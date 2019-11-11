 Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в прямом эфире программы "ТСН. Неделя", информирует Цензор.НЕТ.
"Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв. Мы движемся к армии по стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", - заявил глава оборонного ведомства.
Он также добавил, что это не произойдет быстро.
"Это не будет в течение года. Каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера, защищены права так, чтобы мы могли конкурировать при отборе, конкурировать за лучших людей в нашей армии. И хорошая техника, конечно, что является частью наших возможностей", - отметил Загороднюк.
Напомним, ранее начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко заявил, что управление персонала штаба Командования Сухопутных войск инициирует возвращение призыва на срочную службу с 18 лет.
Позже заместитель министра обороны Украины Александр Полищук напомнил, что возможность пойти в армию с 18 лет сохранилась. "Что касается призыва, законодательно никто не отменял призыв с 18 лет. В законодательной базе, в законодательном поле Украины призыв с 18 лет сохранен. Просто, напоминаю, в 2014 году было принято решение, на мой взгляд очень правильное, не призывать молодых людей до 20-летнего возраста. В то же время, возможность пойти служить для тех 18-летних, которые хотят в армию, сохранилась и существует до сих пор", - отметил Полищук.
"Мені здається, що це війна проти власного президента. Це - війна з державою." (с)
П'ять років поливала брудом Порошенка, і раптом згадала що війна проти президента - це війна проти держави.
Медіа-б***ь
(С)
@mulliaMia
🤔
Пригласите, например, отставников из израильской общины друзов. Эти мужики все служили в ЦАХАЛе, у них военная жилка в генах записана. Пусть приедут и учат.