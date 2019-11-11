 Шесть медалей чемпионата мира по самбо завоевала сборная Украины

В первый день соревнований золотую медаль завоевал Владислав Руднев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport.ua.
Также в активе нашей команды два серебра - в командном зачете у женщин и в боевом самбо.
В последний день украинцы пополнили медальную копилку еще двумя наградами - Анастасия Сапсай взяла золото в категории больше 80 кг, а Петр Давиденко стал третьим в категории до 90 кг.
Таким образом, сборная Украины завоевала на чемпионате мира шесть медалей – две золотых и четыре бронзовых.
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@radiosvoboda
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