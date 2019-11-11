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 Спорт, За рубежом
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Все про:сборная Украины (236) чемпионат (255) Южная Корея (128) самбо (1)

 Шесть медалей чемпионата мира по самбо завоевала сборная Украины

В Южной Корее завершился чемпионат мира по самбо. Украинская сборная завоевала шесть медалей.

В первый день соревнований золотую медаль завоевал Владислав Руднев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport.ua.

Также в активе нашей команды два серебра - в командном зачете у женщин и в боевом самбо.

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В последний день украинцы пополнили медальную копилку еще двумя наградами - Анастасия Сапсай взяла золото в категории больше 80 кг, а Петр Давиденко стал третьим в категории до 90 кг.

Таким образом, сборная Украины завоевала на чемпионате мира шесть медалей – две золотых и четыре бронзовых.

Источник: https://censor.net.ua/n3158849
 
 
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«Росія все в нас забрала. І якщо ми цього не усвідомимо, не організуємося і не дамо відсіч, чуда не буде... Мусимо усвідомити, що наш порятунок - у нашій любові до нашого народу, мови, звичаїв», - ці слова Зеновій Красівський промовив у січні 1991 року.
(C)
@radiosvoboda
🤔
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А чого хрюкати, вони двадцять взяли..... дюндель болить
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