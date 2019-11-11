 В избиении ветерана АТО Панова и его жены подозреваются пасынок женщины с другом, оба задержаны, - полиция Киева

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"Полицейские Киева задержали подозреваемых в избиении супругов. В результате происшествия мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали. Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

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Инцидент произошел в подъезде дома на улице Академика Киприанова. В полицию обратились местные жители, которые сообщили, что их соседей избили неизвестные", - сообщают в полиции.

Оперативный дежурный направил по адресу следственно-оперативную группу районного управления полиции и врачей.

"Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись. Мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - молодые люди, 1989 и 1990 рождения. Они дают показания следователям.

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"По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 15 частью второй статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы", - добавил правоохранитель.

Напомним, о жестоком избиении ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным Хан и его жены сообщила волонтер Татьяна Грубенюк (Руденька).

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