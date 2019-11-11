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 Тема обороны НАТО стала вновь актуальной после российской агрессии против Украины, - Меркель

В связи с конфликтом в Украине и аннексией Крыма тема национальной обороны и обороны НАТО вновь оказалась в центре внимания.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Gordonua.

Речь канцлера касалась 64-й годовщины создания Бундесвера. Она подчеркнула важность сотрудничества европейских стран в рамках НАТО, членом которого является и Германия.

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"В связи с конфликтом в Украине и аннексией Крыма тема национальной обороны и обороны Альянса вновь оказалась в центре внимания", - считает Меркель.

Она отметила необходимость достаточного финансирования немецкой армии для выполнения этих задач.

Источник: https://censor.net.ua/n3158848
 
 
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Мудозвоны захлебнулись собственным словесным поносом. Дел- ноль!
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Агрессия-агрессия, но Северный поток-2 надо строить!
А то мало агрессии, нужно больше.
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И конечно "глубочайшая" обеспокоенность по Украине,а сев.поток 2 тута ни при чеммм! Подкинем газодоллары для военки рашки, но НаТО надо укреплять! Правильным путем идем дойчланды!
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Меркель имеет в виду что США должны продолжать сбрасываться на НАТО, а то Трамп толсто намекает что США не в состоянии нести такие расходы, надо бы перераспределить чтобы Европа учавствовала в равной доле, а не сидела нахаляву на шее американцев
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амеры свалят с эуропы, и зверушка пушистая той нате наступит, поэтому дон и сказал...сначала бабосы - 2% ввп, потом защита, иначе как курдов кинут... Тема обороны НАТО стала вновь актуальной после российской агрессии против Украины, - Меркель - Цензор.НЕТ 8338
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Проросийская немецкая старая шлюха
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