 Несколько раз без проблем въезжал в Польшу в прошлом и позапрошлом году, - Мазур

Об этом он сообщил в Люблине на совместной с генконсулом Украины пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я в Польше был несколько раз и в прошлом, и в позапрошлом году. Ведь с тех пор, как вернулся из ВСУ в запас, я считал, что для нас действительно важнее всего с поляками иметь хорошие отношения, одним фронтом выступать против России - Балто-Черноморский союз такой. Если исходить из того, что Интерпол имел с 2014 года, то я тоже, пожалуй, был в этой базе. Только Интерпол не давал хода... Я не думаю, что кто-то меня сдал, скорее всего, Россия последние несколько месяцев начала активно работать на международном уровне. И, к сожалению, как Дания сдалась и разрешила строить "Северный поток-2", так же где-то Интерпол сдался и согласился нас включить в тот черный список", - рассказал Мазур.
Таким образом, отметил ветеран, Интерпол согласился с тем, что российский суд может судить справедливо - но, к сожалению, дела украинских политзаключенных свидетельствуют, что это не так.
Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.
10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.
"21 октября Николай Лемик зашел в консульство СССР, и со словами ""Это тебе от Организации Украинских Националистов - за муки и смерть наших братьев и сестер, за голод в Украине, за все издевательства", убил секретаря консульства СССР Андрея Майлова.
Лемик как и планировал, сдался польским властям, попал под суд, рассказал подробно о своих мотивах и о Голодоморе. Но его не казнили, а приговорили к пожизненному заключению.
На суде выяснилось, что Майлов на самом деле был резидентом внешней разведки ОГПУ СССР. Этот теракт и громкий процесс Лемика мгновенно превратил ОУН и украинских националистов в главных врагов СССР и советской пропаганды. С этого дня в ответ на советский террор и Голодомор ОУН начала организованную войну против СССР.
Уже сейчас известно, что Майлов был ближайшим другом советского террориста полковника Павла Судоплатова, который назвал в его честь своего сына Андрея. И именно террористической группе Судоплатова было поручено убийство лидера ОУН Евгения Коновальца, которое он совершил 23 мая 1938 года в голландском Роттердаме. Украинские националисты стали одной из главных мишеней спецслужб СССР."
Источник: https://censor.net.ua/r420141