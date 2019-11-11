 Несколько раз без проблем въезжал в Польшу в прошлом и позапрошлом году, - Мазур

Об этом он сообщил в Люблине на совместной с генконсулом Украины пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я в Польше был несколько раз и в прошлом, и в позапрошлом году. Ведь с тех пор, как вернулся из ВСУ в запас, я считал, что для нас действительно важнее всего с поляками иметь хорошие отношения, одним фронтом выступать против России - Балто-Черноморский союз такой. Если исходить из того, что Интерпол имел с 2014 года, то я тоже, пожалуй, был в этой базе. Только Интерпол не давал хода... Я не думаю, что кто-то меня сдал, скорее всего, Россия последние несколько месяцев начала активно работать на международном уровне. И, к сожалению, как Дания сдалась и разрешила строить "Северный поток-2", так же где-то Интерпол сдался и согласился нас включить в тот черный список", - рассказал Мазур.

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Таким образом, отметил ветеран, Интерпол согласился с тем, что российский суд может судить справедливо - но, к сожалению, дела украинских политзаключенных свидетельствуют, что это не так.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.

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