомога задля "задурити виборця"-провокація хитрого димкрата,бо ворожа українцям-москальська діаспора- тут вдвоє більша,та ще й більшість з неї-велферисти димократи.Тому українці тут будуть за того,хто перший надав зброю Україні для оборони від агресора-а це всеж-таки-республіканці.Так що приписувати собі наперед славу від надання допомоги-димократам,демагогам і популістам зась.Показувати,як вони ******* Україну-вони вже показали при Обмамі,коли віддали окупантові Крим з легкої чорної руки.
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Чем больше оружия, тем быстрее освободится территория.
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