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 Четверо украинских воинов получили минно-взрывные травмы на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС

10 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 7 обстрелов:

- дважды вблизи Новогнатовки - из противотанкового ракетного комплекса;
- два раза вблизи Красногоровки - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Песков - из минометов калибра 82 мм;
- вблизи Березового - из станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также сообщается, что 4 обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- вблизи Майорского и Южного - из зенитной установки ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- вблизи Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"Вчера, 10 ноября, в результате обстрелов, минно-взрывные травмы получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни защитникам Украины нет", - сказано в сообщении.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре ОС.

Четверо украинских воинов получили минно-взрывные травмы на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158850
 
 
 Топ комментарии
 
Хто наживається на війні зараз?
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Обратите внимание. Новый стандарт подачи информации от зеленых козлов. Ранения четырех бойцов (один тяжело) от попадания ПТУРов называется "боевой травмой" !!! Нет слов, одни междометия.... Кто-бы вам "бытовую травму" по чайнику нанес.
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мозг нужно развивать...
Было-бы ранение-написали-бы ранение...
например - осколочное ранение...
Черепно-мозговая травма
Переломы - травма
Контузия - травма.
Не ПТУР, а мина...
Обращатель хренов скот(это тебе за козлов)!
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Ускорить развод и отойти на дистанцию куда ни один вражеский снаряд не долетит
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с учетом "града" и без учета "смерча". это примерно 40 км.
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Количество снарядов для залпа: 40 штук. Максимальная дальность поражения цели до 40 км, минимальная - не менее 1,6 км. Артиллерийская часть монтируется на доработанных типах шасси грузовых автомобилей семейств «Урал-375» или «Урал-4320» в зависимости от модификации. Модификация «Град-1» монтируется на «ЗИЛ-131».
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Я не буду сперичатись, можливо так і є. Назва града бм 21, 21 км дальність, 40 км це ураган, є к кацапні ракети на град які летять на 40 км, це торнадо.
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А РСЗВ "СМЕРЧ" врахували? (70-90км). Саме з таких 10.02.2015 р. обстріляли Краматорськ.
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А кацапи підійдуть ближче.
І що, знову відводити?
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кацахол які кацапи? Що Ви собі дозволяєте? Брпаття і тільки браття. Не чули, що Сивоха заборонив поліцаїв доунбаса називати вепаратистами?
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Редкая птица долетит до средины Днепра.
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В Закарпаття не долетить. Відведем за Карпати І буде мир на всій території де колись була Україна. Так зебобіки?
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Российско-оккупационные войска продолжают нести потери на Донбассе. За вчерашний день, 9 ноября, враг потерял шесть человек убитыми и раненными. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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"Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!" Разом з їхніми зеленошмарклевими холуями.
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Все это плохо, но было бы хрошо чтоб Зеля обьяснил раненым воинам лично за что они страдают и что за мир он собирается делать. А то есть риск что рейтинг потеряет вместе с должностью,а мира так и не получим и все жертвы впустую.
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Що цікаво, у лугандонів страшенний дефіцит птурів. Бережуть їх на випадок наступу ЗСУ. А тут регулярно пуляють ними навіть по піхоті. Знають, що наступу не буде?
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- Я вижу что стало гораздо лучше, чем при Порошенко!
- Володимире Одександровичу, досить вже на свій кортеж дивитися!
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А що робить Порох позаду Зе? Та й дивиться він на зе якось дивно
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Нехай Ахметка знижує тариф на ринку е/е, а покупець завжди правий.
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Річ не в турботі про українців, а "Главный переговорщик Зеленского Андрей Ермак является архитектором схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера",Источник: https://censor.net.ua/b3154185 Як тепер ?
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Це закони ринку і політика тут ні до чого. У кого нижча ціна на той же товар, той і виграє, а жадібний буде в програші.
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Ще й як "до чого". "Енергетика між Ахметовим і Коломойським" "Зокрема, добові поставки з Росії збільшилися з 4 до 12 млн кВт∙год. А Україна, яка донедавна отримувала кількасот мільйонів доларів від експорту електроенергії, буквально за кілька місяців перетворилася на її чистого імпортера (тобто імпорт перевищив експорт)" https://tyzhden.ua/Economics/237434
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Роман Безсмертний: У владі є люди, які не просто працюють на Росію - вони реалізують план Кремля

https://espreso.tv/article/2019/10/15/roman_bezsmertnyy_u_vladi_ye_lyudy_yaki_ne_prosto_pracyuyut_na_rosiyu_vony_realizuyut_plan_kremlya
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відвів війска в чисте поле, для рашистського розстрілу...план "штанмаера" для знищення Української арміїї і просування рашистської окупації
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Ми звикли до висловлення - "відвів війська в чисте поле". Так, в чисте поле без спеціальніх споруч, де вони є мішенню. А скільки тут втратили бабла. Там пішло мільярди на їх будівницство, сотні життів під обстрілами будівницства. І ось коли "окопались" головнокомандуючий їх звідтти відводить, бо ворог не може їх вбивати у бліндажах. А хто заплатить за нові смерті і нові споруди, на які використовуються мільярди? Де тут НАБУ і ДБР? Чи тільки фальшувати справи по Порошенку і тих, хто кинувся на захист держави в 2014 році? Тільки їх компанії зараз в полі зору "правоохоронців". Бо тільки вони робили ьехніку і зброю. А чому не перевіряють новінських, вілкулів,добкіних і зрадників України, які віддали кацапам заводи і ті їх знищили. Де ці перевірки?
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Ніякої відміни блокади, ніякого особливого статусу та фінансової допомоги, ніякого розведення до закінчення обстрілів по всій лінії фронту..Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані" Бісмарк
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Ми всі це кажемо, а вини роблять своє. У них мало часу. Бо коли опам*ятається той "лохторат", то їм вже буде не до розводів і не до закупівлі енергоресурсів із росії, ніколи буде проводити перевірки виключно по армійських структарах, по військових і добробатах. Бо вони зараз тільки цим і займаються. У них скрізь по справах проходять тільки ветерани АТО, тільки там, у військах виявляють недостачу 20 літрів бензину, чи дирявий бронік. А дле ви такі правильні були тоді, коли цього всього ще не було?
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Одужання нашим хлопцям. Бережи вас Господь, рідненькі
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Поняв,что нелох и новое руководство ВСУ трусы и готов ыотступать на расстояние выстрела СВД,теперь сепары бьют из ПТУРов.Надо отступить еще на 2км,чтобы ПТУР не добивал.Потом еще,чтобы минометы не доставали,потом еще,чтобы 120 не доставали.Так к весне до Киева и дойдем.Зато СТРЕЛЯТЬ не будут.
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Все забули . Було ж сказано : "ми послухаємо їх , вони послухають нас . Зустрімося десь на середині " . Середина - Дніпро . як Вам таке ?
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Новая риторика, меняемся)) Были сепаратисты, потом террористы, потом какие-то гибридные войска, потом российские наемники, ну и вот дождались РОССИЙСКИЕ ОККУПАЦИОННЫЕ войска. причем невидимые, не берущиеся в плен, и не убиваемые войска.
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