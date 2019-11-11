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 Происшествия, Киевские новости
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 В избиении ветерана АТО Панова и его жены подозреваются пасынок женщины с другом, оба задержаны, - полиция Киева

Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным Хан и его жены.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"Полицейские Киева задержали подозреваемых в избиении супругов. В результате происшествия мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали. Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

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Инцидент произошел в подъезде дома на улице Академика Киприанова. В полицию обратились местные жители, которые сообщили, что их соседей избили неизвестные", - сообщают в полиции.

Оперативный дежурный направил по адресу следственно-оперативную группу районного управления полиции и врачей.

"Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись. Мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - молодые люди, 1989 и 1990 рождения. Они дают показания следователям.

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"По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 15 частью второй статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы", - добавил правоохранитель.

В избиении ветерана АТО Панова и его жены подозреваются пасынок женщины с другом, оба задержаны, - полиция Киева 01

Напомним, о жестоком избиении ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным Хан и его жены сообщила волонтер Татьяна Грубенюк (Руденька).

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Источник: https://censor.net.ua/n3158844
 
 
 Топ комментарии
 
Пожиттєве - найкращий вирок, бо це - генетичне сміття. Навіть на матір рідну руку підняло, вилюдок. Нічого святого. І тюрма його краще не зробить
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во як буває, "синок" млять і матер вбити забажало... цікаво, що далі буде...
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Тепер з'явилося багато лайна, яке почало вбивати.
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во як буває, "синок" млять і матер вбити забажало... цікаво, що далі буде...
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Що? Як завжди. Слідство, суд, тюрма. Не знаю як там з законом щодо спадку - якщо мати помре отримує синок що її вбив спадок? За жидівською логікою Зєлєнського і його кодла він же стане "сиротою" і тому має отримати.
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банальность -забабло, а в предыдущей новости виновным рисовался батальон агентов кремля, но теория заговора в очередной раз рухнула.
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Хан має бути там, я не хочу казати погано, але.....
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Тепер з'явилося багато лайна, яке почало вбивати.
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Ти з порошенками вбив десятки тисяч, і ніколи не визнаєш. Вмерли цілі села.
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Вбив ти з своїм януком. Саме це ти не визнаєш.
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А на западе тоже порошенко? Вообще то села умирают везде.
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У выкидышей логическая цепочка рвется, согласно которой - за каждым преступлением, следует наказание.
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во времена твоей молодости такого не было? одни образцовый пионэры были?
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Це лайно як було за петі, так і залишилося. Чи може за петрика цього лайна не було ? Воно не тільки вбивало, його ще й випускали на волю "реформовані парашенком" суди. Тітушню, яка побила ветеранів у Дніпрі посадили ?

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У 90-му баті розвідкою командував. Потім після демобілізації незалежну спілку атошників створив. Може битовуха, а може ментовська постановка.
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Это вполне обычный случай с неродными детьми. Не обязательно доходит до убийства- но как правило- оскорбления, избиения, обворовывания. У нас тоже такие знакомые были. Растили кормили заботились- но ничего хорошего не вышло из этого.
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Пожиттєве - найкращий вирок, бо це - генетичне сміття. Навіть на матір рідну руку підняло, вилюдок. Нічого святого. І тюрма його краще не зробить
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Я хотел сказать- убийцы их хорошо знали. Тихо всё было.
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Ну давайте- похрюкайте ещё- зеленский, аваков, происки против ветеранов.
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...бывает, тоже слышал, но не до убийства матери же...
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