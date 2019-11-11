 Шесть медалей чемпионата мира по самбо завоевала сборная Украины

В первый день соревнований золотую медаль завоевал Владислав Руднев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport.ua.

Также в активе нашей команды два серебра - в командном зачете у женщин и в боевом самбо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины по футболу победила команду Литвы в матче отборочного цикла на Евро-2020

В последний день украинцы пополнили медальную копилку еще двумя наградами - Анастасия Сапсай взяла золото в категории больше 80 кг, а Петр Давиденко стал третьим в категории до 90 кг.

Таким образом, сборная Украины завоевала на чемпионате мира шесть медалей – две золотых и четыре бронзовых.