 Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в прямом эфире программы "ТСН. Неделя", информирует Цензор.НЕТ.

"Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв. Мы движемся к армии по стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", - заявил глава оборонного ведомства.

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Он также добавил, что это не произойдет быстро.

"Это не будет в течение года. Каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера, защищены права так, чтобы мы могли конкурировать при отборе, конкурировать за лучших людей в нашей армии. И хорошая техника, конечно, что является частью наших возможностей", - отметил Загороднюк.

Напомним, ранее начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко заявил, что управление персонала штаба Командования Сухопутных войск инициирует возвращение призыва на срочную службу с 18 лет.

Позже заместитель министра обороны Украины Александр Полищук напомнил, что возможность пойти в армию с 18 лет сохранилась. "Что касается призыва, законодательно никто не отменял призыв с 18 лет. В законодательной базе, в законодательном поле Украины призыв с 18 лет сохранен. Просто, напоминаю, в 2014 году было принято решение, на мой взгляд очень правильное, не призывать молодых людей до 20-летнего возраста. В то же время, возможность пойти служить для тех 18-летних, которые хотят в армию, сохранилась и существует до сих пор", - отметил Полищук.

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