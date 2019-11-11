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Все про:призыв (511) членство в НАТО (350) Загороднюк (73)

 Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк

Украина строит армию по стандартам НАТО - профессиональную, подготовленную и оснащенную.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в прямом эфире программы "ТСН. Неделя", информирует Цензор.НЕТ.

"Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв. Мы движемся к армии по стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", - заявил глава оборонного ведомства.

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Он также добавил, что это не произойдет быстро.

"Это не будет в течение года. Каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера, защищены права так, чтобы мы могли конкурировать при отборе, конкурировать за лучших людей в нашей армии. И хорошая техника, конечно, что является частью наших возможностей", - отметил Загороднюк.

Напомним, ранее начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко заявил, что управление персонала штаба Командования Сухопутных войск инициирует возвращение призыва на срочную службу с 18 лет.

Позже заместитель министра обороны Украины Александр Полищук напомнил, что возможность пойти в армию с 18 лет сохранилась. "Что касается призыва, законодательно никто не отменял призыв с 18 лет. В законодательной базе, в законодательном поле Украины призыв с 18 лет сохранен. Просто, напоминаю, в 2014 году было принято решение, на мой взгляд очень правильное, не призывать молодых людей до 20-летнего возраста. В то же время, возможность пойти служить для тех 18-летних, которые хотят в армию, сохранилась и существует до сих пор", - отметил Полищук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158843
 
   
 Топ комментарии
 
...как уже достали своим зебилизмом трускавецкие "академики"... Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1186
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Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4170расскажите ему,что и в странах нато есть призыв Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4170зебуины фору лишнехромосомцам дать могут в тупости
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Сначала нужно очистить страну от оккупантов .
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У министра обороны во время войны главная цель - отменить призыв...пздц идиот...
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кілька днів тому додалось ще два - пасажир та організм. Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8794
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Очень тупо рассуждает это министр-зебил . Украина не может и ее не зачем держат миллионною армию контрактников . Но на случай полномасштабной войны будет разумно иметь резерв для армии с призывников . Просто призыв сделать другой , а не как сегодня по дэбильному.
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Danis Nielsen Я вам ще раз кажу,ну ненавчаються в нашій призовній армії військової справи.Ці призовники будуть потенційно вбиті одразу.
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Если поменяете подход, все у вас получается . В Норвегии получается ? И у вас получается . Я согласен, что сегодня это не призыв, а дэбилизм . И его надо в корне менять .
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Danis Nielsen Норвегія ні з ким не воює.Невідомо,як би себе поводили солдати в реальній війні,коли ворог в рази сильніший і має безкінечні припаси.
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Danis Nielsen Вона воювала,проти совкових рабів.Але все одно в кінці вважається,що програла.Ще совок тоді не мав нормальної зброї,як московити сьогодні.
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Никто не говорит , что призывников надо сразу на фронт отправлять
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Danis Nielsen Так коли буде мобілізація,то як раз призовники не навчині і підуть воювати.Замість цього повинен бути резерв з професійних контрактників.По іншому москалів не перемогти.
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Мосейчучка: не хитайте піаніну!🤣
"Мені здається, що це війна проти власного президента. Це - війна з державою." (с)
П'ять років поливала брудом Порошенка, і раптом згадала що війна проти президента - це війна проти держави.
Медіа-б***ь
(С)
@mulliaMia
🤔
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Армия нужна, призывная. Но, только как в Израиле: там военнослужащий считается гражданином, а не пушечным мясом (как это было в советской армии) . Нужна совершенно иная культура взаимоотношений между командирами и подчинёнными.
Пригласите, например, отставников из израильской общины друзов. Эти мужики все служили в ЦАХАЛе, у них военная жилка в генах записана. Пусть приедут и учат.
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aquarius580 . Проте вони не сиділи під смерчами і іншою артилерією,а воювали з погано озброєними людьми.
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