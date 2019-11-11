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Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
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 Несколько раз без проблем въезжал в Польшу в прошлом и позапрошлом году, - Мазур

Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВР Украины по правам человека, ветеран АТО Игорь Мазур за последние два года неоднократно пересекал границу с Польшей без каких-либо проблем.

Об этом он сообщил в Люблине на совместной с генконсулом Украины пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я в Польше был несколько раз и в прошлом, и в позапрошлом году. Ведь с тех пор, как вернулся из ВСУ в запас, я считал, что для нас действительно важнее всего с поляками иметь хорошие отношения, одним фронтом выступать против России - Балто-Черноморский союз такой. Если исходить из того, что Интерпол имел с 2014 года, то я тоже, пожалуй, был в этой базе. Только Интерпол не давал хода... Я не думаю, что кто-то меня сдал, скорее всего, Россия последние несколько месяцев начала активно работать на международном уровне. И, к сожалению, как Дания сдалась и разрешила строить "Северный поток-2", так же где-то Интерпол сдался и согласился нас включить в тот черный список", - рассказал Мазур.

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Таким образом, отметил ветеран, Интерпол согласился с тем, что российский суд может судить справедливо - но, к сожалению, дела украинских политзаключенных свидетельствуют, что это не так.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158846
 
 
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У кацапов ненависть к украинским националистам на генетическом уровне...

"21 октября Николай Лемик зашел в консульство СССР, и со словами ""Это тебе от Организации Украинских Националистов - за муки и смерть наших братьев и сестер, за голод в Украине, за все издевательства", убил секретаря консульства СССР Андрея Майлова.

Лемик как и планировал, сдался польским властям, попал под суд, рассказал подробно о своих мотивах и о Голодоморе. Но его не казнили, а приговорили к пожизненному заключению.

На суде выяснилось, что Майлов на самом деле был резидентом внешней разведки ОГПУ СССР. Этот теракт и громкий процесс Лемика мгновенно превратил ОУН и украинских националистов в главных врагов СССР и советской пропаганды. С этого дня в ответ на советский террор и Голодомор ОУН начала организованную войну против СССР.

Уже сейчас известно, что Майлов был ближайшим другом советского террориста полковника Павла Судоплатова, который назвал в его честь своего сына Андрея. И именно террористической группе Судоплатова было поручено убийство лидера ОУН Евгения Коновальца, которое он совершил 23 мая 1938 года в голландском Роттердаме. Украинские националисты стали одной из главных мишеней спецслужб СССР."
Источник: https://censor.net.ua/r420141
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Разведке стоіт прошерстіть тех, кто был в курсе поездкі Тополі. Может в паспартістка крыса? Как слілась інфа маскалям?
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а наши в Интерполе только пивко попивают????
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Асанж-2. Но того все-таки слили под давлением США. Сольют ли участника бандформирования приднестровья воевавшего против суверенной Молдовы на стороне расеянцев?!
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Поляки арештували Мазура за цим звинуваченням?
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Нет, оно скорее всего всплывет в ближайшее время потому что выдавать его рашке полякам будет как-то некошерно: пацаны не поймут...
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Тобто зараз від вас була провокація.
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Не смеши. Считаешь что этот сраный форум является такой значимой информ. площадкой что любой из нас перданет что-нибудь и сразу пойдут волны мирового масштаба?
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Аль Капоне тоже арестовали за формальную мелочевку но оттуда он уже никогда не вышел...
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А Онопрієнко арештували за вбивства. Та в цілому це все не має стосунку до арешту Мазура.
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Буде цікаво, якщо Польша дозволить екстрадицію Мазура на росію.
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У кацапов ненависть к украинским националистам на генетическом уровне...

"21 октября Николай Лемик зашел в консульство СССР, и со словами ""Это тебе от Организации Украинских Националистов - за муки и смерть наших братьев и сестер, за голод в Украине, за все издевательства", убил секретаря консульства СССР Андрея Майлова.

Лемик как и планировал, сдался польским властям, попал под суд, рассказал подробно о своих мотивах и о Голодоморе. Но его не казнили, а приговорили к пожизненному заключению.

На суде выяснилось, что Майлов на самом деле был резидентом внешней разведки ОГПУ СССР. Этот теракт и громкий процесс Лемика мгновенно превратил ОУН и украинских националистов в главных врагов СССР и советской пропаганды. С этого дня в ответ на советский террор и Голодомор ОУН начала организованную войну против СССР.

Уже сейчас известно, что Майлов был ближайшим другом советского террориста полковника Павла Судоплатова, который назвал в его честь своего сына Андрея. И именно террористической группе Судоплатова было поручено убийство лидера ОУН Евгения Коновальца, которое он совершил 23 мая 1938 года в голландском Роттердаме. Украинские националисты стали одной из главных мишеней спецслужб СССР."
Источник: https://censor.net.ua/r420141
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